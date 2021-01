ساعاتی قبل مدیاتک از اولین تراشه‌های ۶ نانومتری خود به نام دایمنسیتی ۱۲۰۰ و ۱۱۰۰ رونمایی کرد. این دو تراشه برای اولین بار در بین دیگر تراشه‌های مدیاتک از هسته‌ی پردازشی Cortex-A78 بهره می‌برند ولی در کل تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.

اول از همه باید به دایمنسیتی ۱۲۰۰ اشاره کنیم که مدل قدرتمندتر محسوب می‌شود. پردازنده‌ی آن از چینش ۱+۳+۴ استفاده کرده و یکی از هسته‌های A78 سرعت ۳ گیگاهرتز ارائه می‌دهد. در کنار آن باید به ۳ هسته‌ی A78 با سرعت ۲٫۶ گیگاهرتز و ۴ هسته‌ی A55 با سرعت ۲ گیگاهرتز هم اشاره کنیم.

برای مقایسه باید بگوییم که دایمنسیتی ۱۰۰۰ پلاس از هسته‌های A77 بهره می‌برد که فقط یکی از آن‌ها به حداکثر سرعت ۲٫۶ گیگاهرتز می‌رسد. روی هم رفته عملکرد پردازنده‌ی این تراشه نسبت به نسل قبلی با بهبود ۲۲ درصدی روبرو شده و باید به ۲۵ درصد کاهش مصرف انرژی هم اشاره کنیم.

در رابطه با دایمنسیتی ۱۱۰۰ هم باید بگوییم که هر ۴ هسته‌ی A78 آن مبتنی بر سرعت ۲٫۶ گیگاهرتز هستند. البته با وجود سرعت مشابه با هسته‌های دایمنسیتی ۱۰۰۰ پلاس، تراشه‌ی جدید به دلیل بهره‌گیری از فناوری ساخت ۶ نانومتری در زمینه‌ی عملکرد تک هسته‌ای و چند هسته‌ای حرف بیشتری برای گفتن دارد.

هر دو تراشه از پردازنده‌ی گرافیکی Mali-G77 استفاده می‌کنند که از ۹ هسته تشکیل شده است. از قابلیت‌های دایمنسیتی ۱۲۰۰ می‌توانیم به پشتیبانی از نمایشگر ۱۶۸ هرتزی و بهره‌گیری از پردازشگر تصویر ۵ هسته‌ای اشاره کنیم که از دوربین‌های تا حداکثر رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسلی پشتیبانی می‌کند. همچنین نباید قابلیت HDR برای ویدیوهای ۴K را از قلم بیندازیم.

دایمنسیتی ۱۱۰۰ هم از نمایشگرهای ۱۴۴ هرتزی و دوربین‌های تا حداکثر رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل پشتیبانی می‌کند. هر دو گوشی برای حالت شب دوربین ۲۰ سریع‌تر عمل می‌کنند و از حالت شب مختص عکس‌های پانوراما هم پشتیبانی می‌کنند. در نهایت نباید وجود مودم ۵G داخلی در این دو تراشه را از قلم بیندازیم که البته فقط از فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کنند.

از بین کمپانی‌هایی که مشغول آماده‌سازی گوشی‌های مبتنی بر این تراشه‌ها هستند می‌توانیم به ریلمی، شیائومی، ویوو و اوپو اشاره کنیم که ظاهرا تا حدود ۲ ماه دیگر اولین گوشی‌های دارای این دو تراشه راهی بازار خواهند شد.

