مشخصات و قیمت گلکسی S21 اولترا پیش از معرفی فاش شد

در حالی‌که تنها چند ساعت به معرفی خانواده پرچم‌دار جدید سامسونگ یعنی سری گلکسی S21 باقی مانده است، بخش سامسونگ آلمان مشخصات و قیمت برخی مدل‌های این خانواده را فاش کرده است.

در هفته‌های گذشته شایعات و اخبار زیادی توجهات را به پرچم‌داران خانواده گلکسی S21 جلب کردند و طبق معمول همیشه، این روند تا ساعاتی پیش از معرفی رسمی محصولات کمپانی کره‌ای ادامه خواهد داشت. این بار اما وب‌سایت سامسونگ آلمان دست به افشاگری زده و مشخصات گلکسی S21 اولترا را منتشر کرده است.

نمایشگر +WQHD گلکسی S21 اولترا با رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی

با توجه به اطلاعاتی که تا به‌ این لحظه منتشر شده، طبق روال همیشگی سامسونگ، گلکسی S21 اولترا نیز در دو نسخه با چیپست‌های اگزینوس ۲۱۰۰ (نسخه جهانی) و اسنپ‌ دراگون ۸۸۸ (نسخه ویژه آمریکا و چین) راهی بازار خواهد شد.

این گوشی در سه نسخه با ظرفیت‌های متفاوت عرضه خواهد شد که شامل نسخه ۱۲۸ گیگابایتی با ۱۲ گیگابایت حافظه رم، ۲۵۶ گیگابایتی با ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایتی با ۱۶ گیگابایت حافظه رم خواهد بود. همچنین، گلکسی S21 اولترا یکی از اولین گوشی‌های هوشمندی خواهد بود که از استاندارد Wi-Fi 6E پرسرعت پشتیبانی می‌کنند.

نمایشگر به کار رفته در این گوشی از نوع AMOLED است که ابعاد آن ۶.۸ اینچ است و از نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کند. این صفحه نمایش رزولوشن +WQHD را ارائه می‌کند، اما نکته جالب توجه درباره آن قابلیت تغییر رفرش ریت آن است که با توجه به محتوای در حال نمایش، می‌تواند بین ۱۰ هرتز تا ۱۲۰ هرتز تغییر کند. این صفحه نمایش توسط گوریلا گلس Victus محافظت می‌شود که وظیفه محافظت از قاب پشتی دستگاه را نیز برعهده دارد.

کره‌ای‌ها مدعی شده‌اند نمایشگر گلکسی S21 اولترا در مقایسه با گلکسی S20 تصاویر را تا ۲۵ درصد درخشان‌تر نمایش می‌دهد و حداکثر روشنایی آن ۱۵۰۰ نیت خواهد بود که بیشترین میزان در یک گوشی هوشمند تا به این لحظه به شمار می‌آید. همچنین، نرخ کنتراست نیز نسبت به مدل سال گذشته ۵۰ درصد بهبود یافته است.

گلکسی S21 اولترا به ماژول دربین چهارگانه مجهز است که شامل سنسور اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی عریض، سنسور ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض و دو سنسور تله‌فوتو با زوم ۳ و ۱۰ برابری خواهد بود. استفاده از دو سنسور تله‌فوتو برای سری گلکسی تا پیش از این سابقه نداشته است.

سامسونگ بسیار به سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی خود افتخار می‌کند و معتقد است که این سنسور بزرگترین جهش در دوربین اسمارت‌فون‌ها تا به این تاریخ است. این لنز از سیستمی بهره می‌گیرد که می‌تواند برای جذب نور بیشتر تا ۹ پیکسل را با هم تجمیع کند.

ویژگی دیگری که دوربین جدید S21 اولترا به آن مجهز است، Video Snap نام دارد که می‌تواند از دل ویدیوهایی با رزولوشن ۸K تصاویر با کیفیت بالا استخراج کند. به علاوه، تمامی لنزهای دوربین چهارگانه و حتی دوربین سلفی این گوشی به شما اجازه ثبت ویدیوهایی با رزولوشن ۴K را خواهند داد.

اگرچه به‌طور رسمی به ظرفیت باتری این گلکسی S21 اولترا اشاره نشده است، اما شایعات پیشین از وجود باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی حکایت داشتند که در مدت ۳۰ دقیقه تا ۵۰ درصد شارژ خواهد شد. البته در جعبه گلکسی S21 اولترا نیز مانند آیفون ۱۲ اثری از آداپتور نخواهید یافت و باید به وجود همان کابل شارژر قناعت کنید!

اولین پرچم‌دار سری اس با پشتیبانی از S Pen

وب‌سایت آلمان سامسونگ به این موضوع نیز اشاره کرده است که گلکسی S21 اولترا اولین پرچم‌دار سری اس خواهد بود که از قلم S Pen پشتیبانی می‌کند. اما این به معنی حضور S Pen در جعبه گوشی نیست و شما باید آن را به‌صورت جداگانه خریداری کنید.

همچنین، این گوشی از تکنولوژی Dual Bluetooth پشتیبانی می‌کند، به این معنی که می‌توانید در لحظه آن را به چندین دستگاه متصل کنید. پشتیبانی از Ultra-broadband نیز ویژگی دیگری است که طبق اعلام وب‌سایت بخش آلمان این کمپانی، اتصال دستگاه به گلکسی اسمارت تگز را ممکن می‌سازد.

قیمت و دسترسی

سامسونگ گلکسی S21 اولترا در رنگ‌های نقره‌ای فانتوم، مشکی فانتوم، تیتانیوم فانتوم، آبی دریایی فانتوم و قهوه‌ای فانتوم عرضه خواهد شد. قیمت اعلام شده برای نسخه پایه ۱۲۴۹ یورو خواهد بود که این مبلغ برای نسخه ۲۵۶ گیگابایتی به ۱۲۹۹ یورو و برای نسخه ۵۱۲ گیگابایتی به ۱۴۲۹ یورو افزایش می‌یابد.

پیش‌ فروش این محصول از ۲۵ دی آغاز خواهد شد و خریداران آنلاین در طول مدت پیش فروش می‌توانند هدایایی مانند گلکسی بادز پرو و گلکسی اسمارت تگز را دریافت کنند. گلکسی S21 اولترا از روز ۱۰ بهمن راهی بازارهای جهانی خواهد شد.

