بعد از منتشر شدن گزارش‌هایی مبنی بر عرضه‌ی مک‌بوک پرو با طراحی به‌روز، بدون تاچ‌بار و دارای پورت MagSafe، به‌نظر می‌رسد که اپل امسال بالاخره از آی‌مک با طراحی ظاهری جدید رونمایی خواهد کرد. علاوه‌بر آی‌مک‌ با طراحی به‌روز شده، به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد مک پرو خود را هم به‌روزرسانی کند.

این اطلاعات جدید توسط Mark Gurman به‌تازگی در نشریه بلومبرگ منتشر شده‌ است. این اطلاعات نشان می‌دهند که اپل قصد دارد طراحی ظاهری آی‌مک را به‌ طور کامل دگرگون کند. اپل از سال ۲۰۱۲ که از آی‌مک با طراحی جدید رونمایی کرد، تاکنون تغییری را در طراحی ظاهری آن ایجاد نکرده است.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل قصد دارد حاشیه‌ی بزرگ قرار گرفته در پایین نمایشگر را حذف کند، حاشیه‌های نمایشگر را کاهش دهد و در قسمت پشتی این دستگاه از طراحی ظاهری صافی استفاده کند. به نظر می‌رسد که شکل ظاهری این آی‌مک جدید مشابه نمایشگر Pro Display XDR اپل است.

همان‌گونه که می‌دانید اپل قصد دارد در یک بازه‌ی زمانی دو ساله به استفاده از پردازنده‌های اینتل در کامپیوتر‌هایش خاتمه دهد و از تراشه‌ی ARM ساخت خودش در این دستگاه‌ها استفاده کند. در نتیجه اپل قصد دارد این مدل‌های جدید آی‌مک با طراحی به‌روز را جایگزین مدل‌های ۲۷ و ۲۱٫۵ اینچی بکند که هم اکنون با پردازنده‌های اینتل به فروش می‌رسند.

انتظار می‌رود که در این آی‌مک‌های جدید شاهد استفاده از نسخه‌ی دسکتاپ تراشه‌های اپل سیلیکون باشیم. این گزارش جدید همچنین مدعی شده است که آی‌مک‌های بعدی یکی از شگفت‌انگیز‌ترین محصولات از لحاظ به‌روزرسانی در طراحی ظاهری است که اپل امسال قصد دارد از آن رونمایی کند.

نگاهی به آی‌مک‌های کنونی نشان می‌دهد که با وجود اینکه این آی‌مک‌ها دارای سخت‌افزاری به‌روز و قدرتمند هستند و در تمامی آن‌ها از نمایشگر‌های باکیفیتی استفاده شده است، اما با توجه به تغییرات رخ داده در سال‌های اخیر در دنیای کامپیوتر‌ها، طراحی ظاهری این آی‌مک‌ها قدیمی به نظر می‌رسد. در نتیجه انجام یک به‌روزرسانی کامل در شکل ظاهری آن‌ها منطقی است.

اپل در آخرین آی‌مک معرفی شده در سال گذشته تنها سخت افزار این آی‌مک را به‌روزرسانی و در آن از وب‌کمی با کیفیت بالاتر استفاده کرد. کاربران همچنین می‌توانستند در زمان تهیه‌ی این آی‌مک جدید برای نمایشگر آن پوشش مات یا دارای ساختار نانو را انتخاب کنند.

بعد از آی‌مک این گزارش جدید اطلاعاتی را هم درباره‌ی مک پرو منتشر کرده است. به نظر می‌رسد که اپل دو برنامه را برای مک پرو خودش در نظر گرفته است. Gurman می‌گوید که اپل قصد دارد به‌روزرسانی‌ها را در مک پرو که دارای شکل ظاهری برج مانندی است، انجام دهد. اما باز هم در این دستگاه از پردازنده‌های ساخت اینتل استفاده خواهد شد.

البته رخ دادن این اتفاق به این معنا نیست که برنامه‌های اپل برای توسعه‌ی مک پرو با تراشه‌ی اپل سیلیکون متوقف شده است. گویا اپل هم اکنون در حال توسعه‌ی مدل جدیدی از مک پرو با طراحی ظاهری جدید و ابعادی نصف ابعاد مدل کنونی مک پرو است.

در گزارش منتشر شده توسط بلومبرگ آمده است که در بیشتر قسمت‌های بیرونی این مدل جدید مک پرو هم از آلومینیوم استفاده شده است و شکل ظاهری آن می‌تواند حس نوستالژی Power Mac G4 Cube را برای کاربران تداعی کند.

اپل در حال توسعه‌ی پردازنده‌های ۳۲ هسته‌ای برای کامپیوترهای مک است

اپل قصد دارد در این نسخه‌ی دارای طراحی ظاهری جدید و ابعاد کوچکتر، از نسل بعدی تراشه‌های اپل سیلیکونی استفاده کند که شاهد رونمایی و استفاده از اولین نمونه‌ای این تراشه‌ها با نام M1 در مک مینی، مک‌بوک ایر و مک‌بوک پرو ۱۳ اینچ بودیم.

این گزارش جدید همچنین نشان می‌دهد که اپل قصد دارد از یک نمایشگر جدید هم برای تعداد کاربران بیشتری رونمایی کند. به نظر می‌رسد که این نمایشگر برخی از قابلیت‌ها و مشخصات سخت‌افزاری نمایشگر رده‌ بالای Pro Display XDR را ارائه دهد.

هم اکنون اپل نمایشگر Pro Display XDR را با قیمت ۵۰۰۰ دلار به فروش می‌رساند و نمایشگر تولید شده توسط شرکت‌های دیگر مانند LG را به عنوان یک نمایشگر مقرون به صرفه در فروشگاه آنلاین خودش به فروش می‌رساند.

با توجه به این اطلاعات جدید می‌توان گفت که اپل قصد دارد این نمایشگر مقرون به صرفه‌ی LG را در سال ۲۰۲۱ با نمایشگر ساخت خودش جایگزین کند در نتیجه انتظار داریم که قیمت این نمایشگر جدید اپل کمتر از نمایشگر Pro Display XDR باشد.

مک‌بوک ایر با نمایشگر Mini-LED سال ۲۰۲۲ عرضه می‌شود

منبع: The Verge

The post اپل در حال توسعه‌ی آی‌مک با طراحی جدید و مک پرو با ابعاد کوچکتری است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala