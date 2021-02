بسیاری از کاربران به استفاده از لپ‌تاپ‌ها علاقه‌ی زیادی دارند زیرا می‌توانند آن را به مکان‌های مختلف منتقل کنند و کار خود را انجام دهند. اگرچه آن‌ها مزایای زیادی دارند، اما اگر قرار باشد برای مدتی طولانی کار خود را فقط در یک مکان انجام دهید، معایب لپ‌تاپ در برابر کامپیوتر دسکتاپ بیشتر به چشم می‌آید.

لپ‌تاپ در برابر کامپیوتر دسکتاپ معمولا نمایشگر بسیار کوچک‌تری دارد و همچنین در بیشتر موارد کاربران به ازای دریافت عملکرد مشابه با سیستم دسکتاپ، باید مبلغ بیشتری بپردازند. از دیگر معایب می‌توانیم به محدودیت‌های پورت‌ها و کوچک‌تر بودن کیبورد اشاره کنیم. اما از همه مهم‌تر، اگر لپ‌تاپ را همیشه روی پای خود قرار دهید این موضوع ضرر زیادی برای بدن شما دارد زیرا همواره باید به سمت پایین خیره شوید.

با این حال، لزوما نیازی به انتخاب بین یک لپ‌تاپ یا کامپیوتر دسکتاپ برای استفاده در منزل ندارید و به راحتی می‌توانید لپ‌تاپ خود را به کامپیوتر دسکتاپ تبدیل کنید. با این کار، از مزایای سیستم دسکتاپ مانند نشستن و کار کردن سالم‌تر بدون نیاز به خلاص شدن از لپ‌تاپ یا خرید سیستم دسکتاپ جدید بهره‌مند شوید. در ادامه به چگونگی انجام این کار می‌پردازیم.

مانیتور

هرچقدر هم نمایشگر لپ‌تاپ شما فوق‌العاده باشد، نگاه کردن به سمت پایین برای گردن ضررهای زیادی به همراه دارد. اما افزودن یک مانیتور ثانویه نه‌تنها به شما کمک می‌کند که به روبروی خود نگاه کنید، بلکه فضای بیشتری را در اختیارتان قرار می‌دهد تا فایل‌ها و برنامه‌های خود را به دو نمایشگر تقسیم کنید.

برای اتصال مانیتور جدید، باید به پورت‌های موجود در لپ‌تاپ توجه کنید. پورت‌های HDMI، DisplayPort، تاندربولت و USB-C از جمله پورت‌های استاندارد برای این موضوع محسوب می‌شوند و با توجه به این موضوع، می‌توانید مانیتور موردنظر خود را انتخاب و خریداری کنید. همچنین می‌توانید نمایشگر اصلی لپ‌تاپ را خاموش کنید تا فقط از مانیتور ثانویه بهره ببرید و در ضمن قادر به استفاده از هردوی آن‌ها کنار یکدیگر هستید.

در زمینه‌ی مانیتورها تنوع بسیار زیادی وجود دارد که با در نظر گرفتن بودجه‌ی خود، می‌توانید بهترین گزینه را انتخاب کنید. برای کارهای روزمره که نیازی به رفرش ریت بالا و رزولوشن فوق‌العاده ندارید، مانیتورهای مقرون‌به‌صرفه‌ی زیادی در بازار وجود دارند که از پس کارهای موردنظر شما برمی‌آیند.

اتصال مانیتور ثانویه هم بسیار ساده است. برای تنظیمات بیشتر در ویندوز، کافی است در بخش تنظیمات به قسمت System و سپس Display سر بزنید. همچنین در مک‌بوک هم برای این کار کافی است در بخش System Preferences به قسمت Displays مراجعه کنید.

کیبورد و ماوس

اگرچه زمانی که لپ‌تاپ شما از کیبورد و ترک‌پد بهره می‌برد، خرید کیبورد و ماوس جداگانه ممکن است هدر دادن پول به نظر برسد، اما برای این کار می‌توانیم به دلایل موجهی اشاره کنیم. با این کار، می‌توانید از حالت نشستن طبیعی‌تری بهره ببرید، به کلیدهای بیشتری که شاید کیبورد لپ‌تاپ شما فاقد آن‌ها باشد دسترسی پیدا کنید و ماوس هم منجر به افزایش انعطاف‌پذیری و دقت شما می‌شود.

اگر می‌خواهید یک کیبورد جداگانه را برای لپ‌تاپ خود خریداری کنید، توصیه می‌کنیم به کیبوردهای بزرگ توجه کنید که به غیر از اعداد تعبیه شده در سمت راست، از انواع میان‌برها و کلیدهایی که در کیبورد لپ‌تاپ شما وجود ندارند، بهره ببرد. در این زمینه تنوع بسیار زیادی وجود دارد و مثلا می‌توانیم به کیبوردهای دارای کلیدهای مکانیکی بزرگ یا بهره‌مند از نورهای جذاب اشاره کنیم. همچنین برای انعطاف‌پذیری بیشتر می‌توانید مدل بی‌سیم را بخرید.

در زمینه‌ی ماوس هم تنوع بسیار زیادی در بازار دیده می‌شود. مثلا برخی از آن‌ها از چند دکمه بهره می‌برند، برخی دیگر امکانات شخصی‌سازی زیادی را ارائه می‌دهند و همچنین باید به مدل‌های دارای سیم و بی‌سیم هم اشاره کنیم. فارغ از هر گجتی که انتخاب می‌کنید، کلیت سیستم شما باید ساده و سرراست باشد تا بتوانید به سرعت آن‌ها را به لپ‌تاپ وصل کنید و از مزایای این موارد بهره ببرید.

استند لپ‌تاپ

یک استند لپ‌تاپ می‌تواند به عنوان جایگزین مانیتور، کیبورد و ماوس یا در کنار آن‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. استند لپ‌تاپ را بالاتر می‌برد تا نمایشگر در ارتفاع بهتری نسبت به چشم‌ها و گردن شما قرار بگیرد. اگر از مانیتور و کیبورد جداگانه برای لپ‌تاپ استفاده می‌کنید، احتمالا نیازی به خرید استند نخواهید داشت اما در هر صورت هر کاری که احساس می‌کنید بهتر است، انجام دهید.

در زمینه‌ی استند لپ‌تاپ هم تنوع زیادی وجود دارد و مثلا می‌توانیم به مدل‌های آلومینیومی بسیار جذاب اشاره کنیم و همچنین برخی مدل‌ها هم به شما اجازه می‌دهند ارتفاع لپ‌تاپ را با توجه به نیاز خود تغییر دهید. با وجود اینکه استندها برای عموم لپ‌تاپ‌ها طراحی شده‌اند، اما اگر لپ‌تاپ شما از یک حدی بزرگ‌تر است، قبل از خرید استند به این موضوع توجه کنید.

بهترین استند مناسب لپ‌تاپ شما به نحوه‌ی تبدیل لپ‌تاپ به کامپیوتر دسکتاپ بستگی دارد. آیا صرفا می‌خواهید از کیبورد و ماوس جداگانه استفاده کنید؟ مانیتور ثانویه را در کجا قرار می‌دهید؟ آیا می‌خواهید همواره به لپ‌تاپ دسترسی داشته باشید یا اینکه صرفا قصد دارید آن را خاموش و روشن کنید؟

اگر قصد دارید مواردی مانند مانیتور و کیبورد را به لپ‌تاپ وصل کنید، باید در مورد مدیریت کابل‌ها هم تصمیم‌گیری کنید. برخی از استندها در این زمینه امکانات خوبی را ارائه می‌دهند و اگر امکان تغییر زاویه و ارتفاع را داشته باشند، انعطاف‌پذیری شما را افزایش می‌دهند.

داک

از دیگر مزایای سیستم‌های دسکتاپ می‌توانیم به تنوع زیاد پورت‌ها اشاره کنیم. اگر لپ‌تاپ شما از پورت‌های محدودی بهره می‌برد، چاره‌ی کار استفاده از هاب و داک است که می‌توانند انواع پورت‌ها را به لپ‌تاپ شما اضافه کنند.

هاب‌ها و داک‌ها با قیمت‌ها و ویژگی‌های مختلف در بازار وجود دارند و با توجه به بودجه‌ای که دارید، می‌توانید مدل موردنیاز خود را خریداری کنید. قبل از خرید آن‌ها، باید از نیاز خود باخبر باشید تا مثلا با کمبود یا فقدان پورت مورد نیاز مواجه نشوید.

به غیر از اتصال مواردی مانند مانیتور، کیبورد و ماوس که پیش‌تر اشاره کردیم، داک‌ها و هاب‌ها به شما اجازه می‌دهند انواع و اقسام وسایل جانبی مانند گیم‌پد، پرینتر، هارد اکسترنال و دیگر موارد را به لپ‌تاپ خود وصل کنید. البته قبل از اتصال چندین و چند وسیله‌ی مختلف، به توان لپ‌تاپ خود هم توجه کنید تا دچار مشکل نشود.

باید خاطرنشان کنیم برخی از این داک‌ها و هاب‌ها اگر تا حدی پیچیده و پیشرفته باشند، به یک منبع برق جداگانه هم نیاز دارند؛ به همین خاطر باید این موضوع را مدنظر قرار دهید. با وجود اینکه بیشتر داک‌ها و هاب‌ها با اکثریت لپ‌تاپ‌ها سازگار هستند، اما بهتر است قبل از خرید این موضوع را بررسی کنید.

منبع: Gizmodo

