بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار لنوو از نسل دوم گوشی گیمینگ خود به نام لیجن دوئل ۲ رونمایی کرد. سیستم خنک‌کننده‌ی این گوشی مبتنی بر یک محافظه‌ی بخار و دو فن است که می‌توانند حرارت اسنپدراگون ۸۸۸ را حین اجرای بازی‌های سنگین طی ساعات متمادی کنترل کنند.

لنوو لیجن دوئل ۲ از نمایشگر ۶٫۹۲ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰p و رفرش ریت ۱۴۴ هرتز بهره می‌برد. سرعت نمونه‌برداری لمسی هم به ۷۲۰ هرتز رسیده که این یعنی با سرعت بسیار زیاد به لمس کاربران واکنش نشان می‌دهد. همچنین می‌توانیم به حداکثر ۱۸ گیگابایت حافظه رم، باتری ۵۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و دوربین سلفی پاپ‌آپ ۴۴ مگاپیکسلی هم اشاره کنیم.

در گوشی‌های گیمینگ، انواع دکمه‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کنند و این گوشی دارای ۸ دکمه‌ی مجازی است. ۴ دکمه‌ی مبتنی بر فناوری فراصوت در لبه‌ی بدنه تعبیه شده و همچنین باید به دو ناحیه‌ی خازنی در پنل پشتی و دو ناحیه‌ی حساس به فشار در خود نمایشگر اشاره کنیم. این یعنی کاربران برای اجرای انواع و اقسام بازی‌ها به چندین میان‌بر دسترسی دارند. همچنین سیستم بازخورد لمسی دوگانه‌ی این گوشی هم ارتقا پیدا کرده که می‌تواند واکنش‌های دقیق‌تری برای کاربران ارائه کند.

در پنل پشتی این گوشی دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی و اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی دیده می‌شود. همچنین نباید دو پورت USB-C و پشتیبانی از شارژ سریع ۹۰ واتی را از قلم بیندازیم. این گوشی از ماه جاری راهی بازار چین می‌شود و کاربران اروپایی برای خرید آن باید تا ماه آینده صبر کنند.

مدل ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی این گوشی ۷۹۹ یورو (۹۴۸ دلار) قیمت دارد و برای خرید مدل ۱۶/۵۱۲ گیگابایتی هم باید مبلغ ۹۹۹ یورو (۱۱۸۶ دلار) بپردازید.

