دو مدل مک بوک پرو با نمایشگر Mini-LED در سال ۲۰۲۱ رونمایی خواهند شد

یکی از تحلیل‌گران با سابقه‌ی محصولات اپل به نام مینگ چی کو اعتقاد دارد که اپل در سال ۲۰۲۱ از دو مک بوک پرو با نمایشگر Mini-LED رونمایی خواهد کرد. این شخص همچنین مدعی شده است که اپل قصد دارد از مک بوک ایر با نمایشگر Mini-LED در سال ۲۰۲۲ رونمایی کند.

این تحلیل‌گر این اطلاعات را در پیش‌بینی‌های خود در رابطه به برنامه‌ی آینده اپل در مورد استفاده از نمایشگر‌های Mini-LED در مک‌ها به سرمایه‌گذاران ارائه داده است. او همچنین پیش‌بینی کرده است که اپل در سال ۲۰۲۱ از نسخه‌ی ۱۴ اینچ مک بوک پرو همراه با طراحی جدید در کنار سایر مدل‌ها رونمایی خواهد کرد.

با وجود اینکه این تحلیل‌گر اطلاعاتی را هم در رابطه با رونمایی از مک بوک ایر با نمایشگر Mini-LED در سال ۲۰۲۲ ارائه داده است، اما او اطلاعاتی را در رابطه با احتمال رونمایی از این مک بوک ایر با طراحی جدید ارائه نکرده است.

نمایشگر‌های Mini-LED همان‌گونه که از نامشان مشخص است، از تعداد بسیار زیادی LED در اندازه‌ی کوچک تشکیل شده‌اند. در نمایشگر‌های LED مرسوم نور پس زمینه نمایشگر توسط تعداد کمی LED درست می‌شود و این LED تشکیل دهنده نمایشگر نور قسمت‌های بزرگی از نمایشگر را تأمین می‌کنند. استفاده از تکنولوژی Mini-LED باعث می‌شود که پنل تأمین کننده‌ی نور نمایشگر از تعداد بسیار زیادی LED بااندازه‌ی کوچک تشکیل شده باشد.

استفاده از این تکنولوژی باعث می‌شود که نور پس زمینه‌ی نمایشگر به صورت کاملا یکنواخت تأمین شود و به‌دلیل تاریک کردن ناحیه‌ای قسمت‌های مختلف نمایشگر توسط این LED کوچک تشکیل دهنده‌ی نمایشگر، این نمایشگر‌ها دارای کنتراست بالاتری هم هستند.

در نهایت استفاده از این تکنولوژی باعث می‌شود که با استفاده از تکنولوژی مقرون به‌صرفه نمایشگر‌های LCD و بدون نیاز به استفاده از نمایشگر‌های گران قیمت OLED، بتوان نمایشگر‌هایی را با کنتراست بسیار بالا تولید کرد.

اپل احتمالا قابلیت فورس تاچ را به تاچ بار مک بوک پرو اضافه خواهد کرد

کو همچنین عقیده دارد با وجود اینکه نمایشگر‌های Mini-LED نسبت به نمایشگر‌های LED عادی گران قیمت‌تر هستند، اما استفاده از آن‌ها در محصولات قیمت نهایی محصول را افزایش نخواهد داد. او در رابطه با این موضوع می‌گوید: «جایگزینی پردازنده‌های اینتل با پردازنده‌های اپل سیلیکون در مک‌ها افزایش هزینه به‌دلیل استفاده از این نمایشگر‌ها را جبران می‌کند.»

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهند که اپل به‌ صورت کلی از یک طراحی ظاهری در مک‌ها بین چهار تا چهار و نیم سال استفاده می‌کند. طراحی ظاهری تمامی مک بوک پرو‌های که اپل هم اکنون آن‌ها را به فروش می‌رساند و حتی مدل‌های جدیدی دارای پردازنده‌ی اپل سیلیکون، مشابه مک بوک پرویی است که این شرکت در سال ۲۰۱۶ از آن با طراحی جدید رونمایی کرد. همچنین برای نمونه اپل در سال ۲۰۱۲ از اولین مک بوک پرو‌های مجهز به نمایشگر رتینا رونمایی کرد و سپس در سال ۲۰۱۶ آن‌ها را با مک بوک پرو‌های دارای طراحی جدید جایگزین کرد.

مک بوک با طراحی جدید نیمه دوم ۲۰۲۱ رونمایی می‌شود

در ما سپتامبر ۲۰۱۹ (شهریور ۱۳۹۸) کو اعلام کرد که اپل قصد دارد در آیپد‌های پرو و مدل‌های قدرتمند مک بوک پرو از نمایشگر Mini-LED ساخته شده توسط LG دیسپلی استفاده کند. در آن زمان این تحلیل‌گر حدس و گمان‌هایی را هم در رابطه با رونمایی از این مدل‌ها در اواخر ۲۰۲۰ یا اوایل ۲۰۲۱ مطرح کرده بود.

در اطلاعات ارائه شده به سرمایه‌گذاران در ماه مارچ ۲۰۲۰ (اسفند ماه) همچنین توضیحاتی در رابطه با استفاده‌ی احتمالی از نمایشگر‌های Mini-LED در سال ۲۰۲۰ مطرح شده بود و عنوان شده بود که اپل قصد دارد از این نمایشگر‌ها در سه مدل آیپد، نسخه‌ی جدید آی‌مک پرو ۲۷ اینچ، نسخه‌ی جدید مک بوک پرو ۱۶ اینچ و نسخه‌ی ۱۴٫۱ اینچی مک بوک پرو که جایگزین مدل ۱۳ اینچ مک بوک پرو خواهد شد، استفاده ‌کند.

در گزارش منتشر شده توسط کو در روز چهارشنبه اولین‌بار است که این تحلیل‌گر ادعا‌هایی را در رابطه با استفاده از نمایشگر‌ Mini-LED در مک بوک ایر در سال ۲۰۲۲ مطرح کرده است. علاوه‌بر این، کو همچنین اعتقاد دارد که تعداد مک بوک ایر و مک بوک پرو‌های عرضه شده به بازار در سال رشد چشمگیری را خواهد داشت و بعد از سه سال با دو برابر شدن به عدد ۳۰ میلیون دستگاه در سال خواهد رسید.

پارامتر‌هایی مانند استفاده از پردازنده‌های جدید اپل سیلیکون و استفاده از طراحی جدید، در آینده باعث افزایش تقاضا برای این مک‌ها خواهند شد.

نمایشگر مینی LED چیست و چرا اپل می‌خواهد از این تکنولوژی استفاده کند؟

