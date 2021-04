بر اساس اعلام یکی از افشاگران، جدیدترین ساعت هوشمند هواوی به نام واچ ۳ احتمالا ماه آینده‌ی میلادی از راه می‌رسد. این ساعت هوشمند نه‌تنها از سیستم‌عامل گوگل استفاده نمی‌کند، بلکه به نظر می‌رسد مبتنی بر Lite OS هم نیست که ساعت‌هایی مانند هواوی واچ GT2 و GT2 پرو از آن بهره می‌برند.

گفته می‌شود هواوی برای ساعت هوشمند واچ ۳ از سیستم‌عامل تازه‌نفس هارمونی استفاده خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که آیا این تغییر فقط به رابط کاربری محدود شده یا اینکه با سیستم‌عامل کاملا جدیدی سروکار داریم. باید خاطرنشان کنیم این نخستین باری نیست که خبر مربوط به هواوی واچ ۳ منتشر می‌شود و مدتی قبل، تصاویر مربوط به رابط کاربری این گوشی فاش شد.

از دیگر ویژگی‌های احتمالی می‌توانیم به پشتیبانی از سیم‌کارت الکترونیکی یا eSIM اشاره کنیم. این یعنی به طور مستقل می‌تواند برای تماس گرفتن مورد استفاده قرار بگیرد. این در حالی است تمام ساعت‌های سری هواوی GT برای انجام چنین کارهایی باید به گوشی وصل شوند. همچنین به نظر می‌رسد این گجت از اپلیکیشن‌های بیشتری پشتیبانی می‌کند و از امکانات بیشتری برای ردیابی فعالیت‌های ورزشی بهره می‌برد.

به احتمال زیاد هواوی به زودی تاریخ معرفی این ساعت را رسما اعلام خواهد کرد و تا آن زمان هم اطلاعات بیشتری در مورد این گجت فاش خواهد شد.

