ساعت‌های هوشمند یا دیگر پوشیدنی‌های ورزشی ممکن است که بتواند نقش ارزشمندی را در تشخیص زود هنگام ابتلا به بیماری کووید ۱۹ داشته باشند.

به‌تازگی تحقیقی توسط Mount Sinai انجام شده است که نشان می‌دهد اپل واچ می‌تواند تغییرات اندک صورت گرفته در ضربان قلب شخص را تشخیص دهد که این تغییرات می‌تواند نشانه‌ی ابتلای فرد به بیماری کووید ۱۹ باشد. در واقع اپل واچ می‌تواند یک هفته قبل از احساس بیماری توسط شخص و ایجاد علائم آشکار، این کار را انجام دهد.

به نظر می‌رسد که حتی یک شرکت هم پوشیدنی خاصی را برای تشخیص ابتلا به بیماری کووید ۱۹ توسعه داده است. بدون شک استفاده از اپل واچ یا دیگر ساعت‌های هوشمند باعث خواهد شد که در صورت ابتلا‌ی یک شخص به این بیماری بتوان آن را به‌سرعت تشخیص داد و از پخش این بیماری توسط افراد بیمار بدون علامت با قرنطینه‌ی این افراد، جلوگیری کرد.

در این تحقیق صورت گرفته که دارای عنوان «ساعت جنگجو» (Warrior Watch) است، محققان Mount Sinai وضعیت سلامتی ۲۹۷ فرد شاغل در بخش‌های درمانی را از تاریخ ۲۹ آوریل (۹ اردیبهشت) تا ۲۹ سپتامبر (۷ مهر) مورد بررسی قرار داده‌اند.

تمامی افرادی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند در تمامی این مدت ساعت اپل واچ را به دست داشته‌اند و در این ساعت از اپ خاصی برای اندازه‌گیری تغییر رخ داده در زمان میان دو تپش متوالی قلب استفاده شده بود. یکی از نویسندگان این تحقیق به نام «رابرت هیرتن» (Robert Hirten) می‌گوید نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در بعضی شخص‌ها حتی تا ۷ روز قبل از انجام تست بیماری کووید ۱۹ و مثبت شدن این تست، اپل واچ توانسته بود که تغییرات قابل توجهی را در زمان میان دو تپش متوالی قلب ثبت کند.

علاوه‌بر این تحقیق، تحقیق دیگری توسط دانشگاه استنفورد انجام شده است که در آن از پوشیدنی‌های هوشمند مختلفی از شرکت‌های گارمین، فیت‌بیت، اپل و دیگر شرکت‌ها استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که %۸۱ بیمارانی که نتیجه‌ی تست بیماری کووید ۱۹ آن‌ها مثبت شده بود تا حدود ۹٫۵ روز قبل به وجود آمدن اولین علائم، تغییراتی را در تپش قلب خود داشته‌اند.

همان‌گونه که می‌دانید یکی از سختی‌ها در زمان مقابله با بیماری کووید ۱۹ این است که بسیاری از افراد مبتلا به این بیماری بدون هیچ‌گونه علائمی هستند. این افراد با وجود اینکه هیچ علائمی را ندارند اما می‌توانند که این بیماری را به افراد دیگر منتقل کنند و سخت است که بتوان با استفاده از روش‌های مرسوم این بیماری را در این افراد تشخیص داد و آن‌ها را به مدت مشخص قرنطینه کرد.

نتایج این تحقیق‌های صورت گرفته روشن هستند. در واقع این تحقیق‌ها می‌گویند که توسعه‌ی روشی‌هایی برای شناسایی افراد احتمالا مبتلا به بیماری کووید ۱۹ قبل از به وجود آمدن علائم این بیماری، بدون شک باعث می‌شود تا کنترل و مدیریت این بیماری با موفقیت بیشتری صورت گیرد.

استفاده از این تکنولوژی‌ها نه تنها باعث می‌شود که بتوان وضعیت سلامتی جسمی افراد را دنبال و پیش‌بینی کرد، بلکه همچنین باعث می‌شود که بتوان اقدامات لازم را از راه دور و به موقع انجام داد که در زمان‌های رخ دادن همه‌گیری در دنیا که نیاز است افراد از یکدیگر فاصله داشته باشند، بسیار ضروری است.

البته این محققان تنها کسانی نیستند که متوجه شده‌اند می‌توان با استفاده از ساعت‌های هوشمند از علائم بیماری کووید ۱۹ مطلع شد. شرکتی به نام NeuTigers، که شرکتی تحقیقاتی و مرتبط به دانشگاه پرینستون است، هوش مصنوعی را به نام CovidDeep توسعه داده است که می‌توان با استفاده از آن افراد مبتلا به بیماری کووید ۱۹ را در مراکز درمانی یا خانه‌های بهداشت تشخیص داد.

این شرکت یک پوشیدنی هوشمند در کلاس درمانی را با بررسی وضعیت بیماران توسعه داده است. این پوشیدنی که Empatica 45 نام دارد می‌تواند که اطلاعاتی مانند نوع پوست، ضربان قلب و فشار خون را اندازه‌گیری کند و سپس این اطلاعات بدست آمده را به هوش مصنوعی CovidDeep بدهد. نتایج این بررسی نشان می‌دهند که این هوش مصنوعی توسعه داده شده و این پوشیدنی هوشمند می‌تواند با دقت %۹۰ ابتلا به این ویروس را در افراد تشخیص دهند.

برای اطلاع باید بگوییم که دقت این روش بسیار بالاتر از اندازه‌گیری درجه‌ حرارت بدن است. این شرکت قصد دارد تا اپ مخصوص خود را توسعه دهد و از این اپ توسعه داده شده در پوشیدنی‌ها هوشمندی مانند فیت‌بیت، Withings، اپل، سامسونگ و دیگر پوشیدنی‌های هوشمند استفاده کند.

حتی بدون توسعه‌ی الگوریتم‌های خاص، ساعت‌‌های هوشمند و پوشیدنی‌ها اینچنینی می‌توانند در تشخیص این بیماری و کنترل آن مفید باشند. PGA Tour به‌تازگی استفاده از ابزار ردیاب سنجش سلامت Whoop را آغاز کرده و با انجام این کار توانسته است تا ابتلا به بیماری کووید ۱۹ در یکی از ورزشکاران به نام Nick Watney را تشخیص دهد.

آن‌ها تحقیقی را انجام داده‌اند که نشان می‌دهد اگر نرخ تنفس در شب افزایش پیدا کند، این افزایش در نرخ تنفس به‌خوبی نشان دهنده‌ی این است که فرد ممکن است به بیماری مبتلا شده باشد. این گفته‌های را یکی قهرمانان ورزشی به نام Rory MacIlory پیش‌تر در ماه ژوئن (خرداد) گفته بود.

در واقع استفاده از پوشیدنی Whoop باعث شده است که بتوان این افزایش نرخ تنفس را در شب در این ورزشکار تشخیص داد و با توجه به افزایش نرخ تنفس، پزشکان به این موضوع شک کرده‌اند که ممکن است این فرد دارای مشکلی باشد.

