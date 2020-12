گوشی‌های سری گلکسی S21 به‌زودی رونمایی می‌شوند و به همین خاطر در این روزها خبرهای زیادی در رابطه با آن‌ها می‌شنویم. برای مثال اخیرا تصویری از گوشی گلکسی S21 منتشر شد و اکنون هم شاهد افشای امتیازات آن در بنچمارک گیک‌بنچ هستیم.

سامسونگ قرار است در ماه ژانویه‌ی سال جاری (احتمالا ۱۰ بهمن ماه) از گوشی‌های سری گلکسی S21 رونمایی کند. این گوشی‌ها قرار است در بازار آمریکا و چین از پردازنده‌ی قدرتمند اسنپدراگون ۸۸۸ استفاده کنند که پیش از این هم خبرهای زیادی در رابطه با قدرت بالای آن شنیده بودیم. امروز اما گلکسی S21 با این پردازنده و ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم در گیک‌بنچ حضور پیدا کرد و توانست امتیاز نسبتا خوبی را هم کسب کند.

گلکسی S21 مجهز به اسنپدراگون ۸۸۸ که با شماره مدل SM-G991U شناخته می‌شود، توانست با ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و اندروید ۱۱، در بنچمارک گیک‌بنچ در بخش تک و چند هسته‌ای، به ترتیب به امتیاز ۱۰۷۵ و ۲۹۱۶ دست پیدا کند. بدیهی است انتظار چنین امتیازی را از این محصول نداشتیم اما با توجه به قدرت بالای اسنپدراگون ۸۸۸ در امور پردازشی، به نظر می‌رسد سامسونگ هنوز نتوانسته گلکسی S21 را از لحاظ نرم‌افزاری بهینه کند.

گوشی‌های سری گلکسی S21 ارزان‌تر از نسل قبلی خواهند بود

طبق آخرین خبرهای پیرامون پرچم‌دارهای جدید سامسونگ، احتمالا در تاریخ ۲۹ ژانویه (۱۰ بهمن) شاهد رونمایی از آن‌ها خواهیم بود. تا به این لحظه در رابطه با این گوشی‌ها اطلاعات نسبتا خوبی به دستمان رسیده و حتی یک ویدیو از مدل پلاس این سری نیز منتشر شده که شما عزیزان می‌توانید آن را در زیر مشاهده کنید.

دانلود mp4

با توجه به شنیده‌ها، سامسونگ احتمالا برخی از گوشی‌های سال ۲۰۲۱ خود را با پشتیبانی از قلم S-Pen راهی بازار می‌کند اما این قلم به عنوان یک لوازم جانبی مجزا برای خرید در دسترس قرار خواهد گرفت و نه به عنوان محصولی که مانند قلم سری پرچم‌دارهای نوت، درون خود گوشی تعبیه شود. فعلا شنیده بودیم پشتیبانی از این قلم تنها به مدل S21 اولترا محدود می‌شود اما برخی‌ها نیز معتقدند گوشی‌های بیشتری به آن مجهز خواهند شد.

با این حال این گوشی‌ها کمتر از دو ماه دیگر رونمایی می‌شوند. بنابراین انتظار می‌رود تا یک ماه آینده، خبرهای بیشتری در رابطه با جزئیات مربوط به آن‌ها منتشر شود.

مقایسه‌ی گلکسی S21 اولترا با گلکسی S20 اولترا؛ بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های احتمالی

