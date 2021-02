شرکت انویدیا می‌خواهد که کارت گرافیک جدید RTX 3060 را به گونه‌ای بسازد که این کارت گرافیک در زمان استفاده برای استخراج ارز رمزگذاری شده‌ی اتریم کارایی کمتری را داشته باشد.

روش استفاده شده توسط انویدیا برای انجام این کار به این صورت است که این شرکت همراه با عرضه‌ی این کارت‌های گرافیک در اواخر این ماه میلادی، درایوری را هم منتشر خواهد کرد که به صورت نرم‌افزاری استخراج ارز رمزگذاری شده را تشخیص می‌دهد و با توجه به این موضوع میزان نرخ «هش» (Hash) این کارت گرافیک را در زمان استخراج اتریم، در حدود %۵۰ کاهش می‌دهد.

Matt Wuebbling که سمت سرپرستی بازاریابی جهانی GeForce را در انویدیا برعهده دارد، درباره‌ی این موضوع گفته است: «ما کارت‌های گرافیک GeForce را برای گیمر‌ها توسعه می‌دهیم و گیمر‌ها به دنبال تعداد بیشتری از این کارت‌های گرافیک هستند و از کمبود این کارت‌های گرافیک در بازار ابراز نارضایتی کرده‌اند.»

این شخص در ادامه‌ی گفته‌هایش می‌گوید: «کارت‌های گرافیک ما قابل برنامه‌ریزی هستند و کاربران می‌توانند که از این کارت‌های گرافیک برای انجام کار‌های مختلفی مختلفی مانند شبیه‌‌سازی شرایط آب و هوایی، توالی‌یابی ژن‌ها، بحث‌های مربوط به یادگیری عمیق و رباتیک و استخراج ارز رمزگذاری شده استفاده کنند.»

بدون شک می‌توان گفت که انویدیا برای حفظ موجودی کارت‌های گرافیکش در بازار و پاسخ به تقاضای موجود، این تصمیم را گرفته است. علاوه‌بر این کار، شرکت انویدیا به‌تازگی از تراشه‌ای برای استخراج ارز رمزگذاری شده‌ی اتریم رونمایی کرده است.

شرکت انویدیا این تراشه‌ی مخصوص استخراج ارز رمز‌گذاری شده، CMP (مخفف Cryptocurrency Mining Processor)، را به‌گونه‌ای توسعه داده است که در زمان استخراج ارز رمزگذاری شده بهترین عملکرد و بازدهی را داشته باشد.

البته باید بگوییم که این تراشه‌ به‌گونه‌ای است که نمی‌تواند کار‌های گرافیکی را انجام دهد. انویدیا درباره‌ی این تراشه می‌گوید که تولید این تراشه تأثیری منفی را بر روی موجود بودن کارت‌های گرافیک GeForce برای گیمر‌ها نخواهد داشت.

انویدیا در واقع این تراشه‌های CMP را به‌گونه‌ای توسعه داده است که این تراشه دارای پورت ورودی تصویر نیستند در نتیجه می‌توان از این تراشه‌ها به صورت فشرده‌تری در سیستم‌های طراحی شده برای استخراج ارز رمزگذاری شده، استفاده کرد.

همچنین انویدیا از این موضوع اطمینان پیدا کرده است که تراشه‌های CMP دارای ولتاژ و فرکانس پایه‌ی کمتری هستند تا از این لحاظ بتواند انرژی مصرفی مورد نیاز برای راه اندازی سیستم‌های طراحی شده برای استخراج ارز رمزگذاری شده‌ی اتریم را بهبود دهد.

Wuebbling درباره‌ی تراشه‌‌های جدید CMP می‌گوید: «با استفاده از این تراشه‌ها افراد فعال در زمینه‌ی استخراج ارز رمزگذاری شده می‌توانند که بهینه‌ترین مرکز داده‌ها را برای این منظور طراحی کنند. همچنین تولید و عرضه‌ی این تراشه‌ها باعث می‌شود که گیمر‌ها هم به کارت‌های گرافیک GeForce RTX دسترسی داشته باشند.»

بدون شک باید بگوییم که افراد فعال در زمینه‌ی استخراج ارز رمزگذاری شده از رونمایی از تراشه‌ی اختصاصی برای این کار استقبال خواهند کرد. البته باید بگوییم که تصمیم انویدیا مبنی بر کاهش قدرت کارت گرافیک RTX 3060 برای استخراج ارز رمزگذاری شده با انتقاداتی مواجه خواهد شد.

در واقع شرکت انویدیا این محدودیت‌ها را به صورت مصنوعی و در واقع به‌صورت نرم‌افزاری اعمال می‌کند تا با استفاده از این کار بتواند که مشکل به وجود آمده برای تأمین کارت گرافیک با توجه به تقاضای موجود را رفع کند.

برای اطلاع باید بگوییم که کمبود تراشه در صنعت بر روی قسمت‌های مختلفی از گیمر‌ها تا تولید کنندگان خودرو تأثیر گذاشته است. در نهایت باید بگوییم که شرکت انویدیا فکر می‌کند که با اطمینان حاصل کردن از این موضوع که کارت‌های گرافیک جدید این شرکت فقط بر روی انجام بازی متمرکز شده‌اند، اکنون زمان مناسبی برای پاسخ دادن به تقاضای به وجود آمده برای کارت گرافیک است.

