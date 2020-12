هرکدام از ما یک ابرکامپیوتر کوچک داریم که درون جیبمان جا می‌شود. این دستگاه قادر به برطرف‌سازی اکثر نیازهای اساسی ما است – می‌تواند آب‌وهوا را برایمان چک کند، در اینترنت جستجو کند، بازی‌ها را به اجرا در آورد، ویدیو پخش کند، عکس بگیرد و داده‌های مختلف را تحلیل کند. اسمارت‌فون‌ها از هر نظر دیوایس‌هایی معرکه هستند، اما تنها مشکل اینست که همواره یک موبایل جدید و بهتر از آن موبایل قدیمی که در اختیار داریم در راه است.

اکثر ما احتمالا چند سالی با موبایل‌هایمان سر کنیم، اما سیکل ارتقای مداوم به این معنا است که همواره یک چشممان را روی مدل‌های جدیدتر نگه می‌داریم و در اسرع وقت، به سراغ دیوایس پر زرق و برق‌تر بعدی می‌رویم. به این ترتیب، موبایلی قدیمی روی دستمان می‌ماند که غالبا صرفا خاک می‌خورد و دیگر آنقدرها کارایی ندارد.

اما به جای اینکه موبایل خاک بخورد، می‌توانید برای آن کاربردهایی تازه بیابید. اگر دستگاه هنوز به وای‌فای متصل می‌شود، می‌توانید انبوهی از کارایی‌های تازه را برایش بیابید. در این مقاله به ۱۰ کاری می‌پردازیم که می‌توانید با موبایل قدیمی خود انجام دهید.

دوربین امنیتی

اگر یک موبایل قدیمی دارید که دیگر به دردتان نمی‌خورد، آن را تبدیل به یک دوربین امنیتی خانگی کنید. کافیست یک اپلیکیشن دوربین امنیتی مانند Alfred را روی موبایل جدید و قدیمی خود دانلود کنید و موبایل قدیمی را در هرجایی که صلاح می‌دانید قرار دهید. برای تعبیه دستگاه در نقاط مختلف خانه هم می‌توانید از چیزهایی ساده مانند پایه‌های نگهدارنده موبایل در خودرو استفاده کنید، فقط مطمئن شوید که دستگاه همواره به برق دسترسی دارد. حالا می‌توانید با موبایل‌ جدیدتان درون اپلیکیشن لاگین کنید و فید ویدیویی موبایل قدیمی را به صورت زنده تماشا کنید.

سیستم گیمینگ

در حال حاضر انبوهی از بازی‌های موبایل در استور گوگل پلی و اپ استور یافت می‌شود که بسیاری از آن‌ها اصلا نیازی به اتصال به اینترنت ندارند. اگر یک موبایل اضافه دارید که در کمد خانه خاک می‌خورد، چرا آن را به یک سیستم مخصوص گیمینگ تبدیل نکنید؟ به این ترتیب می‌توانید در زمان‌هایی که به استراحت نیاز دارید روی موبایل لم داده و به تجربه بازی‌های مختلف بپردازید. یا وقتی مهمان به خانه‌ می‌آید و کودکان فامیل دست از سرتان برنمی‌دارند، همین موبایل می‌تواند تضمین‌کننده سلامت روانتان باشد!

دستگاه چت ویدیویی

اگر جزو آن دسته از کاربرانی هستید که به صورت مداوم از اسکایپ، فیس‌تایم یا هر پلتفرم چت ویدیویی دیگری استفاده می‌کنید، موبایل قدیمی شما می‌تواند به صورت خاص برای این کار مورد استفاده قرار بگیرد، البته به شرط اینکه هم به وای‌فای دسترسی داشته باشید و هم دستگاه دوربینی قابل قبول داشته باشد. به این ترتیب موبایل کنونی‌تان همواره برای دریافت تماس‌های مخابراتی و دیگر نیازهای ضروری در دسترس خواهد بود.

وبکم وایرلس

اگر کامپیوتر دسکتاپ یا لپتاپ‌تان وبکم ندارد، می‌توانید به سراغ اسمارت‌فون قدیمی‌تان بروید. نرم‌افزارهای رایگانی مانند DroidCam و EpocCam به شما اجازه می‌دهند که اسمارت‌فون را تبدیل به یک وبکم برای کامپیوتر کنید.

ساعت هشدار

دیوایس‌های هوشمندی مانند آمازون Echo Show 5 و لنوو Smart Clocl می‌توانند به شما در مدیریت زمان کمک کنند، اما اکثر مردم دوست ندارند یک میکروفون در اتاق خواب خود داشته باشند. در عوض می‌توانید از نمایشگر بزرگ موبایل قدیمی استفاده کرده و آن را تبدیل به ساعت هشداری کنید که (انشالله) جاسوسی‌تان را نمی‌کند.

فقط کافیست یک اپلیکیشن ساعت هشدار دانلود کنید، موبایل را روی میزی کنار تخت قرار دهید و کار تمام است. اگر هم جزو آن دسته از افرادی هستید که آلارم ساعت را بعد از بیداری اندکی عقب می‌اندازید تا کمی بیشتر چرت بزنید، موبایل می‌تواند در این زمینه هم کمکتان کند.

کنترل تلویزیون

اکثر دیوایس‌های استریم محتوا همراه با ریموت کنترل مخصوص از راه می‌رسند، اما این کنترل‌ها غالبا کوچک بوده و نیاز به چیزی بزرگ‌تر احساس می‌شود. اگر هر کدام از تی‌وی‌باکس‌های اپل تی‌وی، فایر تی‌وی یا روکو را در اختیار دارید، می‌توانید از موبایل به عنوان ریموت کنترل استفاده کنید. از طرف دیگر، لزوما نیازی به این تی‌وی‌باکس‌ها هم نیست و اگر تلویزیونی هوشمند داشته باشید هم انبوهی از اپلیکیشن‌های مختلف برای کنترل تلویزیون از طریق شبکه وای‌فای وجود دارد.

کتابخوان

اگر عاشق کتاب‌ها و کمیک بوک‌ها هستید اما نمی‌خواهید یک دیوایس کتابخوان بخرید، می‌توانید از موبایل استفاده کنید. انبوهی از اپلیکیشن‌های پولی و رایگان برای مطالعه کتاب و کمیک‌ بوک وجود دارد که از انبوهی از کتاب‌های انگلیسی و فارسی پشتیبانی می‌کنند.

موزیک پلیر

اگر از سرویس‌های استریم موسیقی مانند اسپاتیفای یا اپل موزیک استفاده می‌کنید، می‌توان با قطعیت کامل گفت که به تمام موسیقی‌های ساخته شده به دست بشر دسترسی دارید. حالا کافیست موبایل قدیمی را روی یک استند شارژ قرار دهید، هدفون را در گوش بگذارید یا موبایل را به یک اسپیکر بلوتوث متصل کنید. کار تمام است و می‌توانید با صدای رسا به موسیقی‌های مورد علاقه خود گوش بسپارید.

موبایلتان را در اختیار دانش بگذارید

تا زمانی که موبایل هوشمند شما روشن شود و کارایی‌های ابتدایی خود را حفظ کرده باشد، می‌توانید آن را دستگاهی در نظر بگیرید که حداقل به اندازه کامپیوترهای دسکتاپ دهه ۹۰ میلادی قدرتمند است. بنابراین می‌توانید بخشی از منابع سخت‌افزاری بلااستفاده را در اختیار علم و دانش قرار دهید. برای مثال روی اندروید می‌توانید اپلیکیشن BOINC را دانلود کنید که توسط دانشگاه برکلی توسعه یافته و از قدرت پردازشی موبایل برای پژوهش روی موضوعات مختلف استفاده می‌کند. از علوم پزشکی گرفته تا اخترشناسی.

موبایل اضطراری

در قوانین تمام کشورها آمده که موبایل‌های هوشمند باید حتی بدون سیم کارت یا اتصال به اینترنت، قادر به برقراری تماس با شماره‌های اضطراری باشند. این یعنی مهم نیست که موبایلتان چقدر قدیمی است، اگر روشن شود می‌تواند با این شماره‌ها تماس بگیرد. حتی در شرایطی که آنتن‌دهی آنقدرها خوب نیست هم این تماس‌ها معمولا برقرار می‌شوند.

با اینکه احتمالا موبایل اصلی‌تان را همواره به همراه دارید، اما ضرری ندارد اگر یک موبایل اضافه هم همراهتان داشته باشید. مثلا می‌توانید یک موبایل اضافه را در اتومبیلتان قرار داده و در شرایط وخیم از آن استفاده کنید.

