اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که اپل قصد دارد آیپد‌های پرو سال ۲۰۲۱ را با پشتیبانی از فناوری ارتباطی ۵G عرضه کند. به‌تازگی گزارش‌های منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند اپل قصد دارد در این آیپد‌ها از مودم mmWave 5G ساخت خودش استفاده کند.

تا قبل از منتشر شدن این گزارش‌های جدید، گزارش‌هایی در رابطه با استفاده‌ی اپل از مودم‌ ۵G ساخت خودش در آیفون ۱۳ مطرح شده بود. در این گزارش‌ها عنوان شده بود که اپل قصد دارد در آیفون ۱۳ مودم ۵G ساخت کوالکام را با مودم ساخت خودش جایگزین کند. به نظر می‌رسد که بعد از آیفون ۱۳، اپل قصد دارد از این مودم ۵G در آیپد پرو بعدی استفاده کند.

همچنین گزارش‌های هم پیش‌تر منتشر شده‌ بودند که ادعا می‌کردند اپل قصد دارد تا سال ۲۰۲۱ از مودم‌ ۵G توسعه داده شده توسط خودش در بعضی محصولات استفاده کند.

اپل در سال ۲۰۱۹ بخش تولید کننده مودم گوشی‌های هوشمند اینتل را به تصاحب خود درآورد تا توسعه‌ی مودم‌ ۵G خودش را با سرعت بیشتری انجام دهد. اپل در آیفون‌های ۱۲ جدید که اولین محصول این شرکت با پشتیبانی از فناوری ارتباطی ۵G هستند، از مودم ۵G اسنپدراگون X55 استفاده کرده است.

همچنین اسناد منتشر شده توسط دادگاه نشان می‌دهند که اپل حداقل تا سال ۲۰۲۴ از مودم‌های ساخت کوالکام استفاده خواهد کرد. اما به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد مودم‌های کوالکام را در بازه‌های زمانی مختلفی با مودم‌های ساخت خودش جایگزین کند.

با وجود اینکه در گذشته اطلاعاتی در رابطه با عرضه‌ی آیپد پرو با نمایشگر Mini-LED در سال ۲۰۲۱ مطرح شده بود، اما به تازگی شایعه‌هایی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند اپل به احتمال زیاد در آیپد پرو از نمایشگر OLED استفاده خواهد کرد. این شایعه‌ها همچنین نشان می‌دهند که اپل قصد دارد در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ از این آیپد پرو جدید رونمایی کند.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که اپل در این آیپد پرو از پردازنده‌ی A14X استفاده خواهد کرد که براساس پردازنده‌ی A14 Bionic استفاده شده در آیفون‌های ۱۲ توسعه یافته است.

منبع: PhoneArena

