کوالکام دقایقی قبل از جدیدترین تراشه پرچم‌دار خود به نام اسنپدراگون ۸۸۸ رونمایی کرد. این تراشه در سال ۲۰۲۱ به‌عنوان قلب تپنده‌ی بیشتر پرچم‌داران اندرویدی انجام وظیفه خواهد کرد. در ابتدا گفته می‌شد این تراشه با نام اسنپدراگون ۸۷۵ معرفی می‌شود اما کوالکام برای آن نام اسنپدراگون ۸۸۸ را انتخاب کرده است.

این تراشه برخلاف نسل قبلی از مودم ۵G یکپارچه بهره می‌برد. همانطور که احتمالا می‌دانید، گوشی‌های مبتنی بر اسنپدراگون ۸۶۵ برای بهره‌گیری از فناوری ۵G باید مودم مختص این فناوری را در کنار این تراشه تعبیه می‌کردند. اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز به مودم X60 است که چند ماه قبل معرفی شد و از فناوری ساخت ۵ نانومتری بهره می‌برد؛ همچنین باید خاطرنشان کنیم این مودم از امواج میلی‌متری و فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند.

با توجه به ۵ نانومتری بودن این مودم و اینکه به‌صورت یکپارچه با تراشه ارائه می‌شود، اسنپدراگون ۸۸۸ در زمینه‌ی فناوری ۵G نسبت به نسل قبلی انرژی بسیار کمتری را مصرف خواهد کرد. علاوه بر بهبودهای مربوط به فناوری ۵G، این تراشه مجهز به نسل ششم موتور عصبی است که از لحاظ مصرف انرژی و عملکرد حرف بیشتری برای گفتن دارد. همچنین کوالکام به بهبود قابل توجه در زمینه‌ی پردازنده گرافیکی هم اشاره کرده ولی جزئیات آن اعلام نشده است.

در ضمن به لطف نسل جدید «پردازنده سیگنال تصویری» (ISP) که تا ۳۵ درصد سریع‌تر است، گوشی‌های مبتنی بر این تراشه می‌توانند در هر ثانیه حدود ۱۲۰ عکس ۱۲ مگاپیکسلی را ثبت کنند. طبق اعلام کوالکام، فردا تمام جزئیات این تراشه منتشر خواهد شد.

