با وجود اینکه شرکت ژاپنی کانن از دوربین جدیدی در نمایشگاه CES 2021 رونمایی نکرد، اما به نظر می‌رسد که این شرکت در حال انجام دادن کار متفاوتی است. در واقع شرکت کانن قابلیتی را ایجاد کرده است که به کاربران اجازه می‌دهد که از فضا از کره‌ی زمین عکاسی کنند.

شرکت کانن در واقع از سایت تعاملی رونمایی کرده است که با مراجعه به آن می‌توانید با استفاده از ماهواره‌ی CE-SAT-1 که مجهز به نسخه‌ی بهبود یافته‌ی دوربین DSLR کانن EOS 5D Mark III است، از مکان‌هایی مانند نیویورک، باهاماس، دوبی و دیگر مکان‌ها عکاسی کنید.

شرکت ژاپنی کانن از این ماهواره‌ که دارای ابعاد کوچکی است در ماه ژوئن ۲۰۱۷ (خرداد ۱۳۹۶) رونمایی کرده بود. این ماهواره دارای دوربین DSLR کانن EOS 5D Mark III است که به تلسکوپ ۴۰ سانتیمتری Cassegrain با فاصله‌ی کانونی ۳۷۲۰ میلی‌متر متصل شده است.

این ماهواره در مداری در فاصله‌ی ۶۰۰ کیلومتری از سطح زمین در حال چرخش به دور کره‌ی زمین است. کانن درباره‌ی این ماهواره ادعا می‌کند که عکس‌های گرفته شده با این ماهواره دارای رزولوشن عکس ماهواره‌ای ۳۶ اینچ (۰٫۹۱ متر) و فریم‌های با اندازه‌ی ۳ در ۲ مایل هستند (۴٫۸ در ۳٫۲ کیلومتر) هستند. برای مقایسه باید بگوییم که ماهواره‌ی WorldView-4 که بالاترین رزولوشن را در میان دیگر ماهواره‌ها‌ دارد، دارای رزولوشن ۱۲ اینچ (۰٫۳ متر) است. علاوه‌بر دوربین DSLR کانن EOS 5D Mark III، این ماهواره دارای دوربین PowerShot S110 برای ثبت تصاویر عریض‌تر است.

با استفاده از سایت رونمایی شده از این ماهواره شما می‌توانید که عکس‌هایی را از برخی نقاط زمین بگیرید. بعد از ثبت این عکس‌، این عکس‌ها اطلاعاتی مانند مکان ثبت عکس و همچنین ارتفاعی که از آن عکس‌برداری صورت گرفته است را نشان خواهند داد.

البته باید بگوییم که این ماهواره در زمان ثبت عکس، تصاویر از پیش ثبت شده‌ای را نشان خواهد داد و شما با استفاده از آن نمی‌توانید که تصاویر را به صورت زنده ببینید و عکس‌های دلخواه خود را ثبت کنید. برای اطلاع باید بگوییم که این ماهواره با سرعت ۱۷۰۰۰ مایل در ساعت (حدود ۲۷۰۰۰ کیلومتر در ساعت) در حال چرخش به دور زمین است.

دوربین ۳۰۰ مگاپیکسلی کانن EOS R5S در سه ماه اول ۲۰۲۱ رونمایی خواهد شد

با توجه به سرعت آن، این ماهواره می‌تواند تنها در مدت یک و نیم ساعت یک دور کامل را به دور زمین بزند. اگر شما می‌توانستید تصاویر این ماهواره را به صورت زنده ببینید آن موقع به شکل بهتری از قابلیت‌های این ماهواره و رزولوشن عکس‌های گرفته شده با آن آگاه می‌شدید.

ماهواره‌های با اندازه‌ی کوچک (Microsatellite) در مقایسه با ماهوراه‌های دیگر اندازه‌های کوچکتری را دارند و دارای قیمت کمتری هم هستند. شرکت ژاپنی کانن امیداوار است تا سال ۲۰۳۰ بتواند کسب و کاری میلیارد دلاری را با استفاده از این ماهواره‌ها توسعه دهد.

بعد از فرستادن ماهواره‌ی CE-SAT-1 در سال ۲۰۱۷، کانن سعی کرد که نسخه‌ی به‌روز شده ماهواره‌ی CE-SAT-1B را در تابستان سال گذشته‌ی میلادی به فضا پرتاب کند. البته کانن در انجام این کار موفق نشد چون مدت اندکی بعد از پرتاپ راکت Electron توسط RocketLab این راکت با مشکل مواجه شد.

«کانن» با کمک «راکت لب» قدرت تصویربرداری خود را در فضا محک می‌زند

