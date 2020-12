بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در سال ۲۰۲۱ خبری از معرفی نسل جدید گوشی‌های گلکسی نوت نخواهد بود. در عوض، سامسونگ می‌خواهد بیش از پیش بر سری گلکسی اس تمرکز کند و همچنین گوشی‌های تاشو این شرکت هم جای سری گلکسی نوت را خواهند گرفت. طبق گزارش‌های منتشر شده، گلکسی S21 اولترا و گوشی‌های تاشو جدید سامسونگ از قلم S Pen پشتیبانی می‌کنند.

تصمیم سامسونگ برای مرگ سری گلکسی نوت از جهات مختلف یک تصمیم کاملا منطقی محسوب می‌شود. در ابتدا، دو سری گلکسی اس و گلکسی نوت تفاوت‌های زیادی با یکدیگر داشتند؛ مدل‌های گلکسی اس کوچک‌تر و همه‌گیرتر بودند اما گوشی‌های نوت به لطف نمایشگرهای غول‌پیکر و پشتیبانی از قلم S Pen، توجه بخش دیگری از کاربران را جلب می‌کردند.

اولین مدل گلکسی نوت‌ از نمایشگر غول‌پیکر ۵٫۳ اینچی بهره می‌برد و در همان سال، گلکسی اس ۲ با نمایشگر ۴٫۳ اینچی راهی بازار شده بود. اما مثلا در سال ۲۰۲۰، گوشی‌های گلکسی نوت‌ ۲۰ اولترا و اس ۲۰ اولترا به دنبال کاربران یکسانی هستند و از نظر نمایشگر و ویژگی‌های مختلف شباهت زیادی به یکدیگر دارند.

روی هم رفته تنها ویژگی شاخص گوشی‌های سری نوت، پشتیبانی آن‌ها از قلم S Pen است که با پشتیبانی گلکسی S21 اولترا و گوشی‌های تاشو از این مشخصه، قابلیت مذکور دیگر از انحصار گوشی‌های نوت خارج می‌شود. همچنین در سال‌های گذشته، سامسونگ برای عملی کردن برخی ایده‌های خود از سری گلکسی نوت‌ استفاده می‌کرد.

اما حالا، گوشی‌های تاشو سامسونگ قرار است به‌عنوان بستری برای آزمایش ایده‌های نوآورانه‌ی سامسونگ مورد استفاده قرار بگیرند. روی هم رفته گوشی‌های تاشو سامسونگ با توجه به ویژگی‌های جذابی که دارند و البته به لطف پشتیبانی نسل‌های جدید این گوشی‌ها از قلم S Pen، یک وارث مناسب برای سری گلکسی نوت‌ محسوب می‌شوند.

آیا پشتیبانی گلکسی S21 اولترا از قلم S Pen تصمیم هوشمندانه‌ای است؟

منبع: The Verge

