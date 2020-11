به نظر می‌رسد کاربران گلکسی S21 برای آنلاک کردن گوشی خود می‌توانند از صدای خود نیز استفاده کنند. به گزارش سایت SamMobile، سامسونگ دوباره می‌خواهد قابلیت آنلاک صوتی مبتنی بر بیکسبی را برای اوقاتی که افراد امکان استفاده از اثر انگشت خود ندارند، ارائه کند.

اما اینکه قابلیت مذکور چه تفاوتی با قبل دارد، هنوز مشخص نیست. با این حال، سامسونگ در نظر دارد این قابلیت را در ابتدا برای گوشی‌های سری گلکسی S21 ارائه کند و احتمالا بعد از آماده شدن نسخه ۳.۱ رابط کاربری One UI، قابلیت مذکور برای گوشی‌های بیشتری ارائه خواهد شد. برای بهره‌گیری از این قابلیت، از طریق بخش تنظیمات مربوط به لاک‌اسکرین می‌توانید گزینه‌ی مربوط به بیکسبی را انتخاب کنید.

باید خاطرنشان کنیم چنین روشی برای آنلاک کردن گوشی امنیت چندان بالایی ندارد. زیرا اگر کسی صدایتان را با کیفیت بالا ضبط کرده باشد، می‌تواند وارد گوشی شما شود. از طرف دیگر، حسگرهای اثر انگشت همچنان از جمله ایمن‌ترین روش‌های بیومتریک محسوب می‌شود. البته آنلاک مبتنی بر صدا از سیستم‌های تشخیص چهره ساده موجود در بسیاری از گوشی‌های اندرویدی امنیت بیشتری دارد و می‌تواند برای لحظاتی مفید باشد که نمی‌توانید به گوشی خود دست بزنید و یا حتی به آن نگاه کنید.

به احتمال زیاد سامسونگ در تبلیغات گوشی‌های سری گلکسی S21 چندان بر روی این قابلیت تمرکز نخواهد کرد. اگر شایعات صحت داشته باشند، گلکسی S21 اولترا از نسل دوم سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد و تمام اعضای این خانواده از نظر فیلمبرداری ۴K و ۸K حرف بیشتری برای گفتن دارند. همچنین مدل اولترا از قلم S Pen پشتیبانی می‌کند که ظاهرا نشانه‌ای برای مرگ سری گلکسی نوت محسوب می‌شود.

طبق گزارش‌های مختلف، این گوشی‌ها زودتر از انتظار در اواخر دی ماه معرفی می‌شوند. البته برخی گزارش‌های دیگر از معرفی این گوشی‌ها در همان محدوده‌ی زمانی همیشگی خبر می‌دهند ولی در هر صورت طی هفته‌های آینده با انتشار گزارش‌های بیشتر، در این زمینه می‌توانیم با قاطعیت بیشتری صحبت کنیم.

منبع: Android Authority

