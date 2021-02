شیائومی جایگاه هواوی را در بازارهای اروپایی تصاحب کرد

موسسه‌ی آماری Counterpoint Research به‌تازگی به بررسی عملکرد شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند در بازار اروپا پرداخت. در این لیست رتبه‌بندی شرکت‌های برتر آنقدر دستخوش تغییرات نشد جز اینکه شیائومی توانست از نبود هواوی نهایت استفاده را برده و عملکرد بسیار خوبی از خود نشان دهد.

فروش گوشی‌های هوشمند در سالی که گذشت با افت شدیدی همراه بود که اصلی‌ترین دلیل آن را هم باید شیوع ویروس خطرناک کرونا بدانیم که در پی آن بسیاری از فروشگاه‌های فیزیکی تعطیل شدند و شرکت‌های سازنده‌ی گوشی هم در تامین قطعات مورد نیاز خود به مشکل برخوردند. در بین بازارهای مختلف جهان، ظاهرا اروپا وضعیت بسیار بدی را پشت سر گذاشت و میزان فروش گوشی‌ها در کشورهای اروپایی بسیار کم بود. در همین راستا موسسه‌ی آماری و تحقیقاتی Counterpoint Research اخیرا به بررسی عملکرد شرکت‌های مختلف در فروش گوشی‌های هوشمند در این بازار پرداخت.

همانطور که می‌دانید، سامسونگ در حال حاضر بزرگ‌ترین شرکت سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند در جهان به حساب می‌آید و اپل و شیائومی هم در رده‌های بعدی، در تعقیب شرکت کره‌ای هستند. در این بین، جای خالی هواوی هم شدیدا احساس می‌شود اما به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها شرکت چینی را در بین برترین سازنده‌های گوشی هوشمند ببینیم چرا که اکنون آن‌ها تحت فشار تحریم‌های سنگین دولت آمریکا قرار دارند و برای بقا، باید تمرکز خود را روی بازار چین و همچنین ساخت محصولات دیگر منعطف کنند.

آیفون ۱۲؛ پرفروش‌ترین گوشی تاریخ اپل در اروپا

اما می‌پردازیم به شرکت‌هایی که در حال حاضر در دنیا به عملکرد خوب خود ادامه می‌دهند. در ابتدا با اپل شروع می‌کنیم. شرکتی که موفق شد در سال ۲۰۲۰، بیشترین نماینده را در بین ۱۰ گوشی پرفروش داشته باشد. در بازار اروپا، آیفون ۱۲ پرفروش‌ترین گوشی تاریخ اپل لقب گرفت. پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی اپل با عملکرد بسیار خوب خود در بازار اروپا، در رسیدن سهم اپل طی سه ماه چهارم سال ۲۰۲۰ به ۳۰ درصد نقش بسیار مهمی را ایفا کرد.

شرکت آمریکایی توانست در سه ماه آخر سال ۲۰۲۰ در بازار اروپا ۱۵.۷ میلیون گوشی هوشمند به فروش برساند که به نسبت ۱۶.۳ میلیون در بازه‌ی زمانی مشابه در سال ۲۰۱۹، با ۴ درصد افت همراه بود. گوشی‌هایی نظیر آیفون ۱۱ و آیفون SE 2020 که طبق گزارش موسسه‌ی Omdia توانستند به ترتیب رتبه‌ی اول و دوم پرفروش‌ترین گوشی سال ۲۰۲۰ را کسب کنند، در اروپا هم فروش خوبی داشته و نقش بسیار مهمی در تثبیت جایگاه اپل در این بازار ایفا کردند.

اگرچه در سه ماه چهارم سال ۲۰۲۰ اپل توانست در بازار اروپا سامسونگ را از لحاظ فروش پشت سر بگذارد، اما نتوانست این عملکرد را در کل سال حفظ کند و پشت سر شرکت کره‌ای در رده‌ی دوم قرار گرفت. به صورت کلی، آمار فروش گوشی‌های اپل به ۴۱.۳ میلیون در این قاره رسید (۲۲ درصد سهم بازار) که به نسبت سال ۲۰۱۹ با ۴۱.۷ میلیون، حدودا ۱ درصد افت را نشان می‌دهد. جالب اینجاست که بازار اروپا از لحاظ فروش گوشی به نسبت سال گذشته ۱۴ درصد افت داشت، اما اینطور که به نظر می‌رسد، ظاهرا اپل نقش پررنگی در این موضوع نداشت.

عملکرد ناامید کننده‌ی سری گلکسی S20 در اروپا

در حالی که اپل توانست با پرچم‌داران خود سال ۲۰۲۰ و حتی ۲۰۱۹ را به بهترین شکل ممکن سپری کند، سامسونگ با سری گلکسی S20 کاملا ناامید کننده ظاهر شد. اما به طور کلی سامسونگ توانست فروش نسبتا خوبی داشته باشد. در سه ماه آخر سال ۲۰۲۰، آن‌ها موفق به فروش ۱۵.۵ میلیون گوشی هوشمند شدند که به نسبت بازه‌ی زمانی مشابه در سال ۲۰۱۹ حدودا ۱۲ درصد افت داشت. با این حال خبر خوب برای شرکت کره‌ای این است که توانست حداقل سهم خود را در بازه‌ی زمانی یاد شده روی ۲۹ درصد حفظ کند.

در سال ۲۰۲۰، سامسونگ توانست ۵۹.۸ میلیون گوشی هوشمند بفروشد که این میزان معادل ۳۲ درصد از سهم کلی بازار اروپا است که به نسبت سال گذشته رشد ۱ درصدی داشت. سامسونگ با این عملکرد موفق شد با گذر از اپل در کل سال ۲۰۲۰، در رده‌ی نخست بازار اروپا قرار بگیرد. اما این عملکرد خوب را باید مدیون گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی خود باشد، نه پرچم‌داران سری گلکسی S20 که کمترین نقش را در کسب این رتبه داشتند.

سری گلکسی S20 با پردازنده‌ی اگزینوس ۹۹۰ راهی بازار شدند و اگر به خاطر داشته باشید، آنقدر عملکرد بدی به نسبت مدل مجهز به اسنپدراگون ۸۶۵ از خود نشان دادند که سامسونگ مجبور شد پرچم‌داران خود را در کره‌ی جنوبی با اسنپدراگون ۸۶۵ راهی بازار کند. اما این موضوع برای کاربران اروپایی صدق نکرد و به همین خاطر می‌بینیم که کهکشانی‌های سری S20 مجهز به اگزینوس کاملا ناامید کننده ظاهر شدند. ناگفته نماند قیمت پایه‌ی ۱۰۰۰ دلاری هم که سامسونگ برای آن‌ها در نظر گرفت، در رقم خوردن چنین نتیجه‌ای بی‌تاثیر نبود.

در بازار اروپا، دو گوشی گلکسی A51 و A71 بودند که ناجی سامسونگ شدند و بیشترین میزان فروش را از آن خود کردند. در این بین هم گلکسی A51 موفق شد در سال ۲۰۲۰، عنوان پرفروش‌ترین گوشی را ازآن خود کند و در جمع ۱۰ گوشی پرفروش سال گذشته قرار بگیرد. لیستی که شاهد نماینده‌های گران‌قیمت اپل در آن بودیم اما هیچ پرچم‌دار اندرویدی در آن مشاهده نشد. به گفته‌ی محققان، سری گلکسی S21 شاید بتوانند ضعف‌های سری قبل خود را جبران کنند اما با وجود پرچم‌دارهای بسیار خوب شرکت‌های دیگر، این کار هم بسیار سخت خواهد بود. هرچند سری گلکسی S21 واقعا گوشی‌های خوبی هستند.

در این بازار اما هواوی سهم زیادی را از دست داد اما اپل و سامسونگ نتوانستند از غیبت این شرکت خیلی سود ببرند. در عوض رشد شرکت‌های چینی دیگر نظیر شیائومی و اوپو را نظاره‌گر بودیم که با تصاحب جایگاه هواوی توانستند محصولات زیادی را در بازار اروپا به فروش برسانند.

عملکرد بی‌نظیر شیائومی در سال ۲۰۲۰

شیائومی به نسبت سایر شرکت‌های حاضر در بازار اروپا عملکرد فوق‌العاده‌ بهتری داشت. چینی‌ها توانستند در سالی که گذشت، میزان فروش گوشی خود را فقط در سه ماه چهارم ۲۰۲۰ در اروپا ۸۵ درصد به نسبت سال قبل افزایش دهند که این میزان در کل سال گذشته به ۹۰ درصد می‌رسد. کشورهایی که کاربران آن‌ها بیشترین تمایل را به گوشی‌های شیائومی نشان دادند اروپا و اسپانیا بودند که به ترتیب ۲۸ و ۱۷ درصد کل فروش را در سه ماه چهارم شامل شدند.

دلیل اصلی رشد شیائومی هم افت هواوی در بازار یاد شده بود که هنوز هم ادامه دارد و اگر هم این روند ادامه داشته باشد، جز بازار چین، بعید به نظر می‌رسد در بازارهای دیگر اسمی از هواوی بشنویم. با این حال به نظر می‌رسد شیائومی در مسیر خوبی قرار دارد و اینکه آیا در سال ۲۰۲۱ هم می‌تواند عملکرد فوق‌العاده‌ی خود را ادامه دهد به وضعیت آن در بازارهای انگلستان، فرانسه و آلمان بستگی دارد که به اعتقاد Counterpoint، گوشی Mi 11 می‌تواند در آن‌جا عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد.

اما جالب اینجاست آنچه که سامسونگ در سر داشت، توسط شیائومی به حقیقت تبدیل شد. کره‌ای‌ها می‌خواستند حالا که هواوی از بازار کنار رفته، با تولید و عرضه‌ی گوشی‌های متعدد، سهم بیشتری از بازار را مال خود کنند که این رویا توسط شرکت چینی دیگری به حقیقت تبدیل شد که اکنون به عنوان سومین شرکت برتر در زمینه‌ی تولید گوشی‌های هوشمند فعالیت می‌کند.

اوپو در مسیر موفقیت

اوپو اواخر سال ۲۰۱۹ وارد بازار اروپا شد و توانست در همین مدت زمان کم، عملکرد بسیار خوبی داشته باشد که دلیل اصلی آن هم عدم حضور هواوی بود. این شرکت موفق شد به صورت کلی در سال ۲۰۲۰ حدودا ۶.۵ میلیون گوشی هوشمند بفروشد که در این بین، ۲.۴ میلیون دستگاه در سه ماه آخر به فروش رفتند.

شاید از لحاظ تعداد گوشی فروخته شده آمار چشمگیری را شاهد نباشیم اما باید این موضوع را هم در نظر داشته باشیم که اوپو توانست سهم خود را در بازار اروپا به نسبت سال ۲۰۱۹ دو برابر افزایش دهد و میزان ارسال گوشی به این قاره را هم به بیش از ۸۰ درصد برساند. بنابراین شرکت در همان ابتدای مسیر هم موفقیت بزرگی را بدست آورد و به نظر می‌رسد بتواند همین وضعیت خوب را حفظ کند.

مسیر سخت وان‌پلاس، عملکرد عالی ریلمی و فروپاشی هواوی

شرکت چینی دیگر یعنی وان‌پلاس هم گوشی‌های خوبی تولید می‌کند اما تنوع محصولات آن به قدری پایین هست که انتظار عملکرد خوبی را از آن در بازارهایی غیر از بازار چین نداشته باشیم. برای مثال وان‌پلاس علی‌رغم تولید گوشی میان‌رده وان‌پلاس نورد در تابستان سال قبل و همچنین مدل‌های دیگر آن در سه ماه چهارم سال ۲۰۲۰، نتوانست در سال گذشته رشد چشمگیری داشته باشد. همچنین این شرکت در کل سال ۲۰۲۰ هم در اروپا تنها ۲.۲ میلیون گوشی فروخت که به نسبت سال قبل، رشدی ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

ریلمی اما داستان کاملا متفاوتی دارد. این شرکت توانست در بین تمام شرکت‌های دیگر که در بازار اروپا محصولات خود را به فروش می‌رسانند، سریع‌ترین نرخ رشد را داشته باشد و به لطف گوشی‌های بسیار خوب و مقرون به صرفه‌ای که تولید می‌کند، بیش از ۱۰۰۰ درصد میزان فروش خود را افزایش دهد. گوشی‌های این شرکت را عمدتا کاربرانی اهل اسپانیا، ایتالیا و کشورهای اروپای شرقی خریداری می‌کنند.

در نهایت می‌رسیم به هواوی؛ شرکتی که توانست به رویای خود یعنی تبدیل شدن به برترین سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند در جهان دست پیدا کند اما این صدرنشینی مدت زمان بسیار کوتاهی دوام داشت تا جایی که اکنون این شرکت را حتی در جمع سه شرکت برتر سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند هم نمی‌بینیم. سال گذشته که وضعیت هواوی کمی بهتر بود، توانست در مقام چهارم پرفروش‌ترین برند در اروپا قرار بگیرد اما فروش گوشی‌های این شرکت به نسبت سال ۲۰۱۹ افت قابل توجه ۴۳ درصدی داشت و به ۲۲.۹ میلیون رسید. در سه ماه چهارم اما این کاهش میزان فروش بیشتر هم شد و به رقم ناامید کننده‌ی ۶۲ درصد رسید.

اگرچه میزان فروش گوشی‌های هواوی خوب بوده اما نکته‌ی مهم، عملکرد شرکت‌ها به نسبت سال گذشته‌ی خودشان است که در این بین هواوی بیشترین افت را داشته. اتفاقی که در سال ۲۰۲۱ شدیدتر هم خواهد بود. مگر اینکه شرکت چینی بتواند با دولت آمریکا بر سر دلایل تحریم‌ها به توافق برسد تا بار دیگر شاهد افزایش رقابت در بازارهای مختلف باشیم. شما عزیزان می‌توانید آمار کلی فروش گوشی‌های هوشمند در سه ماه چهارم و همچنین کل سال ۲۰۲۰ را در زیر مشاهده کنید.

دو ستون اول = تعداد فروش گوشی‌ در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ (به میلیون)، دو ستون دوم = سهم شرکت‌ها در بازار اروپا در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، ستون آخر = میزان رشد شرکت‌ها در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰

