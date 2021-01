پخش زنده مراسم رونمایی گوشی گلکسی اس ۲۱؛ پرچمدار ۲۰۲۱ سامسونگ

سامسونگ امروز قصد دارد در مراسم رونمایی گوشی گلکسی اس ۲۱، از خانواده جدید پرچمداران خود برای سال ۲۰۲۱ رونمایی کند. امروز پنجشنبه ۲۵ دی راس ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران می‌توانید پوشش زنده این رویداد را همینجا در دیجی‌کالا مگ تماشا کنید.

اگر اخبار روزهای اخیر حقیقت داشته باشند، سامسونگ امروز قصد دارد در کنار پرچمداران جدید خود از چند ابزار جانبی جدید هم رونمایی کند. اما جالب توجه‌ترین چیزی که در مورد مراسم امسال به گوش می‌رسد این است که احتمال دارد سامسونگ از این نسل امکان پشتیبانی از قلم اس پن را هم به گوشی‌های سری S Pen اضافه کرده باشد.

هر آنچه از گوشی‌های سری گلکسی S21 سامسونگ می‌دانیم

راس ساعت ۱۸:۳۰ همینجا در دیجی‌کالا مگ با پوشش زنده ما همراه شوید تا ببینیم چقدر از شایعات روزهای اخیر واقعیت دارند.

