سامسونگ سال گذشته برای رقابت با گوشی‌های موسوم به قاتلان پرچم‌دار، گلکسی S20 فن ادیشن را همراه با دو چیپست راهی بازار کرد. مدل ۴G با چیپست اگزینوس ۹۹۰ به دست کاربران رسید و کاربران خریدار مدل ۵G از چیپست اسنپدراگون ۸۶۵ بهره‌مند شدند.

طی هفته‌های گذشته، مشخصات مدل ۴G این گوشی همراه با چیپست اسنپدراگون در برخی بنچمارک‌ها دیده شده است و حالا یکی از مشهورترین افشاگران می‌گوید که سامسونگ می‌خواهد برای این گوشی صرفا از تراشه‌ی اسنپدراگون استفاده کند. به نظر می‌رسد به زودی گلکسی S20 فن ادیشن با اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس راهی بازار خواهد شد و از طرف دیگر تولید مدل اگزینوس متوقف می‌شود.

چنین تصمیمی بدون شک با استقبال بسیاری از کاربران مواجه می‌شود زیرا این دو تراشه از نظر عمر باتری، عملکرد و پردازش تصویر تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. همانطور که احتمالا می‌دانید، سامسونگ هر ساله گوشی‌های پرچم‌دار خود را در بسیاری از بازارها همراه با تراشه‌های اگزینوس به دست کاربران می‌رساند و همین عدم حق انتخاب بین اگزینوس و اسنپدراگون با اعتراض‌های زیادی روبرو شده است. البته امسال برای سری S21 با توجه به کاهش فاصله‌ی بین این دو تراشه، اعتراض‌ها هم کمتر شده است.

در هر صورت اگر این خبر صحت داشته باشد، به‌زودی دیگر شاهد گلکسی S20 فن ادیشن مبتنی بر تراشه‌ی اگزینوس نخواهیم بود. باید ببینیم طی هفته‌های آینده چه اطلاعاتی در مورد این موضوع مطرح می‌شود.

منبع: GSM Arena

