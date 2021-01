چرا کوالکام ۱٫۴ میلیارد دلار برای خرید شرکت Nuvia هزینه کرده است؟

چند روز قبل اعلام شد که کوالکام با پرداخت حدود ۱٫۴ میلیارد دلار شرکت Nuvia را تصاحب کرده است. سامسونگ، سونی، ال‌جی، وان‌پلاس و دیگر شرکت‌هایی که از تراشه‌های کوالکام استفاده می‌کنند، با انتشار بیانیه‌هایی از این اقدام کوالکام حمایت کرده‌اند. اما چرا این اقدام کوالکام اهمیت زیادی دارد؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

شرکت Nuvia در چه حوزه‌هایی فعالیت دارد؟

به زبان ساده، شرکت Nuvia پردازنده‌های مبتنی بر معماری Arm را طراحی می‌کند. جرارد ویلیامز، رییس سابق بخش طراحی پردازنده‌های اپل، با همکاری دو نفر دیگر در سال ۲۰۱۹ این شرکت را تاسیس کرده است. یکی از هم‌بنیان‌گذاران این شرکت جان برونو است که در زمینه‌ی معماری سیستم سال‌ها در شرکت‌های گوگل و اپل سابقه‌ی کار دارد. این دو نفر از مهم‌ترین مغزهای متفکر حوزه‌ی طراحی پردازنده‌ها محسوب می‌شوند.

جرارد ویلیامز سال‌ها در اپل به‌عنوان مدیر طراحی بخش‌های مختلف تراشه‌های سری A انجام وظیفه کرده است. او پیش از پیوستن به اپل، حدود ۱۲ سال در شرکت Arm نقش مهمی را ایفا کرد که به‌عنوان مثال می‌توانیم به کار بر روی هسته‌های پردازشی Cortex-A8 و Cortex-A15 اشاره کنیم که بیش از یک دهه قبل در پردازنده‌ی بخش زیادی از گوشی‌های هوشمند به کار گرفته شدند. همچنین نباید نام مانو گولاتی را از قلم بیندازیم که یکی دیگر از هم‌بنیان‌گذاران Nuvia به شمار می‌رود و سابقه‌ی کار در گوگل و اپل به‌عنوان طراح معماری پردازنده در کارنامه‌ی او به چشم می‌خورد.

در دسامبر ۲۰۱۹، اپل از جرارد ویلیامز به اتهام نقض قرارداد شکایت کرد. اپل می‌گفت که ویلیامز هنگامی که هنوز در این شرکت مشغول به کار بوده، اقدامات مربوط به تاسیس Nuvia را انجام می‌داده و تعدادی از کارکنان اپل را استخدام کرده است. با این حال، ویلیامز مدعی شده که اپل برای جلوگیری از استخدام جان برونو، درگیر اقدامات ضد رقابتی شده است.

شرکت Nuvia از زمان آغاز شکل‌گیری، تمرکز خود را به طراحی پردازنده‌های مختص مراکز داده با در نظر گرفتن بهبود عملکرد و کاهش مصرف انرژی معطوف کرده است که برای این کار معماری Arm مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چرا کوالکام حالا این شرکت را تصاحب کرده است؟

به طور خلاصه، کوالکام به دنبال تخصص این شرکت در زمینه‌ی طراحی پردازنده‌های مبتنی بر معماری Arm است. در حوزه‌ی پردازنده‌های مختص مراکز داده، Nuvia حرف زیادی برای گفتن دارد. پردازنده‌های مبتنی بر معماری Arm در زمینه‌ی رایانش ابری روز به روز مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرند.

در بیانیه‌ی شرکت کوالکام، به ترکیب پردازنده‌های Nuvia با دیگر بخش‌های طراحی شده توسط کوالکام برای ارائه‌ی پلتفرم‌های جامع مختص انواع بازارها اشاره شده است. به عنوان مثال می‌توانیم می‌توانیم به نسل جدید لپ‌تاپ‌ها، گوشی‌های هوشمند و اتومبیل‌های خودران اشاره کنیم. به احتمال زیاد حوزه‌ی لپ‌تاپ‌ها و کامپیوترها در مرکز توجه قرار دارد و ظاهرا کوالکام می‌خواهد در این حوزه به رقیب قدری برای اینتل، AMD و اپل تبدیل شود.

طی چند سال گذشته کوالکام برای هسته‌های پردازشی Kyro تغییری بر طراحی‌های Arm اعمال نکرده است. این رویکرد برای پردازنده‌های گوشی‌های هوشمند جوابگو بوده و کوالکام تصمیم گرفته توجه خود را بیشتر به سمت طراحی پردازنده‌های گرافیکی، پردازشگر تصویر و دیگر بخش‌های مهم تراشه‌های موبایل معطوف کند.

با این حال، اپل که برای تراشه‌های خود از طرح‌های اختصاصی استفاده می‌کند، موفق شده عملکرد بهتری را برای گوشی‌ها، تبلت‌ها و حالا لپ‌تاپ‌ها به ارمغان بیاورد. این شرکت مدتی قبل از اولین لپ‌تاپ‌های مبتنی بر تراشه M1 رونمایی کرد که نتیجه‌ی تلاش اپل برای ساخت تراشه‌های کامپیوتر مبتنی بر معماری Arm محسوب می‌شود.

طبق بررسی‌های انجام شده، این تراشه نسبت به تراشه‌های ساخت کوالکام که برای لپ‌تاپ‌های ارائه شده‌اند، فاصله‌ی معناداری دارد. اما حالا کوالکام با به خدمت گرفتن تعدادی از مغزهای نابغه در حوزه‌ی طراحی معماری پردازنده، می‌تواند بعد از سال‌ها برای پردازنده‌های خود از طراحی اختصاصی بهره ببرد.

کوالکام مدت‌هاست که برای توسعه‌ی لپ‌تاپ‌های ویندوزی مبتنی بر تراشه‌های Arm همکاری خود را با مایکروسافت آغاز کرده است. اگر این دو شرکت همکاری خود را برای استفاده از تراشه‌های Arm در لپ‌تاپ‌ها و سرورها گسترش دهند، احتمالا شاهد ارائه‌ی عملکرد بسیار بهتری از جانب پردازنده‌های موردنظر خواهیم بود.

مقایسه‌‌ی پردازنده‌های ۵ نانومتری A14، کرین ۹۰۰۰، اسنپدراگون ۸۸۸ و اگزینوس ۲۱۰۰

واکنش نسبت به تصاحب Arm توسط انویدیا

در همین زمینه باید به تصاحب Arm توسط انویدیا هم اشاره کنیم. همانطور که گفتیم، کوالکام برای طراحی پردازنده‌های خود به شرکت Arm نیاز دارد. خریده شدن Arm توسط انویدیا سوالات زیادی را در مورد ادامه‌ی چنین همکاری‌هایی ایجاد کرده است. البته انویدیا بارها اعلام کرده که کسب‌وکارها بدون مشکل می‌توانند مانند سابق با Arm همکاری کنند اما در هر صورت شرکت‌های مختلف می‌خواهند تا حد ممکن ریسک‌های احتمالی را کاهش دهند. به خاطر داشته باشید که کوالکام و انویدیا در حوزه‌های مختلف مانند اتومبیل‌ها و مراکز داده رقیب مستقیم یکدیگر به شمار می‌روند.

این احتمال وجود دارد که نقشه‌ی راه هسته‌های Cortex-A تحت تاثیر سیاست‌های انویدیا قرار بگیرد و دچار تغییر شود و شاید دیگر با خواسته‌ها و نیازهای کوالکام همخوانی نداشته باشد. همچنین شاید شرکت Arm قیمت مجوزهای خود را افزایش بدهد. روی هم رفته کوالکام با طراحی انحصاری بخش‌های بیشتری از تراشه‌های خود، می‌تواند کنترل خود را بر روی سرنوشت آن‌ها افزایش بدهد.

نتایج همکاری کوالکام با Nuvia

تصاحب شرکت Nuvia توسط کوالکام یک حرکت بسیار مهم محسوب می‌شود که می‌تواند آینده‌ی این شرکت را متحول کند. با بهره‌گیری از مغزهای متفکر طراحی پردازنده‌های اپل، واضح است که کوالکام می‌خواهد بار دیگر به سمت طراحی انحصاری پردازنده‌ها حرکت کند و این طراحی‌ها می‌توانند در پردازنده‌های گجت‌های ساده تا مراکز پیشرفته‌ی پردازش داده مورد استفاده قرار بگیرند.

در زمینه‌ی گجت‌های مصرفی هم موضوع رقابت با اپل اهمیت بسیار زیادی دارد. اپل به لطف سال‌ها سرمایه‌گذاری بر روی طراحی انحصاری تراشه‌های موبایل خود، حالا توانسته از آن‌ها برای کامپیوترهای خود استفاده کند و عملکرد عالی و مصرف انرژی پایین را به ارمغان بیاورد. بدون شک یکی از اهداف کوالکام هم دستیابی به چنین چشم‌اندازی است.

عملی شدن چنین برنامه‌هایی سال‌ها طول می‌کشد و برنامه‌های کوالکام در کوتاه‌مدت تغییر زیادی نخواهد داشت. گفته می‌شود اولین محصولات Nuvia حداقل در سال ۲۰۲۲ به دست مشتریان می‌رسند و بعد از نهایی شدن این تصاحب، تغییر برنامه‌های کوالکام در قبال تراشه‌ها احتمالا زمان بیشتری می‌برد. روی هم رفته باید ببینیم کوالکام طی ماه‌ها و سال‌های آینده چه رویکردهای جدیدی را برای تراشه‌های خود اتخاذ می‌کند.

چرا تراشه‌های پرچم‌دار موبایل دیگر اهمیت گذشته را ندارند؟

