روی هم رفته وان‌پلاس در حال حاضر در موقعیت عجیبی قرار دارد. این شرکت در ابتدا بی‌سروصدا به شهرت رسید اما حالا در تلاش است تا هویت خود را به‌عنوان یک برند مشهور حفظ کند. وان‌پلاس بدون شک در دوران گذار قرار گرفته است. اما هنوز مشخص نیست که این دوران منجر به بهبود یا پسرفت این شرکت می‌شود. با توجه به این موضوع، گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ اهمیت دوچندانی برای این شرکت پیدا کرده‌اند.

در عین حال، نارضایتی رو به رشدی حتی در بین طرفداران پروپاقرص این برند دیده می‌شود و در کل یک احساس کلی‌تر این است که چیزی از این برند که زمانی غیرقابل توقف به نظر می‌رسید، کم شده است. در چنین موقعیتی، وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو باید بتوانند طرفداران این شرکت را آرام کنند و وان‌پلاس را دوباره در مسیر اصلی خود قرار دهند. اما بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، آیا این گوشی‌ها اصلا می‌توانند چنین کاری را انجام دهند؟

سروصدای دوباره با نوآوری

بسیاری از کاربران خواستار ارائه‌ی گوشی‌های نوآورانه و متفاوت هستند. اما حداقل طبق تصاویر افشا شده از طراحی وان‌پلاس ۹ پرو، این گوشی تفاوت گسترده‌ای با نسل قبلی ندارد. طراحی این گوشی تا حد زیادی یادآور پرچم‌داران سامسونگ است. گفتنی است وان‌پلاس زمانی به اتخاذ رویکرد متفاوت نسبت به دیگر شرکت‌های بزرگ شهرت داشت و مثلا می‌توانیم به گوشی‌های جذاب و خیره‌کننده‌ی سری مک‌لارن اشاره کنیم.

در همین زمینه نباید گوشی وان‌پلاس کانسپت وان را از قلم بیندازیم که از شیشه‌ی الکتروکرومیک برای دوربین بهره می‌برد. همان‌طور که احتمالا می‌دانید، گوشی‌های کانسپت قرار است توانایی‌های فنی شرکت‌های سازنده را به رخ بکشند. با توجه به اینکه چند سال از فعالیت وان‌پلاس می‌گذرد، این شرکت حالا باید به دنبال ایجاد زبان طراحی خاص خود باشد نه اینکه از المان‌های طراحی دیگر شرکت‌ها الگوبرداری کند.

همچنین هنوز گزارش‌های موثقی در مورد ویژگی‌های نوآورانه و جذاب گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ منتشر نشده است. ماژول دوربین که به‌طور ناخوشایندی آشنا به نظر می‌رسد. البته اگر بخواهیم منصفانه اظهارنظر کنیم، باید بگوییم که نوآوری در حوزه‌ی موبایل کار راحتی نیست. بیشتر برندها به جای نوآوری‌های جذاب، صرفاً نسل جدید گوشی‌ها را با ارتقای جزئی نسبت به نسل قبلی راهی بازار می‌کنند.

با وجود این مشکلات، سال ۲۰۲۰ نشان داد که امکان نوآوری در زمینه‌ی گوشی‌های هوشمند وجود دارد. مثلا ال‌جی با گوشی وینگ تلاش کرده که طرح جدیدی را ارائه کند و در کل به عنوان نسل اول یک طراحی نوآورانه یک تلاش قابل تحسین به شمار می‌رود. شرکت اوپو که مانند وان‌پلاس زیرمجموعه‌ی هلدینگ BBK قرار دارد در سال جاری میلادی از گوشی Find X2 Pro رونمایی کرد که از طراحی جذاب، نمایشگر عالی، شارژ سریع، رابط کاربری روان و دوربین‌های فوق‌العاده بهره می‌برد. این گوشی قطعاً بلندپروازانه‌تر از گوشی‌های جدید وان‌پلاس محسوب می‌شود.

البته از آنجایی که هنوز تا معرفی وان‌پلاس ۹ پرو فاصله‌ی زیادی داریم، ممکن است این شرکت بتواند کاربران را غافلگیر کند. اما آیا اصلا سری وان‌پلاس ۹ برای برگرداندن این شرکت به دوران اوج خود به ارائه‌ی نوآوری‌های شگفت‌انگیزی نیاز دارند؟

برطرف کردن مشکلات کوچک ولی مهم

با وجود تمام این حرف‌ها، وان‌پلاس کماکان یک برند قدرتمند در حوزه‌ی گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شود. وان‌پلاس نورد به‌عنوان یک گوشی میان‌رده حرف زیادی برای گفتن دارد. وان‌پلاس ۸ پرو هم با وجود مشکلاتی که دارد، همچنان یکی از بهترین گوشی‌های اندرویدی ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. وان‌پلاس حتی بدون نیاز به نوآوری‌های گسترده، از پس ساخت پرچم‌داران جذاب برمی‌آید.

این شرکت در وهله‌ی اول باید مشکلات مدل‌های وان‌پلاس ۸ و ۸T را برطرف کند. می‌توان گفت برطرف کردن باگ‌های Oxygen OS 11 مهم‌تر از ارائه‌ی سخت‌افزارهای جدید است. پیکسل ۵ که از لحاظ سخت‌افزاری ضعیف‌تر از این گوشی‌ها است، از نرم‌افزار بسیار خوبی بهره می‌برد و وان‌پلاس هم برای دستیابی به سادگی و ظرافت مشابهی باید تلاش کند.

Oxygen OS روی هم رفته رابط کاربری جذابی محسوب می‌شود و از نظر زیرساختی نکات قوت زیادی دارد اما باید مشکلات آن هم برطرف شود. کاربران گوشی‌های گران‌قیمت وان‌پلاس نباید برای حل مشکلات نرم‌افزاری دوربین ماه‌ها منتظر بمانند. سری وان‌پلاس ۹ از همان ابتدا باید بدون مشکل نرم‌افزاری عرضه شود و چنین کاری برای شرکت بزرگی مانند وان‌پلاس مطمئناً چندان سخت نخواهد بود.

همچنین باید به لزوم کنار گذاشتن دوربین‌های بلااستفاده-مانند فیلتر رنگی موجود در وان‌پلاس ۸ پرو-اشاره کنیم. شایعات منتشر شده خبر از وجود دوربین چهارگانه در پنل پشتی وان‌پلاس ۹ پرو می‌دهند که ظاهراً دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۴۸ مگاپیکسلی است. اگرچه بر روی کاغذ دوربین‌های این گوشی چندان جذاب نیستند، اما می‌توانیم به سنسور IMX689 سونی موجود در ماژول دوربین وان‌پلاس ۸ پرو اشاره کنیم که همین سنسور در گوشی اوپو Find X2 Pro توجهات زیادی را جلب کرد. این یعنی اگر وان‌پلاس بتواند پردازش‌های مربوط به دوربین را بهبود ببخشد، می‌تواند کیفیت عکس‌ها را تا حد زیادی بهتر کند.

سری وان‌پلاس ۹ چاره‌ای جز موفقیت ندارند

در رابطه با گوشی‌های وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو به طور همزمان هیجان‌زده و نگران هستیم. همان‌طور که گفتیم، وان‌پلاس می‌داند چطور گوشی‌های جذابی بسازد اما در سال ۲۰۲۰ این شرکت به سمت افزایش تعداد گوشی‌های خود حرکت کرده و ظاهراً دیگر مانند گذشته به کیفیت این محصولات توجه نمی‌کند.

گوشی‌های وان‌پلاس نورد N10 و N100 به خودی خود گوشی‌های بی‌کیفیتی نیستند اما از طرف دیگر گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه‌ی معمولی محسوب می‌شوند. وان‌پلاس ۸T هم نتوانست نظر کاربران زیادی را جلب کند. با توجه به گزارش‌های منتشر شده، به نظر می‌رسد وان‌پلاس ۹ پرو بدون ویژگی خاصی راهی بازار خواهد شد. البته امیدواریم این گوشی بتواند کاربران را غافلگیر کند.

باید تا مارس ۲۰۲۱ صبر کنیم تا ببینیم گوشی‌های جدید وان‌پلاس جه حرفی برای گفتن دارند. این شرکت قبل از اینکه بیش از پیش طرفداران پروپاقرص خود را از دست بدهد، باید دوباره در مرکز توجه قرار بگیرد.

آیا استراتژی جدید وان‌پلاس با موفقیت روبه‌رو می‌شود؟

