معرفی وان‌پلاس نورد نشان‌دهنده‌ی ورود این شرکت به حوزه‌ی گوشی‌های میان‌رده بعد از چند سال انتظار بود. این گوشی به لطف تراشه‌ی قدرتمند، سرعت شارژ بالا و نمایشگر اولد ۹۰ هرتز مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفته است. وان‌پلاس نورد در اروپا با قیمت ۴۹۲ دلار و در هند با قیمت ۳۴۲ دلار عرضه شده و به همین خاطر یک گوشی مقرون‌به‌صرفه‌ی جذاب به حساب می‌آید.

با توجه به اینکه از مدتی قبل انتشار شایعات مربوط به جانشین این گوشی آغاز شده، در این مطلب قصد داریم انتظارات خود را از وان‌پلاس نورد ۲ مطرح کنیم.

دوربین‌های بهتر (نه بیشتر)

یکی از مهم‌ترین انتقادهای صورت گرفته از وان‌پلاس نورد مربوط به اهمیت بیشتر تعداد دوربین نسبت به کیفیت آن‌ها است. این گوشی در پنل پشتی از دوربین چهارگانه بهره می‌برد و دو دوربین هم به عنوان دوربین‌های سلفی انجام وظیفه می‌کنند.

دو دوربین از دوربین‌های اصلی که مبتنی بر سنسور ۲ مگاپیکسلی هستند و عملا کاربرد چندانی ندارند. در عین حال، حتی دوربین اصلی و اولترا واید هم حرف زیادی برای گفتن ندارند و دوربین سلفی دوگانه هم کیفیت چندان خوبی را ارائه نمی‌کنند. روی هم رفته امیدواریم این شرکت برای وان‌پلاس نورد ۲ به کیفیت دوربین‌ها توجه بیشتری داشته باشد و دوربین‌های ۲ مگاپیکسلی را به طور کامل کنار بگذارد.

۳ ساله شدن آپدیت اندروید

وان‌پلاس اعلام کرده که گوشی نورد دو سال نسخه‌ی جدید اندروید را دریافت می‌کند و به مدت ۳ سال هم آپدیت‌های امنیتی برای آن ارائه می‌شود. چنین کاری را بسیاری از شرکت‌ها هم انجام می‌دهند ولی سامسونگ انتظارات را افزایش داده است. این شرکت مدتی قبل اعلام کرد که بسیاری از گوشی‌های آن به مدت سه سال جدیدترین نسخه‌های اندروید را دریافت خواهند کرد. اگرچه وان‌پلاس چنین کاری را برای پرچم‌داران خود انجام می‌دهد، ولی برای وان‌پلاس نورد ۲ و نسل قبلی آن هم باید چنین قابلیتی را ارائه دهد.

ثبات بیشتر در قیمت‌گذاری

اختلاف قیمت گوشی‌ها در بازارهای گوناگون پدیده‌ی عجیبی محسوب نمی‌شود. اما بین قیمت وان‌پلاس نورد در اروپا و هند اختلاف بسیار بزرگی وجود دارد و به همین خاطر امیدواریم قیمت نسل بعدی وان‌پلاس نورد در کشورهای مختلف اختلاف کمتری داشته باشد. همچنین باید بگوییم که اگر وان‌پلاس نسل بعدی این گوشی را در بازارهای جهانی با قیمت نزدیک به بازار هند عرضه کند، مطمئنا مورد استقبال بیشتری قرار می‌گیرد.

پشتیبانی از کارت حافظه microSD

گوشی‌های پرچم‌دار وان‌پلاس معمولا از کارت حافظه پشتیبانی نمی‌کنند و این یعنی کاربران باید به حافظه داخلی یا فضای ابری تکیه کنند. این موضوع برای گوشی‌هایی که از حافظه داخلی زیادی بهره می‌برند، مشکل مهمی محسوب نمی‌شود. اما وان‌پلاس‌ نورد‌ در هند با حافظه پایه ۶۴ گیگابایتی عرضه شده و در چنین حالتی مشکل عدم پشتیبانی از کارت حافظه بیشتر احساس می‌شود. به همین خاطر اگر وان‌پلاس نورد ۲ قرار است با حافظه پایه ۶۴ گیگابایتی عرضه شود، باید از کارت حافظه هم پشتیبانی کند.

