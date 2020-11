ساعت هوشمند شیائومی ردمی واچ با قیمت ۴۵ دلار معرفی شد

ردمی ساعاتی قبل در کنار گوشی‌های سری ردمی نوت ۹ ۵G، از اولین ساعت هوشمند خود به نام ردمی واچ رونمایی کرد. طراحی این ساعت یادآور اپل واچ است ولی به لطف قیمت ۴۵ دلاری احتمالا می‌تواند توجه کاربران زیادی را جلب کند.

ردمی واچ از نمایشگر مربعی شکل ۱.۴ اینچی با رزولوشن ۳۲۳ در ۳۲۳ بهره می‌برد. مانند بسیاری از ساعت‌های هوشمند، این گجت هم قابلیت‌های مربوط به تندرستی و پایش خواب و ضربان قلب را به ارمغان می‌آورد. کاربران برای خرید این ساعت هوشمند می‌توانند از بین رنگ‌های مشکی، سفید و آبی دست به انتخاب بزنند. بند این ساعت هم علاوه بر رنگ‌های موردنظر، در رنگ‌های صورتی و سبز هم ارائه می‌شود.

برای افرادی هم که اهل شنا کردن هستند باید بگوییم ردمی واچ تا عمق ۵۰ متری می‌تواند در برابر نفوذ آب مقاومت کند و وزن آن هم فقط ۳۵ گرم است. با استفاده‌ی معمولی، باتری این ساعت حدود ۷ روز دوام می‌آورد و اگر حالت مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی فعال باشد، مدت زمان دوام باتری به ۱۲ روز می‌رسد. فرایند شارژ کامل هم فقط ۲ ساعت طول می‌کشد.

این ساعت هوشمند با قیمت ۲۹۹ یوان (۴۵ دلار) از تاریخ ۱ دسامبر (۱۱ آذر) راهی بازار چین می‌شود و مشخص نیست که آیا این ساعت در بازارهای جهانی عرضه می‌شود یا نه. البته طبق گزارش‌های منتشر شده، احتمالا ردمی واچ با نام شیائومی می واچ لایت برای بازارهای خارج از چین عرضه خواهد شد.

