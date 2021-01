اواخر سال ۲۰۱۳ میلادی بود که دو کارمند پیشین کمپانی اوپو یک برند تازه در دنیای موبایل‌های هوشمند به نام وان پلاس تاسیس کردند. چشم‌انداز آن‌ها این بود که موبایل‌های وان پلاس، تمام نیازهای طرفداران سیستم عامل اندروید را برطرف کنند: طراحی عالی، مشخصات سخت‌افزاری قدرتمند، سریع‌ترین و سبک‌ترین نرم‌افزار ممکن و قیمت‌گذاری مقرون به صرفه. این رویا در سال ۲۰۱۴ و با عرضه موبایل وان پلاس وان تحقق یافت و تاریخچه وان پلاس آغاز شد.

امروز وان پلاس دیگر آن کمپانی کوچکی نیست که موبایل‌هایش را صرفا به صورت آنلاین می‌فروخت و اکنون به قطبی مهم در دنیای موبایل‌های هوشمند تبدیل شده. وقتی یک قدم به عقب برداشته و متوجه می‌شوید که این مسیر در مدت‌زمانی حدودا ۷ ساله طی شده، واقعا باید کلاهتان را به احترام وان پلاس از سر بردارید. در این مقاله قصد داریم به مرور تاریخچه کامل تمام موبایل‌های برجسته‌ی کمپانی وان پلاس بپردازیم. از وان پلاس وان گرفته تا وان پلاس نورد N100 که همین اواخر از راه رسید.

حواستان باشد که با هدف جمع‌وجور و سرراست نگه داشتن مقاله، تنها به سراغ اصلی‌ترین موبایل‌های وان پلاس رفته‌ایم. برخی از دیوایس‌های این کمپانی مدل‌هایی با تفاوت‌های اندک نیز داشته‌اند، اما آنقدر منحصر به فرد نیستند که یک بخش کامل از مقاله را به آن‌ها اختصاص دهیم.

وان پلاس وان: اولین

اصلا جای تعجب نخواهد داشت اگر باخبر شویم تمام برندهای اسمارت‌فونی که در سال ۲۰۱۴ شروع به کار کرده‌اند، احتمالا وان پلاس وان را در یک جلسه سازمانی به نمایش درآورده و به صحبت راجع به آنچه می‌خواهند بسازند پرداخته باشند. وان پلاس وان همان دیوایسی بود که هر کمپانی تازه‌کاری رویای ساخت و عرضه آن به بازار را در ذهن دارد. اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم، تمام موبایل‌های آتی وان پلاس برای همیشه با این دستگاه مقایسه خواهند شد.

در مجموع موبایل وان آنقدرها با دیگر موبایل‌های اندرویدی زمان خود تفاوت نداشت. اما در عین حال از چند خصیصه کلی بهره‌مند شده بود که آن را متمایز از دیگر محصولات جلوه می‌دادند. نخستین مسئله، نرم‌افزار بود که به هنگام عرضه Cyanogen OS نام داشت و با اتکا بر سیستم عامل اندروید و یک رام شخصی‌سازی شده محبوب به نام CyanogenMod توسعه یافت. سیانوژن بسیار دم‌ دستی به حساب می‌آمد و توسعه‌اش آسان بود. بنابراین هم گزینه‌ای خوب برای توسعه‌دهندگان اندرویدی به حساب می‌آمد و هم مناسب آن دسته از کاربرانی بود که به دنبال سیستم عاملی سبک‌وزن می‌گشتند.

یک نکته منحصر به فرد دیگر راجع به وان پلاس وان، قیمت‌گذاری آن بود. این موبایل با قیمت پایه ۲۹۹ دلار عرضه شد که وقتی تجهیز شدنش به پردازنده جدید اسنپدراگون ۸۰۰ را در نظر می‌گرفتید، حسابی ارزان‌قیمت و مقرون به صرفه جلوه می‌کرد. وقتی این را در کنار طراحی چشم‌نواز دستگاه می‌گذاشتید، نتیجه موبایلی رویایی برای عاشقان اندروید در سال ۲۰۱۴ بود.

هنگام عرضه وان پلاس وان، این کمپانی رویکردی نامتعارف در پیش گرفت و به فروش دستگاه از طریق یک سیستم دعوت‌نامه‌ای پرداخت. برای خرید دستگاه که تنها به صورت آنلاین امکان‌پذیر بود، باید از یک کد دعوت یک‌بار مصرف استفاده می‌کردید. وان پلاس چند کد در اختیار اصلی‌ترین اعضای جامعه طرفداران کوچک خود قرار داده بود. بعد از خرید دستگاه با این کدها، هر کاربر یک کد دعوت جدید دریافت می‌کرد که می‌توانست آن را با دیگران به اشتراک بگذارد. و این سیکل همینطور ادامه می‌یافت.

اگرچه این رویه باعث ناامیدی برخی از نخستین طرفداران برند وان پلاس شد، اما دو تاثیر شدیدا مثبت روی برند وان پلاس گذاشت: از یک سو تعادل عرضه و تقاضا برای شرکتی که آن زمان هنوز بسیار جوان بود بهم نخورد و از سوی دیگر، وان پلاس بر سر زبان‌ها افتاد. سیستم دعوت‌نامه‌ اینگونه طراحی شده بود که اگر شما یک موبایل وان پلاس وان داشتید، در واقع شخصیتی تاثیرگذار و مهم بودید.

اگرچه فروش دقیق موبایل وان پلاس وان تا همین امروز مشخص نیست، اما کمپانی سازنده گفت که تا پایان سال ۲۰۱۴ حدودا ۱ میلیون موبایل به فروش رسانده است. این دستاوردی بسیار بزرگ است، خصوصا که خود وان پلاس انتظار داشت تنها قادر به فروش ۵۰ هزار واحد از نخستین اسمارت‌فونش باشد.

وان پلاس ۲: آغاز دردسر

تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی،‌ وان پلاس خودش را در حال دست و پنجه نرم کردن با یک مشکل تازه یافت: این برند خیلی زود، زیادی بزرگ شده بود. این مشکلی است که اکثر کمپانی‌های جهان از مواجهه با آن لذت می‌برند، اما این باعث نمی‌شود که همچنان یک مشکل نباشد. احتمالا به همین خاطر هم باشد که وان پلاس ۲ که در ماه جولای ۲۰۱۵ عرضه شد، عمدتا به عنوان ضعیف‌ترین موبایل در تاریخچه وان پلاس یاد می‌شود.

از آن‌جایی که کمپانی انتظار نداشت فروش وان پلاس وان به یک میلیون واحد برسد، احتمالا انتظار این را هم نداشت که ورژن بعدی موبایلش مورد انتقاد جدی رسانه‌ها و صنعت موبایل قرار بگیرد. بنابراین وان پلاس ۲ یک نسخه اندک ارتقایافته از وان پلاس وان بود و از طراحی مشابه با همان دستگاه بهره می‌برد.

بهبودهای به وجود آمده در وان پلاس ۲، همان چیزهایی بود که به صورت معمول انتظارشان را داریم: جدیدترین پردازنده سری اسنپدراگون ۸۰۰، باتری بزرگ‌تر، نمایشگر بهتر، دوربین باکیفیت‌تر، سنسور اثر انگشت، اسپیکرهای بیشتر و چیزهایی از این دست. با این همه در مدل پایه خبری از حافظه رم یا حافظه داخلی بیشتر نسبت به وان پلاس وان نبود و به دلایلی، پشتیبانی از NFC هم متوقف شد. قیمت پایه هم به ۳۲۹ دلار رسید.

وان پلاس این بار هم سیستم دعوت را برای وان پلاس ۲ حفظ کرد، ولی دیگر مثل سال قبل از آن استقبال نشد. از آن‌جایی که بسیاری از نخستین خریداران تازه همان اواخر و بعد از صبری طولانی قادر به خرید وان پلاس وان بودند، دیگر حاضر نمی‌شدند دردسرهای سیستم دعوت را برای تازه‌ترین موبایل کمپانی به جان بخرند.

البته این باعث نشد که وان پلاس ۲ فروشی خوب نداشته باشد. وان پلاس اعلام کرد که تا ماه آگوست ۲۰۱۵، بالغ بر ۲ میلیون واحد از دستگاه رزرو شده بودند. حتی اگر نیمی از این رزروها به فروش تبدیل شده باشند (که بسیار محتمل به نظر می‌رسد) وان پلاس ۲ فروشی بیشتر از وان پلاس وان داشته است. در هر صورت بزرگ‌ترین درس برای وان پلاس این بود که اگر می‌خواهد به رشد ادامه دهد، باید تغییری اساسی در برخی رویکردهای خود به وجود آورد.

وان پلاس X: آزمون و خطا

در فصل پاییز ۲۰۱۵ شایعاتی به گوش می‌رسید مبنی بر اینکه وان پلاس دارد برای عرضه سومین موبایل خود (یا دومین موبایل در همان سال) آماده می‌شود. کارل پی، هم‌موسس وان پلاس اما شایعات را تکذیب کرد و گفت که در سال ۲۰۱۵، تنها شاهد عرضه یک پرچمدار از سوی کمپانی خواهیم بود.

سپس وان پلاس X از راه رسید که با پایبندی به حرف کارل پی، به شکلی عامدانه قرار نبود یک موبایل پرچمدار باشد. مدل X که در پایان ماه اکتبر ۲۰۱۵ عرضه شد نخستین محصول وان پلاس بود که به عنوان دیوایسی پریمیوم معرفی و عرضه نشد.

وان پلاس X به اسنپدراگون ۸۱۰ کوالکام، همان چیپست موجود در وان پلاس وان سال ۲۰۱۴ مجهز بود. این دستگاه ۳ گیگابایت حافظه رم و ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی داشت و از برخی گوشه و کنارهای طراحی سخت‌افزار زده شده بود تا قیمت پایین باقی بماند. اساسا این همان وان پلاس وان در فرمتی جدید بود تا کمپانی قادر به فروش آن با قیمتی حتی کمتر باشد. وان پلاس X با قیمت پایه ۲۴۹ دلار عرضه شد که یعنی ۵۰ دلار ارزان‌تر از مدل وان به حساب می‌آمد.

با توجه به اینکه وان پلاس ۲ تازه همان اواخر عرضه شده بود -و تنها ۷۰ دلار گران‌تر بود- و وان پلاس وان هم همچنان در اقصی نقاط جهان قابل تهیه بود، وان پلاس X به سختی توانست مخاطبانی عظیم برای خود بیابد. اگرچه وان پلاس هیچوقت آمار فروش این مدل را اعلام نکرد، اما با توجه به اینکه خانواده X هیچوقت مدلی دیگر نداشت می‌توانیم حدس بزنیم عملکرد دستگاه آنقدرها چشمگیر نبوده است.

با این همه، تاریخ نگاهی مهربانانه به وان پلاس X دارد. با موفقیت اخیر موبایل‌هایی نظیر گوگل پیکسل ۴a و آیفون SE سال ۲۰۲۰ می‌توان گفت که وان پلاس X اساسا از زمان خود جلوتر بود. حالا نیز شاهد عرضه وان پلاس نورد هستیم که ایده پشت وان پلاس X را تا حدی زنده نگه می‌دارد.

وان پلاس ۳: بازگشت قاتل پرچمداران

اگرچه برند وان پلاس با عرضه وان پلاس وان خودش را حسابی بر سر زبان‌ها انداخت، اما وان پلاس ۲ و وان پلاس X نتوانستند به همان اندازه مورد توجه قرار بگیرند. درحالی که وان پلاس ۲ احتمالا فروشی بهتر از وان داشت، اما به همان اندازه با اقبال عمومی و منتقدین مواجه نشد و نتوانست جامعه طرفداران کمپانی را به شکلی چشمگیر گسترش دهد. در این بین، وان پلاس X هم بیشتر یک آزمون و خطا بود تا هر چیز دیگر.

سپس وان پلاس ۳ وارد میدان شد که نخستین بازنگری کامل وان پلاس در ظاهر، احساس و کارکرد موبایل‌های هوشمند این کمپانی به حساب می‌آمد. با الهام‌گیری از المان‌های طراحی در موبایل‌های شدیدا محبوب HTC One M7 و HTC One M8، وان پلاس همراه با شاسی فلزی بسیار باکلاس، لبه‌های گرد، بهبود چشمگیر در مشخصات سخت‌افزاری و احتمالا مهم‌تر از همه، بدون نیاز به سیستم مسخره خرید دعوت‌نامه‌ای از راه رسید و هرکسی قادر به خریدش بود.

اگر وان پلاس ۲ را یک گام اشتباه و وان پلاس X را یک پروژه جانبی سرگرم‌کننده به حساب آوریم، وان پلاس ۳ موبایلی بود که حقیقتا توانست مسیر آغاز شده با وان پلاس وان را ادامه دهد: بار دیگر شاهد بازگشت قاتل پرچمداران اندرویدی بودیم. وان پلاس ضمنا از از وان پلاس ۳ برای اصلاح برخی اشتباهات پیشین خود استفاده کرد. پشتیبانی از NFC از سر گرفته شد و برخی مشکلات سازگاری که در پورت USB-C وان پلاس ۲ مشاهده شده بودند نیز برطرف گشتند. از سوی دیگر اسکنر اثر انگشت بهبود فراوان یافت که آن هم مشکلاتی فراوان برای خریداران وان پلاس ۲ به وجود آورده بود.

یکی از معدود انتقادات وارد شده به دستگاه اینست که به دلایلی نه‌چندان مشخص، وان پلاس تصمیم به تعبیه یک باتری کوچک‌تر نسبت به مدل قبلی در دستگاه گرفت. این حرکتی عجیب بود اما خیلی طول نکشید تا وان پلاس آن را نیز اصلاح کرد. طبق معمول آمار دقیقی از فروش وان پلاس ۳ در دست نیست. اما حتی اگر آماری مشخص داشتیم هم معیاری درست به حساب نمی‌آمد،‌ زیرا موبایل بعدی که در این لیست به آن می‌پردازیم خیلی زود از راه رسید و تولید وان پلاس ۳ بعد از پنج ماه متوقف شد.

وان پلاس ۳T: قدمی دیگر به سمت کمال

وان پلاس ۳ در اواسط ماه ژوئن ۲۰۱۶ عرضه شد. تنها ۵ ماه بعد، در ماه نوامبر، کمپانی از یک مدل به‌روزرسانی شده به نام وان پلاس ۳T رونمایی کرد. این نخستین باری بود که وان پلاس دو موبایل هوشمند پرچمدار در یک سال عرضه می‌کرد.

وان پلاس ۳T ظاهری تقریبا یکسان با وان پلاس ۳ داشت، اما از چند بهبود جزیی بهره‌مند شد تا در مجموع موبایلی بهتر باشد. پردازنده دستگاه این بار اسنپدراگون ۸۲۱ کوالکام بود و باتری هم با ظرفیت غول‌آسای ۳۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی از راه رسید که باعث می‌شد ۴۰۰ میلی‌آمپر از وان پلاس ۳ بیشتر باشد.

۳T ضمنا یک مدل پریمیوم هم داشت که همراه با ۱۲۸ گیگابایت حافظه و دوربین سلفی ارتقایافته به دست کاربران می‌رسید. اما فارق از این‌ها، وان پلاس ۳T اساسا ورژنی دستکاری شده از وان پلاس ۳ به حساب می‌آمد. با اینکه ۳T موبایلی بسیار کم‌نقص بود، اما طرفداران سینه‌چاک وان پلاس که همان تازگی وان پلاس ۳ را خریده بودند از این حرکت کمپانی محبوب خود شوکه شدند. از سوی دیگر وان پلاس با متوقف کردن تولید وان پلاس ۳ به صورت کامل، نمک به زخم‌ها پاشیده بود و آن دستگاه نیز کوتاه‌ترین عمر را در تاریخ دیوایس‌های وان پلاس داشت.

اما اگر می‌توانستید از این مسئله چشم‌پوشی کنید، وان پلاس ۳T به راحتی یکی از بهترین موبایل‌های هوشمند سال ۲۰۱۶ بود. این دستگاه برخی از برجسته‌ترین مشکلات وان پلاس ۳ را برطرف کرد و کماکان با قیمت بسیار مقرون به صرفه ۴۳۹ دلار روانه بازار شد. برای مقایسه، سامسونگ گلکسی اس ۷ سال ۲۰۱۶ مشخصاتی مشابه و قیمت‌گذاری ۶۶۹ دلاری داشت.

وان پلاس ۵: اولین و آخرین در نوع خودش

بعد از عرضه وان پلاس ۳ و مدل غافلگیرکننده وان پلاس ۳T، مردم طبیعتا انتظار داشتند که وان پلاس ۴ را در سال ۲۰۱۷ ببینند. اما وان پلاس بار دیگر غافلگیرمان کرد و با گذشتن از خیر عدد چهار، مستقیم به سراغ وان پلاس ۵ رفت.

اگرچه این کمپانی هیچوقت دلیلی رسمی برای عدم استفاده از برند وان پلاس ۴ ارائه نکرد، اما موضوع به احتمال زیاد به تترافوبیا مربوط بوده که یک خرافه متداول در فرهنگ آسیای شرقی به حساب می‌آید. تترافوبیا به معنای ترس از عدد چهار است. در چینی ماندرین، کلمه «چهار» به شکلی بسیار شبیه به کلمه «مرگ» تلفظ می‌شود.

در هر صورت وان پلاس ۵ در ماه ژوئن ۲۰۱۷ از راه رسید و هم توجه منتقدان را جلب کرد و هم فروشی شگفت‌انگیز داشت. اگرچه طراحی دستگاه تا حد زیادی شبیه به وان پلاس ۳ و ۳T سال پیش بود، اما ظاهری مینیمال‌تر پیدا کرده بود و مشخصا توجه بیشتری به جزییات ریز شده بود.

بزرگ‌ترین تغییر به وجود آمده در وان پلاس ۵، تعبیه دوربین اصلی دوگانه در پشت بود. در تمام تاریخچه موبایل‌های وان پلاس، سیستم دوربین از مهم‌ترین نقاط ضعف بوده و اکثر منتقدان می‌گویند که دوربین این دیوایس‌ها در قیاس با دیگر محصولات بازار عملکردی ضعیف دارند. وان پلاس ۵ نخستین تلاش کمپانی برای خاموش کردن صدای منتقدین بود و وان پلاس حتی تا همکاری با DxO -کمپانی تصویربرداری فرانسوی که وب‌سایت بنچمارک دوربین شدیدا معتبر DxOMark را در اختیار دارد- پیش رفت.

با دو لنز در پشت، وان پلاس از بسیاری از کمپانی‌هایی که هنوز دوربین چندگانه را به موبایل‌های خود نیاورده بودند -مانند سامسونگ و گوگل- جلو افتاد. حتی اپل هم دوربین چندگانه را تنها یک سال پیشتر و در موبایل آیفون ۷ پلاس تعبیه کرده بود. با قیمت پایه ۴۷۹ دلار، وان پلاس ۵ تفاوت قیمتی بسیار فاحش با آیفون ۷ پلاس داشت که با برچسب قیمت ۷۶۹ دلار به بازار آمده بود.

وان پلاس ۵T:‌ نوسازی

از وان پلاس وان سال ۲۰۱۴ گرفته تا وان پلاس ۵ سال ۲۰۱۷، تمام موبایل‌های این کمپانی از طراحی مشابه به یکدیگر برخوردار شده بودند. البته که پنل پشتی ماسه سنگی از وان پلاس ۳ حذف شد و وان پلاس ۵ هم دوربین دوگانه داشت، اما ایده کلی در طراحی این موبایل‌ها، استفاده از عناصر مینیمال و تعبیه دکمه هوم یا سنسور اثر انگشت در جلو بود.

اما در وان پلاس ۵T شرایط عوض شد. برای نخستین بار پنل جلویی دستگاه به صورت کامل با نمایشگر پوشانده شد و سنسور اثر انگشت به پشت دستگاه راه یافت. البته که این نخستین موبایل بازار نبود که با این طراحی از راه می‌رسید، اما وان پلاس جهشی بزرگ را با مدل T تجربه کرده بود. در واقع ۳T عملا همان ظاهر وان پلاس ۳ را داشت، اما حالا به راحتی می‌شد تفاوت میان وان پلاس ۵ و ۵T را تشخیص داد.

البته که هنگام عرضه ۵T هنوز مدت زیادی مانده بود تا به طراحی تماما بدون حاشیه موبایل‌های هوشمند دست پیدا کنیم و حاشیه همچنان در بالا و پایین زیاد بود. اما فضای نمایشگر بیشتر شده بود و خود دستگاه از نظر فیزیکی ابعاد مشابه با همان وان پلاس ۵ داشت. علی‌رغم تغییرات قابل توجه در طراحی، وان پلاس ۵T تجربه‌ای آنقدرها متفاوت از وان پلاس ۵ ارائه نمی‌کرد. این دستگاه به همان پردازنده اسنپدراگون ۸۳۵، همان میزان فضای رم و فضای ذخیره‌سازی و همان باتری مجهز بود و حتی همان قیمت سابق را داشت.

و ضمنا وان پلاس با مدل‌های ویژه ۵T حسابی خوش گذراند. از یک سو مدل The Star Wars Edition را داشتیم که همزمان با اکران فیلم Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi روانه بازار شد و از سوی دیگر یک مدل با رنگ قرمز لاوا از راه رسید که تصویر آن را در بالا می‌بینید.

وان پلاس ۶: راهگشا

در پایان سال ۲۰۱۷، اپل از موبایل آیفون ۱۰ رونمایی کرد. این نخستین موبایل اپل بود که همراه با بریدگی در نمایشگر از راه می‌رسید و حاشیه‌ها در دو طرف نیز بسیار اندک بود. این ایده برای نخستین بار توسط اسنشال فون پیاده‌سازی شد و دیگر تولیدکنندگان موبایل‌های اندرویدی هم به سرعت شروع به تقلید از آن کردند.

بریدگی یا «ناچ» المانی بسیار بحث‌برانگیز در طراحی بود (و هنوز هم هست). درحالی که شایعه مربوط به عرضه وان پلاس ۶ در ابتدای سال ۲۰۱۸ به گوش می‌رسید، طرفداران نگران بودند که ناچ راهش را به این موبایل نیز باز کند. نگرانی آن‌ها تبدیل به واقعیت شد و کارل پی، هم‌موسس وان پلاس در مصاحبه با خبرگزاری ورج گفت «عشق ورزیدن به ناچ را بیاموزید» و سپس نخستین تصاویر از ظاهر وان پلاس ۶ را منتشر کرد.

نخستین موج از انتقادات باعث شد تمام تلاش‌های تیم تبلیغات وان پلاس ۶ نقش بر آب شود. بعد از موفقیتی که وان پلاس تا آن روز تجربه کرده بود، وان پلاس ۶ قرار بود انقلابی بزرگ برای این برند به حساب بیاید و آن را از دنیای اسمارت‌فون‌های خاص خارج کرده و وارد بازار محصولات همه‌پسند کند. اما انتقادات کمکی به شرایط نمی‌کردند.

خوشبختانه برای وان پلاس، موج نخست انتقادات به ناچ آنقدرها گریبان‌گیر کمپانی نشد و وان پلاس ۶ در نهایت مورد تمجید منتقدین و طرفداران قرار گرفت. برخی این دستگاه را «دنباله معنوی موبایل‌های خانواده نکسوس گوگل» نامیدند که تعریفی بسیار ارزشمند به حساب می‌آید. در واقع این دستگاه آنقدر موفق ظاهر شد که وان پلاس از سکوت خبری همیشگی خود دست کشید و اعلام کرد تنها در یک ماه، یک میلیون واحد از وان پلاس ۶ را به فروش رسانده‌ است: دستاوردی بزرگ برای شرکتی که تنها ۴ سال از حیاتش می‌گذشت.

وان پلاس موبایلی راهگشا بود که باعث شد وان پلاس حقیقتا قادر به پا گذاشتن به بازار محصولات همه‌پسند باشد.

وان پلاس ۶T: موبایلی برای همه

درحالی که وان پلاس ۶ سریع‌ترین و پرفروش‌ترین موبایل کمپانی تا آن زمان به حساب می‌آمد، سوال این بود که چطور می‌توان به رشد ادامه داد؟ در ایالات متحده، بهترین راه برای رشد اینست که به همکاری با اپراتورهای مخابراتی بپردازید و در این صورت، مشتریان آمریکایی می‌توانند خیلی ساده به یکی فروشگاه‌های محلی بروند و یک دستگاه بخرند.

وان پلاس پیشتر به همکاری با اپراتورهای مخابراتی در اقصی نقاط جهان پرداخته بود، اما ورود به این بازار در آمریکا یک برد واقعی به حساب می‌آمد. و وان پلاس درست همین کار را کرد و در روند عرضه وان پلاس ۶T به بازار، به همکاری با T-Mobile پرداخت.

به کمک T-Mobile، حتی فروش رکوردشکن وان پلاس ۶ هم کنار زده شد. در واقع پیت لائو، مدیرعامل وان پلاس گفت که مدل ۶T، بالغ بر ۲۴۹ درصد فروش بیشتر نسبت به وان پلاس ۶ در بازار آمریکا داشت. بدون هیچ تردید، وان پلاس ۶T یک نقطه تحول بزرگ برای این برند بود. وان پلاس با این موبایل توانست از ماهیت ابتدایی خود به عنوان برندی که فقط محصولاتی خاص را به صورت تماما آنلاین می‌فروخت فاصله گرفته و تبدیل به شرکتی جهانی شود که واقعا امثال سامسونگ و هواوی را به چالش می‌کشد.

حتی اگر تمام این‌ها را نادیده بگیرید هم وان پلاس ۶T واقعا موبایلی محشر بود. حرکت به سمت بریدگی بسیار اندک و قطره‌ای شکل روی نمایشگر مورد استقبال قرار گرفت و بهبودهای به وجود آمده در نمایشگر، دوربین‌ها و مشخصات داخلی قابل توجه بودند. ضمنا نیازی به اشاره نیست که برای اولین بار شاهد استفاده از سنسور اثر انگشت زیر نمایشگر نیز بودیم. تنها نکته نه‌چندان معرکه راجع به ۶T این بود که بدون جک هدفون عرضه شد و بقیه موبایل‌های وان پلاس نیز از آن زمان به بعد بدون این پورت دوست‌داشتنی از راه رسیدند.

وان پلاس ۷: جدایی

با موفقیت فک‌برانداز وان پلاس ۶ و ۶T، تمام چشم‌ها به خانواده وان پلاس ۷ دوخته شده بود. بر هیچکس پوشیده نبود که وان پلاس داشت قیمت پایه دیوایس‌هایش را به شکلی آهسته اما پیوسته افزایش می‌داد. سوال این بود که آیا وان پلاس به ترند خود ادامه داده و موبایلی با دو برابر قیمت نسبت به نخستین موبایلش که ۵ سال پیش از راه رسید عرضه خواهد کرد یا خیر؟

مشخص شد که پاسخ این سوال هم بله بود و هم خیر. به این خاطر که وان پلاس برای نخستین بار در تاریخچه خود، دو ورژن از پرچمدارش عرضه کرد: وان پلاس ۷ و وان پلاس ۷ پرو. قیمت وان پلاس ۷ زیر مرز ۶۰۰ دلار باقی ماند و بنابراین شاهد قیمت‌گذاری دو برابری نسبت به وان پلاس وان نبودیم. ولی مدل وان پلاس از ۶۰۰ دلار بالاتر رفت و به کمپانی اجازه داد که اندکی بیشتر کسب درآمد کند.

اما شرایط زمانی پیچیده شد که کمپانی تصمیم گرفت موبایل‌هایش را تنها در نقاط خاصی از جهان عرضه کند. برای مثال وان پلاس ۷ را نمی‌شد در بازار ایالات متحده یافت و تنها مدل ۷ پرو بود که از طریق T-Mobile و فروشگاه آنلاین وان پلاس به فروش می‌رسید.

البته که در نهایت اهمیت خاصی نداشت، زیرا وان پلاس ۷ در اصل وان پلاس ۶TT بود. این دستگاه ظاهری بسیار شبیه به ۶T داشت و تنها تفاوت‌هایی اندک در مشخصات سخت‌افزاری با خود به همراه می‌آورد. در مجموع با موبایلی عالی طرف بودیم، ولی زمانی که T-Mobile کماکان به فروش وان پلاس ۶T ادامه می‌داد، دلیلی وجود نداشت که یک مدل کلون از آن را هم روی قفسه‌های فروشگاه‌هایش بگذارد. بنابراین در نهایت مدل ۷ پرو بود که ورژن جدید موبایل‌های وان پلاس به حساب می‌آمد.

وان پلاس ۷ پرو: عبور از حد

برای توجیه کردن افزایش قیمت، وان پلاس می‌دانست که وان پلاس ۷ پرو باید موبایلی به مراتب بهتر از وان پلاس ۷ می‌بود و بسیار بسیار بهتر از وان پلاس ۶T. اگرچه کمپانی قطعا به این مهم دست پیدا کرد، اما احتمالا اندکی زیاده‌روی نیز کرده باشد.

وان پلاس ۷ پرو انبوهی از قابلیت‌های مختلف را برای نخستین بار نه به موبایل‌های وان پلاس، بلکه به بازار اسمارت‌فون‌ها آورد. این نخستین موبایل جهان بود که از حافظه‌های UFS 3.0 بهره می‌برد و نخستین دستگاهی بود که نمایشگر اولد با نرخ به‌روزرسانی ۹۰ هرتز داشت. و باز هم نخستین موبایلی بود که با دوربین سلفی بیرون جهنده،‌ راهش را به بازار آمریکا باز می‌کرد.

هنوز تمام نشده. وان پلاس ۷ پرو نخستین دستگاه کمپانی با دوربین اصلی سه‌گانه به حساب می‌آمد و همین باعث شد که امتیازی بالا در DxOMark کسب کند و ماه‌ها در لیست ۱۰ موبایل با دوربین برتر باشد. و راستی، دستگاه از شارژ سیمی ۳۰ واتی و حافظه رم ۱۲ گیگابایتی پشتیبانی می‌کرد. با درنظرگیری چنین مشخصاتی و قیمت‌گذاری ۷۴۹ دلاری، هرکسی به خرید وان پلاس ۷ پرو وسوسه می‌شد.

وان پلاس ۷T: میانه‌روی

به برهه‌ای از تاریخچه وان پلاس می‌رسیم که سری T معنا و هویتی کاملا متفاوت پیدا کرده است. وان پلاس ۳T اساسا یک ارتقای نسبی را در قیاس با وان پلاس ۳ رقم زد. سپس وان پلاس ۵T و ۶T از راه رسیدند که المان‌های کاملا جدید در طراحی را با خود به همراه آوردند و بنابراین مسیری کاملا متفاوت با عضو پیشین این خانواده در پیش گرفتند.

بعد وان پلاس ۷ را داشتیم که اساسا همان وان پلاس ۶T بود، اما با چند ارتقای کوچک. به عبارت دیگر، تنها با گذشت چند نسل، سری T از خانواده‌ای که بهبودهای اندک را نسبت به خانواده اصلی به همراه می‌آورد تبدیل شد به اصلی‌ترین فضا برای پیاده‌سازی ابداعات تازه و مدل‌های اصلی شروع به ارتقای مدل‌های T کردند. در واقع همه‌چیز معکوس شد.

وان پلاس ۷T نیز در این سیستم معکوس به خوبی جای می‌گیرد، چرا که از طراحی کاملا جدید بهره‌مند بود و مشخصات سخت‌افزاری بهبودیافته نسبت به وان پلاس ۷ داشت. برای مثال همان سیستم دوربین سه‌گانه ۷ پرو، این بار در ماژولی دایره‌ای شکل جای گرفت. بریدگی قطره‌ای شکل وان پلاس ۷ هم همچنان حی و حاضر بود، اما نمایشگر شکلی اندک باریک‌تر و اندک بلندقامت‌تر به خود گرفت. در واقع گذشته از ماژول جدید دوربین، وان پلاس ۷T به گونه‌ای از آب درآمد که انگار یک نفر وان پلاس ۷ و ۷ پرو را به یکدیگر کوبیده است.

طبق معمول شاهد بهبود مشخصات داخلی بودیم و دستگاه همراه با اسنپدراگون ۸۵۵، حافظه رم ۸ گیگابایتی (برای مدل پایه)، باتری بزرگ و چیزهایی از این دست عرضه شد. در مجموع وان پلاس ۷T آن چیزی است که وان پلاس ۷ باید می‌بود. خوشبختانه قیمت دستگاه هم معقولانه باقی ماند و با برچسب ۵۹۹ دلاری به بازار آمد. در نهایت وان پلاس قیمت دستگاه را ۱۰۰ دلار دیگر هم کاهش داد و بنابراین علی‌رغم عرضه در سال ۲۰۱۹، یکی از مقرون‌ به صرفه‌ترین موبایل‌های سال ۲۰۲۰ به حساب می‌آمد.

وان پلاس ۷T Pro: تکرار مکررات

یادتان می‌آید که گفتیم وان پلاس با موبایل ۷ پرو زیاده روی کرد؟ وان پلاس ۷T پرو این حرفمان را اثبات می‌کند، خصوصا با توجه به اینکه مدل T صرفا چند بهبود نسبی نسبت به ۷ پرو اصلی ایجاد کرده بود. ۷T Pro در ذات همان ۷ پرو است که اکنون از ۸۵ میلی‌آمپر ساعت ظرفیت بیشتر در باتری و به جای اسنپدراگون ۸۵۵، از اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس بهره می‌برد. گذشته از این‌ها، هر دو موبایل اساسا یک‌چیز هستند.

وان پلاس خودش هم می‌دانست که ۷T Pro مدلی بسیار عجیب در خانواده محصولاتش به حساب می‌آید و بنابراین آن را تنها در برخی از کشورهای جهان عرضه کرد. در آمریکا اگر به دنبال مدلی بالاتر از وان پلاس ۷T بودید، باید به سراغ وان پلاس ۷ پرو می‌رفتید که گذشته از پردازنده، از هر نظر موبایلی بهتر به حساب می‌آید.

۷T Pro البته بالاخره راهش را در قالب OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition به بازار آمریکا باز کرد. همانطور که از نامش پیداست، این مدل از شبکه‌های مخابراتی ۵G پشتیبانی می‌کند و رنگ‌بندی‌اش هم مشابه به اتومبیل‌های مک‌لارن است.

وان پلاس ۸: تقویت و تضعیف

وان پلاس ۷ پرو و وان پلاس ۷T برخی از بهترین محصولاتی بودند که کمپانی تا آن روز روانه بازار کرده بود. تنها مشکل این بود که تفاوت میان موبایل‌های پرو و غیر پرو به شکلی واضح اعلام نشد. قطعا قیمت‌گذاری و مشخصات سخت‌افزاری نشان می‌دهند که کدام موبایل «بهتر» است، اما وان پلاس باید به شکلی بهتر تفاوت‌ها را برای مصرف‌کنندگان مشخص می‌کرد.

سپس وان پلاس ۸ به میدان آمد. مدل استاندارد وان پلاس ۸ شباهتی بسیار به وان پلاس ۷T و ۷ پرو داشت. مشخصات سخت‌افزاری همان‌چیزی بودند که انتظارش می‌رفت، مثلا استفاده از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ با پشتیبانی از شبکه‌های ۵G. اما موبایل از چند نظر تضعیف نیز شده بود و برای مثال می‌توان به آرایه دوربین ضعیف‌تر و بریدگی بزرگ‌تر نماییشگر اشاره کرد.

فارق از بهبود پردازنده، وان پلاس ۸ هیچ نکته برجسته دیگری نداشت. در مجموع با موبایلی استاندارد برای سال ۲۰۲۰ روبه‌رو بودیم، اما نه موبایلی که متمایز از دیگران ظاهر شود. قیمت‌گذاری نسبتا بالای دستگاه اما جالب توجه بود: با قیمت پایه ۶۹۹ دلار، وان پلاس قیمت معمولی‌ترین مدل از موبایل‌های خود را ۱۰۰ دلار افزایش داد.

خوشبختانه وان پلاس ۸ برخلاف وان پلاس ۷T Pro به راحتی در سراسر جهان قابل خرید بود.

وان پلاس ۸ پرو: آنچه طرفداران می‌خواهند

اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی و با عرضه وان پلاس ۶ تمام شیشه‌ای، طرفداران این برند از اینکه بالاخره می‌توانستند موبایلی با پشتیبانی از شارژ وایرلس بخرند هیجان‌زده بودند. متاسفانه اما چنین اتفاقی نیفتاد و وان پلاس ۶ از شارژ وایرلس پشتیبانی نکرد. همین ماجرا سپس در وان پلاس ۶T و سایر موبایل‌های سال ۲۰۱۹ کمپانی تکرار شد.

اما رویه سابق در سال ۲۰۲۰ تغییر کرد و وان پلاس ۸ پرو نخستین موبایل وان پلاس با پشتیبانی از شارژ وایرلس بود. تغییرات همین‌جا به پایان نرسید و وان‌ پلاس استاندارد IP68 را نیز دریافت کرد که برای سالیان سال، از اصلی‌ترین خواسته‌های طرفداران بود.

متاسفانه اما همه تغییرات وان پلاس ۸ به این اندازه گرم مورد استقبال قرار نگرفتند. قیمت دستگاه برای مدل پایه به رقم دیوانه‌وار ۹۰۰ دلار رسید که یعنی دقیقا سه برابر بیشتر از قیمت وان پلاس وان شش سال پیش به حساب می‌آمد. نمایشگر تمام صفحه و بدون بریدگی وان پلاس ۷ پرو و وان پلاس ۷T Pro هم حالا جای خود را به نمایشگری با بریدگی تازه برای تعبیه دوربین جلو داده بودند و در نتیجه به جای پیشرفت، شاهد پسرفت بودیم.

زمان مشخص خواهد کرد که قضاوت تاریخ راجع به وان پلاس ۸ در قیاس با محصولات قبلی این کمپانی چه خواهد بود. پاندمی کنونی کووید-۱۹ مشخصا کمکی به فروش دستگاه نمی‌کند و بنابراین نمی‌توان با قطعیت دانست که آیا وان پلاس ۸ موفقیت کمپانی را ادامه داده یا خیر.

وان پلاس نورد: بازگشت به ریشه‌ها

وان پلاس X را یادتان می‌آید که به آن لقب «آزمون و خطا» را دادیم؟ می‌توان بحث کرد که همان آزمون و خطا به تولید وان پلاس نورد منجر شده است: دومین موبایل کمپانی که در استایل پرچمداران توسعه نیافته است. این ضمنا دومین موبایل وان پلاس است که اصلا راهش را به بازار ایالات متحده باز نکرد.

اگرچه نورد ظاهری شبیه به پرچمداران وان پلاس (و به خصوص سری وان پلاس ۸) دارد، اما به پردازنده ضعیف‌تر اسنپدراگون ۷۵۶G مجهز شده. این یعنی دستگاه می‌تواند به شبکه ۵G متصل شود و تجربه‌ای سریع و قابل اتکا به همراه می‌آورد، اما اصلا به اندازه موبایل‌های مجهز به اسنپدراگون ۸۶۵ قدرتمند نیست.

کاهش قدرت پردازشی به وان پلاس اجازه داد که قیمت نورد را نیز پایین نگه دارد. این دستگاه حدودا ۵۵ درصد ارزان‌تر از وان پلاس ۸ پرو در بازار اروپا ظاهر می‌شود.

اما وان پلاس نورد قرار نیست به سرنوشت وان پلاس X دچار شود. این کمپانی وعده محصولاتی کاملا تازه را با برند نورد داده و این محصولات صرفا موبایل هوشمند نخواهند بود. بنابراین در آینده نزدیک باید منظر چیزهایی مانند هدفون‌های نورد نیز باشیم.

وان پلاس ۸T: هیولای سریع

درست مثل گذاری که از وان پلاس ۷ به ۷T صورت گرفت، وان پلاس ۸T هم طراحی متفاوتی نسبت به وان پلاس ۸ داشت. برجسته‌ترین نکته این بود که ماژول دوربین پشتی با لبه‌های گرد، شکلی تازه به خود گرفت. در جلوی دستگاه اما شاهد ظاهری بسیار مشابه به وان پلاس ۸ بودیم.

اما بزرگ‌ترین تغییری که در وان پلاس ۸T به چشم می‌خورد، معرفی قابلیت Warp Charge 65 است. همانطور که از نامش پیداست، این قابلیت می‌تواند به شارژ سیمی دستگاه با ۶۵ وات بپردازد. این یعنی دو برابر سریع‌تر از موبایل‌های قبلی وان پلاس و باتری ۸T در عرض ۴۰ دقیقه از صفر تا صد شارژ می‌شود.

گذشته از شارژ سریع، وان پلاس ۸T آنقدرها نسبت به مدل استاندارد دچار ارتقا نشده است. همان پردازنده، همان ساختار حافظه رم و حافظه داخلی و همان سیستم دوربین را درون دستگاه می‌یابید و تنها بهبود، افزودن لنز مونوکروم اضافه به دوربین است.

در نهایت وان پلاس ۸T موبایلی عالی از آب درآمد، اما برچسب قیمت ۷۴۹ دلاری باعث می‌شود که به آسانی قادر به پیشنهاد کردن آن به هرکسی نباشیم. این موبایلی گران‌قیمت‌تر از سایر محصولات در کلاس خود است، خصوصا موبایل گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن سامسونگ. از آن‌جایی که خبری از شارژ وایرلس و استاندارد IP نیست، نمی‌توانیم توجیه چندانی برای این قیمت بیابیم و وان پلاس نورد با نصف قیمت، گزینه‌ای به مراتب مقرون به صرفه‌تر تلقی می‌شود.

وان پلاس نورد N10 و N100: مدل‌های ارزان

مدتی کوتاه بعد از معرفی وان پلاس ۸T، کمپانی به شکلی بی‌سر و صدا از دو موبایل کاملا جدید رونمایی کرد: وان پلاس نورد N10 و نورد N100. هردو دستگاه در دسته‌بندی اقتصادی جای می‌گیرند.

هر دستگاه به پردازنده‌ای ضعیف مجهز شده: نورد N10 از اسنپدراگون ۶۹۰ بهره می‌برد و N100 هم با اسنپدراگون ۴۶۰ از راه می‌رسد. این‌ها ضعیف‌ترین پردازنده‌هایی هستند که تاکنون در موبایل‌های وان پلاس مشاهده شده. هردو دستگاه درگاه کارت مایکرو اس‌دی دارند (چیزی که از زمان وان پلاس X در موبایل‌های کمپانی ندیده‌ایم)، از جک هدفون بهره می‌برند (که از وان پلاس ۶ و موبایل‌های بعدی حذف شد) و با حسگر اثر انگشت در پشت از راه می‌رسند (چیزی که باز هم بعد از وان پلاس ۶ دیده نشده).

وان پلاس مشخصا با نورد N10 و نورد N100 در صدد توجه به آن دسته از مشتریان برآمده که برای مدتی طولانی آن‌ها را نادیده گرفته بود: خریدارانی که به دنبال محصولات اقتصادی می‌گردند. اگرچه این کمپانی مسیر خود را به عنوان برندی شروع کرد که کمر خریداران را نمی‌شکند، حتی وان پلاس وان ۳۰۰ دلاری هم گران‌قیمت‌تر از N100 بود.

اساسا این موبایل‌ها آمده‌اند تا افرادی که قادر به خرید موبایل‌های گران‌تر وان پلاس نیستند را وارد اکوسیستم این کمپانی کنند.

آیا وان پلاس به سامسونگی دیگر تبدیل می‌شود؟

منبع: Android Authority

The post تاریخچه کامل موبایل‌های وان پلاس، از اولین تا آخرین appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala