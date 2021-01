با توجه به شکایت‌های منتشر شده توسط کاربران در فروم پشتیبانی سایت اپل به نظر می‌رسد که هدفون روگوشی ایرپادز مکس دارای باگی است که باعث می‌شود باتری این هدفون به‌سرعت خالی شود.

برای نمونه کاربری درباره‌ی این هدفون روگوشی نوشته است که «کسی می‌تواند به من علت این موضوع را توضیح دهد که چرا زمانی که هدفون ایرپادز مکس را در حالی که شارژر باتری آن %۶۰ است در محفظه‌ی هوشمند آن قرار می‌دهم و صبح روز بعد شارژ باتری این هدفون روگوشی به %۱ می‌رسد؟»

این کاربر گفته است که تاکنون چندین‌بار این موضوع را تجربه کرده است در حالی که این هدفون در محفظه‌ی نگهدارنده‌ی هوشمند آن قرار داشته و درب آهن‌ربایی این محفظه هم بسته بوده است. این شخص همچنین گفته است که من مطمئن هستم که این هدفون را به‌درستی در محفظه‌ی آن قرار داده‌ام.

او در ادامه علت رخ دادن این مشکل را به احتمال زیاد باگ نرم‌افزاری دانسته و از اپل خواسته است تا با منتشر کردن به‌روزرسانی نرم‌افزاری امکان خاموش کردن این هدفون را در اختیار کاربران قرار دهد.

ایرپادز مکس اپل از مشکل خالی شدن زود هنگام باتری رنج می‌برد

یکی از افراد متخصص درباره‌ی طرز کار محفظه‌ی نگهدارنده‌ی هوشمند ایرپادز مکس در پاسخ به این فرد گفته است «به نظر می‌رسد زمانی که شما هدفون ایرپادز مکس را در محفظه‌ی نگهدارنده‌ی آن قرار می‌دهید، شارژ باتری این هدفون تا صبح خالی می‌شود.»

او در ادامه گفته است «زمانی که این هدفون را در محفظه‌ی آن قرار می‌دهید، این هدفون باید وارد حالت مصرف کم انرژی شود و باتری زیادی را مصرف نکند.»

توضیح اپل درباره‌ی‌ حالت ذخیره‌ی انرژی ایرپادز مکس

در حالیکه اولین شکایت‌ها درباره‌ی این موضوع در ماه دسامبر (آذر) منتشر شدند، ولی شاهد ادامه داشتن این شکایت‌ها تا ماه ژانویه (دی) هستیم‌. یکی از کاربران درباره‌ی این موضوع گفته است «هر شب زمانی که میزان شارژ باتری هدفون ایرپادز مکس %۹۰ است آن را در محفظه‌ی نگهدارنده آن قرار می‌دهم و صبح روز بعد میزان شارژ باتری این هدفون %۰ است.»

بسیاری از این کاربران ناراضی از اپل در خواست کرده‌اند که با منتشر کردن به‌روزرسانی نرم‌افزاری این مشکل را برطرف کند و بسیاری هم عنوان کرده‌اند که با توجه به قیمت بالای ۵۴۹ دلاری این هدفون، کاربران نباید در زمان استفاده با این باگ رو‌به‌رو می‌شدند.

یکی دیگر از کاربران گفته است «به نظر می‌رسد که مشکلی وجود دارد. من ایرپادز مکس را به صورت کامل شارژ می‌کنم و آن را به‌دقت درون محفظه‌ی هوشمندش قرار می‌دهم که باید باعث شود این هدفون وارد حالت مصرف کم انرژی خود شود. اما بعد از آنکه پس از گذشت چندین ساعت یا در روز بعد دوباره به سراغ این هدفون می‌روم متوجه می‌شوم که شارژ باتری این هدفون تمام شده و میزان شارژ باتری آن تنها %۱ است.»

او در ادامه می‌گوید که رخ دادن این مشکل از یک هدفون ۵۴۹ دلاری بعید به نظر می‌رسد و با توجه به اینکه کاربران نمی‌توانند پس از استفاده از این هدفون آن را خاموش کنند، به نظر می‌رسد که ایرپادز مکس اپل دارای باگی جدی است.

او همچنین می‌گوید که من شکایت‌های بسیاری را درباره‌ی این موضوع در فروم سایت MacRumors دیده‌ام، در نتیجه می‌توانم بگویم که بسیاری از کاربران این مشکل را تجربه کرده‌اند و امیدوارم که اپل با منتشر کردن یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری این مشکل را رفع کند.

برخی از این کاربران به این موضوع اشاره کرده‌اند که زمانی که از هدفون ایرپادز مکس با آیفون استفاده می‌کنند با این مشکل مواجه نمی‌شوند و این مشکل را تنها زمانی تجربه می‌کنند که این هدفون را به دستگاه‌های غیر اپلی یا اپل TV متصل می‌کنند.

گفتن این نکته هم ضروری است که طراحی این هدفون به گونه‌ای است که دارای دکمه‌ای برای روشن و خاموش کردن نیست و کاربران برای وارد شدن این هدفون به حالت مصرف کم انرژی باید آن را در محفظه‌‌ی نگهدارنده‌ی آن قرار دهند.

هدفون روگوشی جدید ایرپادز مکس اپل دارای برخی ویژگی‌هایی است که پیش‌تر در ایرپادز پرو موجود بود. از جمله‌ی این ویژگی‌ها می‌توان به قابلیت حذف نویز محیط فعال و قابلیتی برای شنیدن صدای آهنگ و صدای محیط به صورت همزمان اشاره کرد.

در زمان فعال بودن قابلیت حذف نویز محیط، این هدفون مانع شنیدن صدا‌های مزاحم خارجی و نویز‌های بیرون توسط کاربر می‌شوند. اما زمان‌هایی هم وجود دارند که برای کاربران شنیدن صدای محیط اطراف اهمیت پیدا می‌کند. به عنوان نمونه کاربری که در حال استفاده از این هدفون در فرودگاه باشد دوست دارد که علاوه‌بر شنیدن موسیقی، از صدا‌های محیط مانند اعلام اطلاعات پرواز‌ها مطلع شوند. در این حالت این کاربران باید حالت شنیدن صدای محیط را هم فعال کنند که باعث می‌شود علاوه‌بر موسیقی، صداها و نویز‌های محیط اطراف را هم بشنود.

برخی از کاربرانی که این مشکل خالی شدن باتری را تجربه کرده‌اند می‌توانند که روش‌های زیر را برای حل شدن این مشکل امتحان کنند، به نظر می‌رسد که برخی از کاربران با انجام برخی از این راه‌ حل‌ها توانسته‌اند که این مشکل را حل کنند.

ایرپادز مکس را فورس ریستارت کنید، برای انجام این دکمه‌ی چرخان Digital Crown را همراه با دکمه‌ی مربوط به کنترل نویز با یکدیگر فشار دهید تا زمانی که رنگ چراغ نشان دهنده‌ی وضعیت به نارنجی تغییر کند.

می‌توانید ایرپادز مکس را به تنظیمات کارخانه‌ای آن ریستارت کنید، برای انجام این کار مراحل قبل را انجام دهید و دکمه‌ها را به صورت هم زمان تا زمانی فشار دهید تا رنگ چراغ نشان دهنده‌ی وضعیت به سفید تغییر کند.

با استفاده از قسمت تنظیمات بلوتوث در دستگاهتان، ارتباط ایرپادز مکس را با دستگاه قطع کنید.

با مراجعه به بخش تنظیمات دستگاهتان قابلیت عوض شدن خودکار میان دستگاه‌های مختلف در ایرپادز مکس را غیر فعال کنید.

از ایرپادز مکس تنها با یک دستگاه استفاده کنید.

در نهایت امیدواریم که اپل به‌زودی با منتشر کردن به‌روزرسانی نرم‌افزاری این مشکل را برطرف کند.

