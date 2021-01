با رونمایی و عرضه‌ی رسمی از پرچم‌داران جدید سامسونگ تصمیم گرفتیم به مقایسه‌ی دوربین گلکسی S21 اولترا با گوشی‌های قدرتمند بازار نظیر آیفون ۱۲ پرو مکس، گوگل پیکسل ۵ و گلکسی نوت ۲۰ اولترا بپردازیم. دلیل انتخاب این گوشی‌ها نیز در درجه‌ی اول، مقایسه‌ی کیفیت دوربین قدرتمندترین پرچم‌دار سامسونگ با یکی از بهترین گوشی‌های موجود در بازار از لحاظ عکاسی یعنی آیفون ۱۲ پرو مکس است تا ببینیم آیا کهکشانی می‌تواند این محصول را از میان بردارد یا خیر. در درجه‌ی دوم، قصد داریم ببینیم پیشرفتی که شرکت به نسبت نسل قبلی گوشی‌های خود داشته چگونه بوده. در نهایت هم پیکسل ۵ را به عنوان یک گوشی تقریبا میان‌رده اما با دوربین قدرتمند در اختیار داریم تا ببینیم اگر قصد خرید گوشی صرفا دوربین باشد، آیا گلکسی S21 اختلاف فاحشی با یک گوشی ۷۰۰ دلاری دارد یا خیر.

بعد از مدت‌ها انتظار، سامسونگ بالاخره از پرچم‌داران سری گلکسی S21 خود رونمایی کرد. گوشی‌هایی که در سه نوع مختلف با نام‌های S21، S21 پلاس و S21 اولترا راهی بازار شدند. دو مدل اول از دوربین‌های مشابهی به نسبت پرچم‌داران سری گلکسی S20 بهره می‌برند اما در گلکسی S21 اولترا اوضاع کمی متفاوت‌تر شده و اینبار شاهد حضور ۲ دوربین تله‌فوتو و یک سنسور لیزری جهت آسان‌تر و سریع‌تر شدن فرایند فوکوس خودکار هستیم که در S20 اولترا خبری از آن نبود.

اما در این مطلب قصد داریم به مقایسه‌ی دوربین گلکسی S21 اولترا با بهترین گوشی‌های موجود در بازار بپردازیم چرا که سامسونگ بیشتر روی توانایی‌ها و امکانات دوربین این محصول مانور داد و خب به همین خاطر کنجکاو هستیم بدانیم آیا تمام ادعاهای مطرح شده در دنیای واقعی هم صدق می‌کنند یا خیر. اما قبل از پیوستن به مقایسه، بهتر است نگاهی داشته باشیم به مشخصات فنی دوربین این گوشی‌ها روی کاغذ تا ببینیم باید چه انتظاری از آن‌ها داشته باشیم.

نام گوشی گلکسی S21 اولترا آیفون ۱۲ پرو مکس گوگل پیکسل ۵ گلکسی نوت ۲۰ اولترا دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.8 – لنز ۲۶ میلی‌متری و بهره‌مندی از لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.6 – لنز ۲۶ میلی‌متری ۷P و بهره‌مندی از فناوری لرزشگیر Sensor-Shift ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.7 – لنز ۲۸ میلی‌متری و بهره‌مندی از لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱۰۸ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.8 – لنز ۲۶ میلی‌متری و بهره‌مندی از لرزشگیر اپتیکال تصویر دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 – لنز ۱۳ میلی‌متری با پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 – لنز ۱۳ میلی‌متری ۱۶ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 – لنز ۱۳ میلی‌متری دوربین تله‌فوتو ۱۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 – لنز ۷۰ میلی‌متری با پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال – قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ برابری ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 – لنز ۶۵ میلی‌متری با پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال – قابلیت بزرگ‌نمایی ۲.۵ برابری ندارد ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/3.0 با پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال – قابلیت بزرگ‌نمایی ۵ برابری دوربین‌های دیگر ۱۰ مگاپیکسلی تله‌فوتو با گشودگی دیافراگم f/4.9 – لنز ۲۴۰ میلی‌متری با قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری سنسور سه‌بعدی LiDAR ندارد سنسور لیزری فوکوس خودکار دوربین سلفی ۴۰ مگاپیکسل ۱۲ مگاپیکسل ۸ مگاپیکسل ۱۰ مگاپیکسل

با در نظر گرفتن مشخصات فنی روی کاغذ، انتظار می‌رود گلکسی جدید جز در بخش بزرگ‌نمایی پیشرفت زیادی به نسبت قبل نداشته باشد. اما خب سامسونگ مدعی شده تکنیک‌های پردازش تصویر به لطف پردازنده‌ی قدرتمندتر و همچنین استفاده‌ی بهتر از هوش مصنوعی باعث می‌شود کیفیت تصاویر و حتی عملکرد لرزشگیر در این گوشی بهتر از قبل باشد. این ادعایی است که برای مطمئن شدن از صحت آن، باید تا پایان این مطلب منتظر بمانیم. طبق معمول، این مقایسه در نور روز و شب با دوربین‌های اصلی، فوق عریض و تله‌فوتو صورت گرفته تا آنچه که کاربر بیشتر به آن می‌پردازد مورد بررسی قرار گیرد.

قابلیت‌های جدید و جذاب دوربین گلکسی S21 اولترا

مقایسه‌ی دوربین گلکسی S21 اولترا با آیفون ۱۲ پرو مکس، نوت ۲۰ اولترا و پیکسل ۵

صحنه‌ی شماره‌ی ۱؛ عکاسی با دوربین اصلی در نور روز

اولین مجموعه تصویر، در نور روز ثبت شده است که خب معمولا پرچم‌دارها در این شرایط فوق‌العاده ظاهر می‌شوند و این چهار محصول مورد نظر نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هم گلکسی‌ها و هم نمایندگان اپل و گوگل توانستند بهترین عملکرد را از خود به نمایش بگذارند به گونه‌ای که یافتن نقصی در تصاویر آن‌ها و یا اینکه بگوییم عملکرد کدام یک از دیگری بهتر بوده بسیار سخت است. کنتراست تصویر در هر چهار نمونه بسیار عالی است، گستره‌ی دینامیکی و نمایش جزئیات هم به زیبایی دیده می‌شود.

اگرچه به وضوح مشخص است برخی از رنگ‌ها به گونه‌ی متفاوت به ثبت رسیده‌اند اما معمولا این موضوع را نقطه ضعف نمی‌دانیم چرا که این روشی است که به گونه‌ای به امضای شرکت‌ها تبدیل شده و هر یک سبک خاص خود را برای نمایش رنگ‌ها دارند. بنابراین کاربران این محصولات نیز موضوعی مثل این را بیشتر به سلیقه ربط می‌دهند و نه کیفیت. مثلا آیفون در این تصویر کمی تمایل به گرم‌تر نشان دادن رنگ‌ها داشته، کهکشانی سامسونگ هم مثل همیشه تمایل خیلی کمی به سرد نشان دادن رنگ‌ها دارد اما میزان آن کمتر از نماینده‌ی اپل است. پیکسل ۵ هم سردترین و در واقع تیره‌ترین تصویر را به نمایش گذاشت که باعث می‌شود مشاهده‌ی جزئیات در نقاط تاریک سخت‌تر باشد.

اما نکته‌ای که اگر بخواهیم خیلی ریزبینانه به بررسی آن بپردازیم، عملکرد نه چندان خوب S21 اولترا در نمایش جزئیات گوشه‌های تصویر است. اگرچه این محصول در نمایش آنچه که در متن تصویر قرار دارد فوق‌العاده بود اما به نظر می‌رسد اهمیت زیادی به گوشه‌های تصویر نمی‌دهد که خب اگر کمی روی این قسمت‌ها بزرگ‌نمایی کنید متوجه این موضوع خواهید شد.

صحنه‌ی شماره‌ی دو؛ عکاسی با دوربین اصلی در نور روز

صحنه‌های اینچنینی که در آن نور آفتاب کاملا روبروی لنز دوربین قرار می‌گرفت برای گوشی‌های هوشمند سال‌های گذشته کابوسی در عکاسی به حساب می‌آمد. چرا که عملکرد آن‌ها در بخش گستره‌ی دینامیکی آنقدرها خوب نبود. اما خب می‌بینیم که هر چهار گوشی ما در این مقایسه به بهترین شکل ممکن از پس آن برآمدند و نمره‌ی قبولی دریافت کردند.

اما خب اگر بخواهیم طبق معمول ریزبینانه به این چهار تصویر نگاه کنیم و یک برنده از بین آن‌ها انتخاب کنیم، برنده‌ی ما گلکسی S21 اولترا خواهد بود. برای اثبات این موضوع کافی است به ابری که دقیقا زیر نور آفتاب قرار دارد نگاه کنید تا متوجه شوید این محصول چگونه توانست جزئیات آن بخش از تصویر را حفظ کند. این در حالی است که در نمایش جزئیات موجود در نقاط تیره‌تر (سایه‌بان کاهی) هم عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش گذاشت و از سایر گوشی‌های دیگر بهتر ظاهر شد. این برتری به خاطر فناوری HDR پیشرفته‌ی این محصول است که اصلا با آنچه که در آیفون ۱۲ پرو مکس و پیکسل ۵ وجود دارد قابل مقایسه نیست.

شما عزیزان می‌توانید نمونه‌ی ۱۰۰ درصد کراپ‌شده‌ روی نقطه‌ی روشن تصویر بالا را در زیر مشاهده کنید. جایی که عملکرد بی‌نظیر گلکسی S21 اولترا کاملا مشخص می‌شود.

صحنه‌ی شماره‌ی ۳؛ عکاسی با دوربین فوق عریض در نور روز

وقتی به دوربین فوق عریض سوییچ کردیم، متوجه شدیم کاربرانی که به دنبال ثبت تصاویر با زاویه دید گسترده هستند، فرقی نمی‌کند کدام یک از این چهار محصول را انتخاب کنند چون در نهایت تصویری که ثبت می‌شود فوق‌العاده زیبا و باکیفیت است. با این حال اگر بسیار دقیق‌تر به تصویر نگاه کنیم می‌بینیم در کمال تعجب گلکسی نوت ۲۰ اولترا توانست با گستره‌ی دینامیکی بی‌نظیر خود، حتی در گوشه‌های تصویر و در نقاطی که تقریبا تیره هستند، جزئیات را به بهترین شکل ممکن به نمایش در بیاورد اما خب گلکسی S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس در این امر تا حدودی ناتوان بودند. جزئیات ثبت شده توسط دوربین فوق عریض پیکسل ۵ هم بسیار بالاست اما اگر به تصویر نگاه کنید می‌بینید که این گوشی در مقایسه با رقبا، اصلا تصویر عریضی ثبت نکرد.

صحنه‌ی شماره‌ی ۴؛ عکاسی با دوربین فوق عریض در نور روز

در این تصویر، آیفون ۱۲ پرو مکس گستره‌ی دینامیکی خوبی از خود نشان نداد و اگرچه سوژه‌های پایین تصویر به شکل فوق فوق‌العاده‌ای به نمایش درآمدند اما کنترل نقاط روشنی که در نتیجه‌ی نور آفتاب در آسمان ایجاد شد اصلا به خوبی صورت نگرفت. در حالی که سایر گوشی‌ها عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند، باز هم به نظر می‌رسد گلکسی S21 اولترا برنده‌ی رقابت در این بخش است که گستره‌ی دینامیکی فوق‌العاده عالی داشته و رنگ‌ها را به بهترین نحو ممکن به نمایش گذاشت.

صحنه‌ی شماره‌ی ۵؛ عکاسی با دوربین تله‌فوتو، بزرگ‌نمایی ۱ و ۱۰ برابری

در بخش بزرگ‌نمایی، کمتر گوشی می‌تواند در برابر دو دوربین تله‌فوتوی گلکسی S21 اولترا خودنمایی کند. یکی از این دوربین‌ها همانطور که در جدول مشخصات فنی اشاره شد، برای عکاسی در بزرگ‌نمایی ۳ برابری و دیگری برای بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری مورد استفاده قرار می‌گیرد. خوشبختانه این دوربین‌ها اصلا جنبه‌ی تبلیغاتی ندارند و واقعا در چنین میزان از بزرگ‌نمایی عکس‌های باکیفیت و قابل استفاده‌ای ثبت می‌کنند.

در تصویر زیر هم به خوبی مشخص است که در بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری، گلکسی S21 اولترا تقریبا بی‌رقیب است. حداقل اگر قرار باشد با سه گوشی حاضر در این بررسی رقابت کند. در رده‌ی دوم هم گلکسی نوت ۲۰ اولترا قرار می‌گیرد که آن هم در بزرگ‌نمایی عملکرد بسیار فوق‌العاده‌ای دارد. آیفون ۱۲ پرو مکس هم که می‌تواند در نهایت تا ۱۲ برابر به صورت دیجیتال بزرگ‌نمایی کند، موفق نشد با دو نماینده‌ی سامسونگ رقابت کند (با توجه به تصویر زیر) پیکسل هم که نتوانست حتی به کیفیتی نزدیک به دیگر گوشی‌ها برسد و در رده‌ی آخر قرار گرفت.

صحنه‌ی شماره‌ی ۶؛ عکاسی با دوربین تله‌فوتو، بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری

در تصویر بالا اما چهار گوشی را در بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری با یکدیگر مقایسه کردیم تا ببینیم در محیطی دیگر عملکرد آن‌ها چگونه است. گلکسی S21 اولترا در این میزان از بزرگ‌نمایی در نمایش جزئیات تقریبا بی‌رقیب است. البته گلکسی نوت ۲۰ اولترا از لحاظ میزان جزئیات و کیفیت در بین دیگر گوشی‌ها، نزدیک‌ترین عملکرد را به پرچم‌دار جدید غول کره‌ای داشته در حالی که دیگر پرچم‌دارها با فاصله‌ی نسبتا زیادی پشت سر این دو قرار می‌گیرند.

صحنه‌ی شماره‌ی ۷؛ عکاسی پرتره در نور روز

وقتی به عکاسی پرتره می‌رسیم، آیفون ۱۲ پرو مکس باقی گوشی‌ها را پشت سر می‌گذارد و در صدر قرار می‌گیرد. البته در این تصویر تفاوت بین این گوشی و دو نماینده‌ی سامسونگ خیلی زیاد نیست اما آنقدر هست که بتوان آن را مشاهده کرد. پیکسل ۵ هم در تشخیص گوشه‌های تصویر و در نتیجه محو کردن دقیق پس‌زمینه کمی مشکل داشت و بنابراین در رده‌ی آخر قرار می‌گیرد.

به صورت کلی آیفون باکیفیت‌ترین و زیباترین تصویر را به ثبت رساند و جداسازی سوژه از پس‌زمینه نیز به بهترین شکل ممکن صورت گرفت. حتی اگر روی تصویر بزرگ‌نمایی هم کنید، باز هم تصویری که آیفون ثبت کرده کیفیت خود را حفظ می‌کند در حالی که این موضوع برای سه گوشی دیگر صدق نمی‌کند. مثلا گلکسی‌ها کمی صورت سوژه را مایل به زرد ثبت کرده‌اند و در عین حال که در جداسازی آن از پس‌زمینه فوق‌العاده ظاهر شدند اما در مجموع پشت سر نماینده‌ی قدرتمند اپل قرار می‌گیرند.

صحنه‌ی شماره‌ی ۸؛ عکاسی در شب

اما وقتی به عکاسی در شب می‌رسیم، گوشی‌ها رفتار کاملا متفاوتی از خود به نمایش می‌گذارند. سامسونگ اکنون گوشی خود را به گونه‌ای تنظیم کرده که در نور شب یا به صورت کلی زمانی که تشخیص دهد، حالت شب را به صورت خودکار فعال می‌کند. گوشی اپل هم دقیقا همین وضعیت را دارد. بنابراین در این تصویر هر چهار گوشی را در صورتی با یکدیگر مقایسه کردیم که حالت شب فعال بود.

در این صحنه، فاصله‌ی کمی بین آیفون و S21 اولترا وجود دارد اما باز هم به خاطر عدم نمایش صحیح جزئیات در برخی نقاط تصویر، آیفون با اختلاف کمی برنده می‌شود. پیکسل ۵ اما متفاوت‌تر از سه گوشی دیگر، ساختمان پشت تصویر را کاملا با سایه‌ی آبی رنگ به ثبت رساند. هرچند شدت نور زرد رنگ در پایین تصویر به نسبت سایر گوشی‌ها کمتر است و اگر هم به سایه‌ی درختان روی زمین دقت کنید می‌بینید که به نسبت گلکسی‌ها عملکرد بهتری داشت.

علاوه بر این‌ها، شکستگی‌های روی زمین در تصویر ثبت شده توسط دوربین گوشی‌های آیفون و پیکسل بهتر به نمایش در آمده‌اند. در نهایت می‌رسیم به گلکسی نوت ۲۰ اولترا که تصویر ثبت شده توسط آن نویز زیادی داشته و نمی‌توان آن را با سه گوشی دیگر مقایسه کرد. ناگفته نماند گستره‌ی دینامیکی نماینده‌های سامسونگ در این تصویر بسیار عالی بود و این موضوع از نقاط روشن و تیره‌ی پایین تصویر کاملا مشخص است.

صحنه‌ی شماره‌ی ۹؛ عکاسی در شب

در تصویر بعدی، رقابت بین گلکسی S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس است. از لحاظ نمایش رنگ، نماینده‌ی اپل عملکرد بسیار خوبی از خود به‌جا گذاشت و توانست رنگ‌ها را جذاب‌تر و گرم‌تر به تصویر بکشد. اما از طرفی این رنگ‌ها اشباع ‌شده هستند که در این زمینه گلکسی S21 اولترا بهتر عمل کرد و آن‌ها را کمی سردتر و البته نزدیک به واقعیت ثبت کرد. میزان جزئیات در تصویر ثبت شده توسط دوربین هر دو گوشی عالی است اما به طور کلی S21 اولترا کمی بهتر عمل کرد. گلکسی نوت ۲۰ اولترا همانند قبل تصویر نویزداری را به ثبت رساند خصوصا در نقاطی که کمی تیره‌تر هستند. در نهایت می‌رسیم به پیکسل ۵ که رنگ‌ها را بسیار سرد به نمایش گذاشت و از لحاظ ثبت جزئیات هم متوسط بود.

صحنه‌ی شماره‌ی ۱۰؛ عکاسی در شب

در این تصویر اما بالاخره نماینده‌ی جذاب و ارزان‌قیمت گوگل توانست خودی نشان دهد و یک شاهکار را در این شرایط نوری به ثبت برساند. در حالی که دیگر گوشی‌ها خصوصا گلکسی S21 اولترا و آیفون توانستند عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته باشند اما تصویری که پیکسل ۵ ثبت کرد کمترین میزان نویز، تعادل رنگی عالی و گستره‌ی دینامیکی مثال‌زدنی داشت. تصاویر ثبت شده توسط گوشی‌های دیگر که در صدر همه‌ی آن‌ها آیفون ۱۲ پرو مکس قرار دارد روشن‌تر هستند اما خب به همان میزان، نویز بیشتری هم دارند.

نتیجه

نتیجه‌ای که می‌توان از این مقایسه‌ی اولیه گرفت این است که گلکسی S21 اولترا به نسبت قبل بسیار پیشرفته‌تر شده و در حال حاضر کامل‌ترین مجموعه‌ی دوربین‌ها را در اختیار دارد و می‌توان آن را یکی از بهترین‌ها دانست. از جمله قابلیت‌های خوب دوربین این محصول می‌توان به نمایش جذاب رنگ‌ها، گستره‌ی دینامیکی فوق‌العاده، عملکرد عالی در نور شب و ثبت تصاویری مناسب برای اشتراک‌گذاری و در عین حال واقعی و متعادل اشاره کرد. در بزرگ‌نمایی نیز همانطور که مشاهده کردید، فعلا هیچ رقیبی برای این گوشی وجود ندارد.

با این حال یک سری نقاط ضعف هم وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به وجود نویز در تصاویر ثبت شده در نور شب و عدم ثبت دقیق جزئیات در گوشه‌های تصویر اشاره کرد که حتی اگر با به‌روزرسانی نرم افزاری هم حل نشوند، باز هم می‌توان گفت این گوشی در بخش دوربین کاملا امیدوار کننده ظاهر شده.

البته باید به این نکته هم اشاره کرد که گلکسی S21 اولترا به‌تازگی عرضه شده در حالی که گوشی‌های رقیب حاضر در این مقایسه آپدیت‌های متعددی دریافت کرده و وضعیت پایدارتری دارند. بنابراین شاید بعد از گذشت چند ماه بتوان بهتر و راحت‌تر در رابطه با نتیجه‌ی مقایسه‌ی دوربین گلکسی S21 اولترا با گوشی‌های قدرتمند بازار نظر داد.

لازم به ذکر است این صرف یک بررسی اولیه از دوربین گوشی‌های یاد شده در بخش عکاسی بود. هنوز بخش‌های مختلف و حالت‌های متعددی وجود دارد که باید تست شوند تا در نهایت بتوانیم انتخاب کنیم کدام محصول صد درصد برنده‌ی واقعی است. با این حال با در نظر گرفتن این مقایسه، کدام محصول بیشتر نظرتان را جلب کرد؟

