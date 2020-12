با اعلام طراح ارشد شرکت وان‌پلاس، پرچم‌دارهای سری وان‌پلاس ۹ قرار است با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ راهی بازار شوند.

در سال ۲۰۲۰، تنها دو شرکت محصولات قدرتمند خود را با پردازنده‌های ۵ نانومتری راهی بازار کردند. اپل با آیفون ۱۲ مجهز به پردازنده‌ی A14 و هواوی با میت ۴۰ پرو مجهز به پردازنده‌ی کرین ۹۰۰۰. دیگر پرچم‌دارها به پردازنده‌ی ۷ نانومتری اسنپدراگون ۸۶۵، ۸۶۵ پلاس یا اگزینوس ۹۹۰ مجهز شده بودند.

اما با رونمایی از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸، باید منتظر گوشی‌های پرچم‌دار مجهز به این پردازنده نیز در سال ۲۰۲۱ باشیم. شرکت‌هایی مثل سامسونگ و شیائومی قصد دارند در همان ماه اول سال آینده از پرچم‌دارهای خود رونمایی کنند. اما اینطور که به نظر می‌رسد، پرچم‌دارهای سری وان‌پلاس ۹ کمی بعد از نماینده‌های غول کره‌ای و چینی راهی بازار می‌شوند.

گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ احتمالا زودتر از انتظار معرفی می‌شوند

طبق گفته‌ی خود شرکت، وان‌پلاس ۹ و وان‌پلاس ۹ پرو قرار است در نیمه‌ی اول سال آینده‌ی میلادی با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ راهی بازار شوند. اما متاسفانه از این بابت که تاریخ دقیق این رویداد چه زمانی خواهد بود بی‌خبریم. طراح ارشد وان‌پلاس در مراسم رونمایی از اسنپدراگون ۸۸۸، تنها به این موضوع اشاره کرد که نوآوری‌های جدیدی که در این تراشه وجود دارد، درون پرچم‌دار مورد انتظار این شرکت که نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شود مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

البته وان‌پلاس پرچم‌دارهای سری ۸ خود را در ماه آوریل رونمایی کرد و اگر شرکت چینی مثل سامسونگ و شیائومی برنامه‌های خود را تغییر ندهد، احتمالا باز هم در همین ماه شاهد رونمایی از محصولات جدید آن خواهیم بود. با این حال به نظر می‌رسد سال آینده اصلا سال عادی نباشد و بنابراین می‌توان انتظار داشت جهت افزایش رقابت، وان‌پلاس هم زودتر از انتظار از پرچم‌داران خود رونمایی کند.

همانطور که می‌دانید، کوالکام به‌تازگی از قدرتمندترین پردازنده‌ بین مدل‌های موجود رونمایی کرد و بسیار مشتاقیم ببینیم عملکرد آن در گوشی‌های هوشمند چگونه است. از قابلیت‌های خوب تراشه‌ی جدید کوالکام می‌توان به بهره‌مندی آن از مودم ۵G داخلی کوالکام X60 اشاره کرد که باعث کاهش مصرف انرژی نیز می‌شود. علاوه بر این‌ها، تراشه‌ی جدید به موتور هوش مصنوعی نسل ۶ با ۶ هسته‌ و سریع‌ترین پردازنده‌ی گرافیکی از سری آدرنو نیز مجهز شده و همچنین می‌تواند عملیات پردازش تصویر را حدودا ۳۵ درصد سریع‌تر از قبل انجام دهد (۱۲۰ تصویر در ثانیه با وضوح ۱۲ مگاپیکسل).

