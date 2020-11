شرکت سوئدی اریکسون که یکی از مهم‌ترین سازندگان تجهیزات مخابراتی محسوب می‌شود، با انتشار گزارشی اعلام کرده که سرعت آماده‌سازی شبکه‌های ۵G بالاتر از حد انتظار است و تا پایان سال جاری میلادی حدود ۱ میلیارد نفر تحت پوشش اینترنت ۵G قرار می‌گیرند.

بر اساس این گزارش، تا سال ۲۰۲۶ حدود ۶۰ درصد از جمعیت جهان تحت پوشش این فناوری خواهند بود. این یعنی زیرساخت‌های ۵G بسیار سریع‌تر از نسل‌های قبلی در حال آماده شدن هستند. گفته می‌شود تا پایان سال جاری میلادی، تعداد مشترکین اینترنت ۵G به ۲۱۸ میلیون نفر می‌رسد و این در حالی است که اریکسون قبلا اعلام کرده در این مدت شاهد ۱۹۰ میلیون مشترک اینترنت ۵G خواهیم بود.

طبق پیش‌بینی‌های انجام شده از طرف اریکسون، تا سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۵ میلیارد نفر از اینترنت ۵G استفاده خواهند کرد. این شرکت به ۳ عامل اصلی تأثیرگذار اشاره کرده که منجر به افزایش سرعت آماده‌سازی شبکه‌های ۵G شده‌اند.

اول از همه باید به در دسترس بودن گوشی‌های ۵G ارزان‌قیمت اشاره کنیم. در حال حاضر برخی از گوشی‌های با قیمت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار نیز از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کنند. دوم اینکه بسیاری از کشورها آماده‌سازی زیرساخت‌های ۵G را به عنوان یک هدف استراتژیک در نظر گرفته‌اند و به همین خاطر دولت‌ها از این کار حمایت می‌کنند.

در نهایت اریکسون به رقابت بین اپراتورهای مخابراتی اشاره کرده که می‌خواهند هر چه زودتر این قابلیت را ارائه کنند. به همین خاطر بیش از ۱۰۰ اپراتور مخابراتی زیرساخت‌های ۵G را فراهم کرده‌اند. اگرچه در این گزارش به نام اپل اشاره‌ای نشده، اما به گفته‌ی برخی از کارشناسان پشتیبانی سری آیفون ۱۲ از اینترنت ۵G نقش مهمی در برنامه‌های اپراتورها برای ارائه‌ی فناوری ۵G داشته است.

البته باید خاطرنشان کنیم اینترنت ۵G از دو فناوری اصلی تشکیل شده است. فناوری امواج میلی‌متری که می‌تواند سرعت بیش از ۱ گیگابایت در ثانیه را امکان‌پذیر کند، فقط در برخی شهرهای بزرگ کشورهای پیشرفته ارائه شده است. از طرف دیگر، بیشتر کشورها به فناوری ۵G مبتنی بر فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز روی آورده‌اند که همواره به طور محسوسی سریع‌تر از LTE نیست. اما این دکل‌ها از ظرفیت بالاتری بهره می‌برند و اینترنت دارای تأخیر کمتری را ارائه می‌دهند که این قابلیت مثلا برای بازی موبایل و اتومبیل‌های خودران اهمیت زیادی دارد.

