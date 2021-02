گوگل در پاییز ۲۰۲۰ از گوشی پیکسل ۵ رونمایی کرد و بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار، یکی از افشاگران مشهور نخستین تصاویر رندر از گوگل پیکسل ۵a را منتشر کرد. طبق این تصاویر، گوشی موردنظر از لحاظ اندازه و طراحی تقریبا همان پیکسل ۴a 5G محسوب می‌شود.

این افشاگر مدعی شده که پیکسل ۵a از نمایشگر ۶.۲ اینچی اولد با رزولوشن FHD+ پلاس بهره می‌برد. در سمت چپ بخش فوقانی این نمایشگر هم یک حفره دیده می‌شود. حاشیه‌های اطراف نمایشگر نسبتا باریک هستند ولی نسبت به گوشی‌های پرچم‌دار ضخامت بیشتری دارند. در ادامه می‌توانید طراحی این گوشی را از زوایای مختلف مشاهده کنید.







همچنین این گوشی دارای جک هدفون است و در پنل پشتی آن حسگر اثر انگشت دیده می‌شود. در ضمن گفته می‌شود همراه با اسپیکرهای استریو به دست کاربران می‌رسد. در پنل پشتی پیکسل ۵a هم دوربین دوگانه به همراه فلش قرار دارد. یک سنسور دیگر هم در این ماژول دوربین تعبیه شده که به گفته‌ی افشاگر، احتمالا سنسور PDAF برای بهبود فوکوس خودکار است.

در رابطه با مشخصات سخت‌افزاری این گوشی مانند تراشه، رم، حافظه داخلی و ظرفیت باتری هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است. همچنین هنوز معلوم نیست که چه زمانی این گوشی رسما معرفی می‌شود و با توجه به تاریخ معرفی مدل استاندارد و ۵G پیکسل ۴a در سال ۲۰۲۰، احتمالا برای معرفی پیکسل ۵a باید ماه‌ها منتظر بمانیم.

۵ ویژگی که از گوگل پیکسل ۵a انتظار داریم

منبع: Android Authority

The post نخستین رندرهای گوگل پیکسل ۵a منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala