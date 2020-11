وب‌سایت DxOMark روز گذشته نتیجه‌ی بررسی دوربین وان‌پلاس نورد را منتشر کرد که با امتیاز ۱۰۸، دو پله پایین‌تر از آیفون ۱۱ در رده‌ی چهل‌ و یکم قرار گرفت.

وان‌پلاس نورد یکی از بهترین میان‌رده‌هایی است که تاکنون راهی بازار شده. از مشخصات بارز این گوشی می‌توان به دوربین چهارگانه‌ی آن اشاره کرد که شامل سنسور اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، فوق عریض ۸ مگاپیکسلی، سنجش عمق ۵ مگاپیکسلی و ماکروی ۲ مگاپیکسلی می‌شوند.

اما از آن جایی که این گوشی یکی از بهترین میان‌رده‌های بازار به حساب می‌آید، وب‌سایت DxOMark تصمیم گرفت به بررسی دوربین آن بپردازد. در نهایت، نتیجه‌ی بسیار خوبی حاصل شد و وان‌پلاس نورد توانست با امتیاز ۱۰۸، با اختلاف یک امتیاز به نسبت هواوی P20 پرو در رده‌ی چهل و یکم قرار گیرد. البته این رتبه شاید در نگاه اول زیاد به نظر برسد اما باید بدانید آیفون ۱۱ که پرچم‌دار اپل هم به حساب می‌آید، با امتیاز ۱۰۹ تنها دو پله بالاتر از وان‌پلاس نورد قرار گرفت.

وان‌پلاس نورد ۲ با نام رمز Denniz در دست ساخت است

در بخش ویدیو و عکاسی، وان‌پلاس نورد یک میان‌رده‌ی فوق‌العاده به حساب می‌آید. دوربین وان‌پلاس نورد در نور روز در بخش‌هایی نظیر نمایش جزئیات، سرعت بالای فوکوس خودکار، نوردهی و رنگ‌بندی، عملکرد بسیار عالی از خود به نمایش گذاشت. البته بررسی‌های DxOMark نشان داده در نور شب، عملکرد وان‌پلاس نورد خصوصا در ایجاد تعادل رنگ سفید، آنقدرها خوب نبوده؛ چه در بخش عکاسی و چه در بخش فیلم‌برداری. همچنین عدم بهره‌‌مندی از لرزشگیر هم باعث از دست رفتن چند امتیاز شده تا در نهایت امتیاز این محصول در عکاسی و فیلم‌برداری به ترتیب به ۱۱۷ و ۹۲ برسد.

برای درک بهتر عملکرد این محصول باید بدانید یکی از میان‌رده‌های خوب سامسونگ یعنی گلکسی A71 که از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی هم بهره می‌برد در بخش عکاسی و فیلم‌برداری امتیاز ۸۹ و ۷۴ را کسب کرد. البته باید گفت تقریبا تمام محصولاتی هم که بالاتر از نورد قرار دارند، پرچم‌دار هستند. بنابراین به نظر می‌رسد نماینده‌ی میان‌رده‌ی وان‌پلاس از تمام گوشی‌های هم‌رده‌ی خود در بخش دوربین، یک سر و گردن بالاتر قرار دارد.

مقایسه دوربین وان پلاس نورد با آیفون SE 2020

منبع: GSMArena

