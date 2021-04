وان‌پلاس در تاریخ ۳ فروردین ماه امسال از دو گوشی وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو رونمایی کرد. گوشی‌هایی که در واقع باید آن‌ها را قدرتمندترین نماینده‌های شرکت برای سال ۲۰۲۱ بدانیم که قرار است با پرچم‌دارهای جدید سامسونگ، اپل، شیائومی و … به رقابت بپردازند. اما بررسی امروز در رابطه با نماینده‌ی جدید وان‌پلاس و بهترین گوشی سامسونگ است. یعنی وان‌پلاس ۹ پرو و گلکسی S21 اولترا تا ببینیم در سال ۲۰۲۱، حداقل برای نیمه‌ی اول سال، بهترین پرچم‌داری که می‌توان خریداری کرد کدام است. (بین این دو گوشی).

وان‌پلاس همیشه به عنوان شرکتی شناخته می‌شده که گوشی‌های بسیار خوبی را با قیمت مناسب راهی بازار می‌کند. سیاست شرکت این بود که هر سال به جای معرفی چندین گوشی، از تعداد محدودی پرچم‌دار رونمایی کند و آن‌ها را با قیمتی کمتر از قیمت پرچم‌داران سایر شرکت‌ها به فروش برساند. همین سیاست در کنار قدرت سخت‌افزاری و پشتیبانی نرم‌افزاری خوب وان‌پلاس باعث شد این شرکت بعد از مدتی کوتاه سر زبان‌ها بیفتد و این روزها علاوه بر پرچم‌دارها، گوشی‌های میان‌رده و اقتصاد‌ی بسیار خوبی را هم راهی بازار می‌کند.

در آن طرف اما سامسونگ با نماینده‌ی بسیار قدرتمندش یعنی گلکسی S21 اولترا حضور دارد. پرچم‌داری که به همراه برادران کوچک‌تر خود توانست سامسونگ را در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۱ به سود بسیار خوبی در بازار برساند. این گوشی‌ها به اگزینوس ۲۱۰۰ مجهز شده‌اند اما S21 اولترا از لحاظ دوربین، کیفیت نمایشگر، طراحی و کیفیت ساخت، یک سر و گردن از مدل‌های استاندارد و پلاس بالاتر است.

در مطلب قبلی به مقایسه‌ی گلکسی S21 با وان‌پلاس ۹ پرداخته بودیم چرا که این دو گوشی پرچم‌دارهای مدل استاندارد و در واقع ارزان‌قیمت دو شرکت بودند. در این مطلب اما به مقایسه‌ی وان‌پلاس ۹ پرو با گلکسی S21 اولترا می‌پردازیم که قدرتمندترین نمایندگان دو شرکت چینی و کره‌ای به حساب می‌آیند تا در نهایت به این پرسش پاسخ دهیم که کدام یک از آن‌ها می‌تواند در مجموع، عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارد.

مانند مقایسه‌های قبلی، در این مطلب هم به بررسی این دو گوشی در مواردی نظیر قیمت، طراحی، نمایشگر، عملکرد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، دوربین و طول عمر باتری می‌پردازیم. اما قبل از آن، به صورت خلاصه به مواردی می‌پردازیم که پرچم‌دارهای مورد نظر در آن با یکدیگر تفاوت دارند.

وان‌پلاس ۹ پرو از شارژر درون جعبه بهره می‌برد

سرعت شارژر سیمی وان‌پلاس ۹ پرو دو برابر و شارژر بی‌سیم ۳ برابر بیشتر است

وان‌پلاس ۹ پرو سبک‌تر و جمع و جورتر است

وان‌پلاس ۹ پرو در کنترل رفرش‌ریت تصویر عملکرد بهتری دارد

وان‌پلاس ۹ پرو دوربین فوق عریض بهتری دارد

وان‌پلاس ۹ پرو با ۱۳۰ دلار قیمت کمتر راهی بازار شد

گلکسی S21 اولترا طول عمر باتری بیشتری دارد

گلکسی S21 اولترا از حافظه‌ی رم بیشتری برخوردار است

گلکسی S21 اولترا دوربین اصلی و تله‌فوتوی بهتری دارد

گلکسی S21 اولترا نمایشگری با پشتیبانی از قلم S-Pen دارد

مقایسه‌ی وان‌پلاس ۹ پرو با گلکسی S21 اولترا

قیمت، رنگ‌بندی، طراحی و نمایشگر

سامسونگ پرچم‌داران سری گلکسی S21 را با قیمت کمتری به نسبت پرچم‌داران نسل گذشته راهی بازار کرد و این موضوع در رابطه با گلکسی S21 اولترا هم صادق است. این گوشی در هنگام عرضه با قیمت پایه‌ی ۱۲۰۰ دلار برای مدل ۱۲۸ گیگابایتی راهی بازار شد که با در نظر گرفتن پیشرفت‌هایی که به نسبت قبل داشته بسیار قیمت مناسب‌تری است. این گوشی در رنگ‌های مشکی، نقره‌ای، سرمه‌ای، قهوه‌ای و تیتانیومی در دسترس قرار دارد.

وان‌پلاس ۹ پرو اما با قیمت ۹۶۹ دلار برای مدل ۱۲۸ گیگابایتی راهی بازار شد که اختلاف محسوسی با نماینده‌ی سامسونگ دارد. البته دلیل این قیمت کمتر در ادامه‌ی بررسی بیشتر مشخص خواهد شد، اما باید دید آیا اختلاف حدودا ۱۳۰ دلار منطقی است یا خیر. وان‌پلاس ۹ پرو در رنگ‌های مشکی، نقره‌ای و سبز به فروش می‌رسد.

نمایشگر گوشی‌های امروزی، خصوصا پرچم‌دارهایی نظیر محصولات مورد نظر در این بررسی اصلا کوچک نیست و نمی‌توانیم آن‌ها را جمع و جور به معنای قبل به حساب بیاوریم. اما هر شرکتی که بتواند در عین حال که یک گوشی با نمایشگر بزرگ تولید می‌کند، از حواشی آن هم بکاهد تا محصول نهایی به کوچک‌ترین اندازه‌ی ممکن برسد، موفق‌تر قلمداد خواهد شد که هر دو شرکت وان‌پلاس و سامسونگ در این زمینه عالی بودند.

استفاده از فلز و شیشه در ساخت گوشی هم باعث شده وزن آن‌ها بسیار بیشتر شود و در نتیجه در دست داشتن آن‌ها و حمل کردنشان سخت‌تر هم شده. این موضوع راجع به S21 اولترا و وان‌پلاس ۹ پرو هم صادق است اما باید این مورد را هم در نظر داشته باشیم که گوشی سامسونگ حدودا ۰.۱ اینچ بزرگ‌تر است که در عمل آنقدرها حس نمی‌شود اما وزن دو گوشی حدودا ۳۰ گرم تفاوت دارد (S21 اولترا سنگین‌تر است) که خب می‌توان آن را کاملا حس کرد. در واقع گوشی سامسونگ هم بلندتر است، هم عریض‌تر، هم ضخیم‌تر و هم سنگین‌تر؛ در نتیجه به هر شکلی که در نظر بگیریم، وان‌پلاس ۹ پرو خوش‌دست‌تر و جمع و جورتر به نظر می‌رسد.

روی پنل پشتی، دو گوشی تفاوت نسبتا زیادی با یکدیگر دارند. در سمت چپ-بالای پنل پشتی هر دو گوشی ماژول بزرگی را شاهد هستیم که البته نمونه‌ی بکار رفته در گلکسی S21 اولترا در حال حاضر باید بزرگ‌ترین ماژولی باشد که تاکنون در یک گوشی هوشمند دیده‌ایم. در این ماژول هم ۴ دوربین به علاوه‌ی یک سنسور لیزری جهت کمک به دوربین اصلی برای فوکوس خودکار و یک فلش دیده می‌شود که با ترتیب زیبایی در کنار هم قرار گرفته‌اند.

روی پنل پشتی وان‌پلاس ۹ پرو هم ماژول نسبتا بزرگی را شاهد هستیم که تعداد دوربین‌های موجود در آن به ۴ می‌رسد. روی مرکز این پنل، لوگوی معروف وان‌پلاس را می‌بینیم در حالی که لوگوی سامسونگ در بخش پایینی پنل پشتی S21 اولترا نوشته شده. روی پنل جلویی هر دو دستگاه‌ هم دوربین سلفی حفره‌ای را شاهد هستیم که در گلکسی S21 اولترا در مرکز-بالا و در وان‌پلاس ۹ پرو در سمت چپ-بالا تعبیه شده. نمایشگر هر دو گوشی خمیده بوده و جلوه‌ی زیبایی به پنل جلویی گوشی بخشیده‌اند.

کلیدهای کنترل صدا و پاور در فریم سمت راست هر دو گوشی قرار گرفته اما نماینده‌ی چینی‌ها یک کلید مخصوص بی‌صدا کردن گوشی هم دارد که می‌تواند بسیار کاربردی باشد. وان‌پلاس سال‌هاست که از این کلید در تمام گوشی‌های خود استفاده می‌کند که در هیچ یک از گوشی‌های سامسونگ شاهد آن نبودیم.

در رابطه با کیفیت ساخت دو محصول هم باید گفت هر دو گوشی از فریم‌های آلومینیومی و پنل پشتی شیشه‌ای ساخته شده‌اند با این تفاوت که شیشه‌ی بکار رفته در ساخت پنل پشتی گلکسی S21 اولترا از جنس گوریلا گلس Victus است در حالی که وان‌پلاس ترجیح داده از گوریلا گلس ۵ استفاده کند که خب در این بخش برتری از آن نماینده‌ی سامسونگ است. هرچند هر دو محافظ عملکرد بسیار خوبی دارند. لازم به ذکر است هم S21 اولترا و هم وان‌پلاس ۹ پرو از استاندارد ضد آب IP68 بهره برده و در عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه در مقابل نفوذ آب مقاوم هستند.

اما می‌رسیم به کیفیت نمایشگر، جایی که در بررسی‌های گذشته، شاهد عملکرد بی‌نظیر گلکسی S21 اولترا بودیم و خب تا به این لحظه کمتر گوشی توانسته بود یارای رقابت با این پرچم‌دار فوق‌العاده را در این بخش داشته باشد. اما ظاهرا وان‌پلاس بار دیگر آمده تا معادلات را برهم بزند و کیفیت نمایشگر نماینده‌ی خود را به رخ بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده‌ی نمایشگر گوشی بکشاند.

اما سوالی که باید از خود بپرسیم این است: وان‌پلاس ۹ پرو چطور می‌تواند گلکسی S21 اولترا را با نمایشگر ۶.۸ اینچی LTPO که رکورد بیشینه‌ی روشنایی را در اختیار دارد، از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی با امکان جابه‌جایی از ۱۰ به ۱۲۰ هرتز در وضوح +۱۴۴۰P و قابلیتی چون +HDR10 پشتیبانی می‌کند و تا به این لحظه هم یکی از بهترین‌هاست شکست دهد؟

پاسخ این پرسش را باید در پردازنده‌ی بصری X5 Pro شرکت Pixelworks جست‌و‌جو کرد که به صورت لحظه‌ای، در کنار دوربین و پردازنده‌ی مرکزی، در راستای ارائه‌ی تصویری بی‌نظیر مشغول به کار است. پنلی هم که در این گوشی بکار گرفته شده یکی از بهترین‌های موجود است و به همین خاطر، شکست دادن S21 اولترا آنقدرها هم دور از دسترس نبود. شما عزیزان می‌توانید توضیحات Pixelworks در رابطه با نمایشگر وان‌پلاس پرو را در زیر بخوانید.

نمایشگر ۶.۷ اینچی وان‌پلاس ۹ پرو به پنل Fluid LTPO AMOLED با وضوح +WQHD و رفرش‌ریت متغیر تا ۱۲۰ هرتز مجهز شده و از پردازنده‌ی بصری X5 پرو Pixelworks نیز بهره می‌برد … چه در حال تماشای تصاویر یا ویدیوی ضبط شده توسط دوربین هسل‌بلاد این گوشی یا استریم محتوا یا ویدیو‌های کوتاه باشید، فناوری پردازش بصری Pixelworks به کمکتان می‌‌آید تا رنگ‌ها به بهترین شکل ممکن تولید شوند، کیفیت نمایشگر افزایش پیدا کند و در عین حال در تمام شرایط نوری محیط از چشم کاربر محافظت شود.

در بخش چگالی تصویر و نسبت نمایشگر به بدنه هم عملکرد وان‌پلاس بهتر از سامسونگ بوده هرچند تفاوت اصلا محسوس نیست. تنها بخشی که وان‌پلاس ۹ پرو نمی‌تواند گلکسی S21 اولترا را در آن شکست دهد، امکان استفاده از قلم S-Pen است که نماینده‌ی سامسونگ از آن پشتیبانی می‌کند اما خب این قلم به صورت لوازم جانبی به فروش می‌رسد و همراه با گوشی به دست کاربر نمی‌رسد. از آن جایی که هیچ بخشی در گوشی برای قرارگیری این قلم در نظر گرفته نشده، سامسونگ یک کیس مخصوص برای آن طراحی کرده که می‌تواند قلم را نیز در خود جای دهد. اما خب باید هزینه‌ی نسبتا بالایی برای آن‌ها بپردازید.

شما عزیزان می‌توانید عملکرد دو گوشی وان‌پلاس ۹ پرو و گلکسی S21 اولترا را در تست نمایشگر در زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است به گفته‌ی وب‌سایت منبع، نماینده‌ی وان‌پلاس در حال حاضر بهترین نمایشگر را در بین تمام گوشی‌های هوشمند در اختیار دارد.

حداکثر میزان روشنایی (بیشتر بهتر) حداقل میزان روشنایی (کمتر بهتر) کنتراست تصویر (بیشتر بهتر) دمای رنگ (کلوین) گاما DELTA E RGBCMY (کمتر بهتر) DELTA E GRAYSCALE (کمتر بهتر) گلکسی S21 اولترا ۵G ۸۸۹ – عالی ۱٫۵ – عالی غیرقابل اندازه‌گیری – عالی ۶۸۳۴ – عالی ۲٫۰۱ ۲٫۳۶ – خوب ۶٫۴۴ – متوسط وان‌پلاس ۹ پرو ۷۶۴ – عالی ۲٫۲ – عالی غیرقابل اندازه‌گیری – عالی ۶۸۳۵ عالی ۲٫۲۲ ۲٫۱۲ – عالی ۶ – متوسط

همچنین در تصاویر زیر می‌توانید دقت نمایشگر دو گوشی در نمایش رنگ‌ها را مشاهده کنید که وان‌پلاس ۹ پرو به شکل نامحسوسی بهتر ظاهر شده. توجه داشته باشید که هرچه دو رنگ بالا و پایین به هم نزدیک‌تر باشند، نشان از عملکرد خوب آن گوشی دارد.

همچنین شما عزیزان می‌توانید خلاصه‌ای از مشخصات مربوط به طراحی، نمایشگر، رنگ‌بندی و قیمت این دو گوشی را در جدول زیر مشاهده کنید.

نام گوشی وان‌پلاس ۹ پرو گلکسی S21 اولترا ۵G اندازه ۶/۷ اینچ ۶٫۸ اینچ نوع نمایشگر LTPO Fluid2 AMOLED Dynamic AMOLED 2X وضوح تصویر ۱۴۴۰ × ۳۲۱۶ – +WQHD ۱۴۴۰ × ۳۲۰۰ – +WQHD رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز ۱۲۰ هرتز چگالی پیکسل‌ها ۵۲۵ پیکسل در هر اینچ ۵۱۵ پیکسل در هر اینچ سایر قابلیت‌ها پشتیبانی از قابلیت نمایشگر همیشه روشن، پشتیبانی از استاندارد +HDR10، نسبت نمایشگر به بدنه ۹۰٫۳ درصد پشتیبانی از قابلیت نمایشگر همیشه روشن، پشتیبانی از استاندارد +HDR10، نسبت نمایشگر به بدنه ۸۹٫۸ درصد – پشتیبانی از قلم S-Pen ابعاد ۸٫۷ × ۷۳٫۶ × ۱۶۳/۲ میلی‌متر ۸٫۹ × ۷۵٫۶ × ۱۶۵٫۱ میلی‌متر وزن ۱۹۷ گرم ۲۲۷ گرم جنس بدنه پنل پشت و جلو از جنس گوریلا گلس ۵ – فریم آلومینیومی پنل پشت و پنل جلو از جنس گوریلا گلس Victus – فریم آلومینیومی استاندارد مقاومتی IP68 – مقاومت به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۱٫۵ متری آب IP68 – مقاومت به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۱٫۵ متری آب رنگ‌بندی مشکی، نقره‌ای و سبز مشکی، نقره‌ای، سرمه‌ای، قهوه‌ای و تیتانیومی قیمت (مدل پایه) ۹۶۹ دلار ۱۲۰۰ دلار

عملکرد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

در بخش سخت‌افزار، هر دو گوشی به جدیدترین و بهترین پردازنده‌ی موجود برای گوشی‌های اندرویدی یعنی اسنپدراگون ۸۸۸ (و مودم X60 5G کوالکام) مجهز شده‌اند. البته با این تفاوت که پرچم‌دار سامسونگ فقط در بازار کشور‌های آمریکا و چین به این پردازنده مجهز شده و در بازارهای بین‌المللی از جمله کشور ما، با اگزینوس ۲۱۰۰ به فروش می‌رسد. البته برخلاف سال گذشته و عملکرد ناامیدکننده‌ی اگزینوس ۹۹۰، اگزینوس ۲۱۰۰ عملکرد بسیار خوبی دارد و می‌توان آن را تا حد زیادی مشابه اسنپدراگون ۸۸۸ دانست چون از معماری، چینش و نوع هسته‌ی کاملا مشابهی به نسبت نماینده‌ی کوالکام بهره می‌برد.

اما در بخش حافظه‌ی رم تفاوت‌هایی بین این دو پرچم‌دار دیده می‌شود. مثلا وان‌پلاس ۹ پرو در سه مدل با ترکیب حافظه‌ی رم و حافظه‌ی داخلی ۸/۱۲۸، ۸/۲۵۶ و ۱۲/۲۵۶ گیگابایت به فروش می‌رسد اما در آن طرف، گلکسی S21 اولترا در مدل پایه‌ی خود ۱۲ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی دارد تا بدین ترتیب دلیل تفاوت قیمت حدودا ۱۳۰ دلاری بین مدل پایه‌ی دو گوشی مشخص شود. همچنین نماینده‌ی سامسونگ در دو مدل دیگر هم در دسترس قرار دارد که از ترکیب حافظه‌ی ۱۲/۲۵۶ و ۱۶/۵۱۲ گیگابایت بهره می‌برند. (مدل ۱۶/۵۱۲ گیگابایتی در بازار کشور ما هم در دسترس قرار دارد). لازم به ذکر است هیچ یک از این دو گوشی از کارت حافظه‌ی جانبی پشتیبانی نمی‌کنند. (نوع حافظه‌ی داخلی هر دو گوشی UFS 3.1 است).

به نظر می‌رسد سامسونگ بتواند به لطف میزان رم بیشتر در ضعیف‌ترین و قدرتمندترین مدل خود به نسبت وان‌پلاس ۹ پرو در زمینه‌ی مولتی تسکینگ عملکرد بهتری داشته باشد که البته این تفاوت به خاطر رابط فوق‌العاده سبک و بهینه‌ی وان‌پلاس آنقدرها محسوس نخواهد بود.

وان‌پلاس ۹ با رابط کاربری Oxygen OS 11 مبتنی بر اندروید ۱۱ راهی بازار شده که از جمله قابلیت‌های خوب آن می‌توان به گزینه‌های بیشتر برای شخصی‌سازی، Turbo Boost 3.0 برای بهینه‌سازی حافظه‌ی رم جهت مدیریت بهتر برنامه‌های اجرا شده در پس‌زمینه و حالت Pro Gaming اشاره کرد که باعث می‌شود پردازنده و گرافیک از هرگونه فعالیت‌های پردازشی رها شده و تمام توان خود را روی بازی متمرکز کنند. در نتیجه‌ی این امر، عملکرد گوشی در بازی‌ها بهبود پیدا می‌کند.

در گلکسی S21 اولترا هم همانطور که می‌دانید، One UI 3.1 به عنوان رابط کاربری حضور دارد که پر است از ویژگی‌های خوب و کاربردی که آن را در حال حاضر به غنی‌ترین و در عین حال یکی از سنگین‌ترین رابط‌ها تبدیل کرده. از لحاظ آپدیت نرم‌افزاری، سامسونگ با سه سال پشتیبانی از سیستم‌عامل و چهار سال آپدیت امنیتی، ظاهرا در شرایط بهتری به نسبت وان‌پلاس قرار دارد. مگر اینکه شرکت چینی سیاست خود را تغییر دهد.

شما عزیزان می‌توانید عملکرد دو گوشی را در کنار آیفون ۱۲ پرو مکس و گلکسی نوت ۲۰ اولترا در بنچمارک‌های مختلف در زیر مشاهده کنید که در آن، وان‌پلاس ۹ پرو توانست در بنچمارک AnTuTu که به عملکرد کلی گوشی امتیاز می‌دهد، بیشترین امتیاز را در مقایسه با سایر گوشی‌های حاضر کسب کند.

باتری

باتری که وان‌پلاس برای نماینده‌ی قدرتمند خود در نظر گرفته را نمی‌توان با باتری بکار رفته در گلکسی S21 اولترا مقایسه کرد. البته منظور از نظر ظرفیت است. چرا که منبع تغذیه‌ی گلکسی S21 اولترا را یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تشکیل می‌دهد در حالی که برای وان‌پلاس ۹ پرو یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی در نظر گرفته شده. اما خب وان‌پلاس با سری ۸ از پرچم‌داران خود نشان داد که می‌تواند در بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از بهترین‌ها باشد؛ حتی در انجام بازی‌های سنگین.

به همین خاطر الان هم امیدوار بودیم وان‌پلاس ۹ پرو مانند پرچم‌دار سال گذشته‌ی شرکت، در نگه‌داری شارژ عملکرد خوبی داشته باشد تا بتواند گلکسی S21 اولترا را که به یکی از بزرگ‌ترین باتری‌ها مجهز شده و عملکرد بسیار خوبی هم در مصرف انرژی دارد به چالش بکشد.

برای بررسی عملکرد دو گوشی در نگه‌داری شارژ، آن‌ها را در بخش‌هایی نظیر وب‌گردی، استریم ویدیو از یوتیوب و انجام بازی‌ هم در رفرش‌ریت ۶۰ و هم در رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز مورد بررسی قرار دادیم. در نهایت هم به سرعت شارژ شدن دو گوشی پرداختیم که البته همانطور که اشاره شد، وان‌پلاس با اختلاف زیادی (تقریبا دو برابر) این بخش را برنده شده.

وب‌گردی (۶۰ هرتز) وب‌گردی (۱۲۰ هرتز) استریم ویدیو از یوتیوب انجام بازی (۶۰ هرتز) انجام بازی (۱۲۰ هرتز) مدت زمان شارژ شدن وان‌پلاس ۹ پرو ۱۱ ساعت و ۴۵ دقیقه ۱۱ ساعت و ۲۹ دقیقه ۹ ساعت و ۱۶ دقیقه ۹ ساعت و ۶ دقیقه اطلاعاتی در دسترس نیست ۳۰ دقیقه گلکسی S21 اولترا ۵G ۱۶ ساعت و ۷ دقیقه ۱۴ ساعت و ۴۳ دقیقه ۸ ساعت و ۵۲ دقیقه ۸ ساعت و ۴۰ دقیقه ۵ ساعت و ۳ دقیقه ۶۸ دقیقه

همانطور که مشاهده می‌کنید، به جز در استریم ویدیو از یوتیوب و انجام بازی که در بالا هم به عملکرد خوب گوشی‌های وان‌پلاس در این بخش اشاره کردیم، وان‌پلاس ۹ پرو نتوانست در نگه‌داری شارژ رقیب قدری برای گلکسی S21 اولترا باشد و حتی این برتری‌ها را هم در شرایطی بدست آورده که اختلاف بین دو گوشی کمتر از ۳۰ دقیقه بود. اما در استفاده‌ی روزانه و معمولی، گلکسی S21 اولترا به شکل محسوسی این گوشی را پشت سر می‌گذارد.

اما در یک بخش وان‌پلاس ۹ پرو به گوشی ارزشمندتری تبدیل می‌شود و آن هم مدت زمان مورد نیاز برای شارژ گوشی و البته شارژر درون جعبه است. سامسونگ به بهانه‌ی محافظت از محیط زیست، سیاست مشابه رقیب اصلی خود یعنی اپل را در پیش گرفت و در همین راستا شاهد شارژر و هدفون درون جعبه‌ی گوشی‌های جدید شرکت نیستیم. اما وان‌پلاس طی حرکتی کاربرپسند ترجیح داد شارژر را درون جعبه به همراه گوشی‌هایش راهی بازار کند که از سرعت ۶۵ وات هم بهره می‌برد. این شارژر فوق سریع می‌تواند باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی وان‌پلاس ۹ پرو را تنها در مدت زمان ۲۹ دقیقه شارژ کند که بیش از دو برابر سریع‌تر از مدت زمانی است که باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی گلکسی S21 اولترا با شارژر ۲۵ واتی برای پر شدن نیاز دارد.

خوشبختانه پشتیبانی از شارژر بی‌سیم ۵۰ واتی هم در گوشی وان‌پلاس ۹ پرو دیده می‌شود که می‌تواند در مدت زمان ۴۰ دقیقه ظرفیت باتری خالی این محصول را به ۱۰۰ درصد برساند که باز هم بیشتر از مدت زمان مورد نیاز برای شارژ گلکسی S21 اولترا است. بنابراین به نظر نمی‌رسد در بخش شارژر و سرعت شارژ، سامسونگ در مقابل وان‌پلاس حرفی برای گفتن داشته باشد.

شما عزیزان می‌توانید مشخصات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مشخصات مربوط به باتری دو گوشی را در جدول زیر مشاهده کنید.

نام گوشی وان‌پلاس ۹ گلکسی S21 اولترا ۵G پردازنده اسنپدراگون ۸۸۸ اسنپدراگون ۸۸۸ / اگزینوس ۲۱۰۰ لیتوگرافی ۵ نانومتری ۵ نانومتری گرافیک آدرنو ۶۶۰ آدرنو ۶۶۰ / Mali-G78 MP14 رم و حافظه‌ی داخلی ۸/۱۲۸ – ۱۲/۲۵۶ گیگابایت – حافظه‌ی داخلی از نوع UFS 3.1 ۱۲/۱۲۸ – ۱۲/۲۵۶ ۱۶/۵۱۲ گیگابایت – حافظه‌ی داخلی از نوع UFS 3.1 نوع و تعداد هسته ۸ هسته – ۱ هسته‌ی بزرگ از نوع Cortex-X1 با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز – ۳ هسته‌ی بزرگ از نوع Cortex-A78 با فرکانس ۲٫۴۲ گیگاهرتز و چهار هسته‌ی کوچک از نوع Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز (اسنپدراگون ۸۸۸) ۸ هسته – ۱ هسته‌ی بزرگ از نوع Cortex-X1 با فرکانس ۲.۹ گیگاهرتز – ۳ هسته‌ی بزرگ از نوع Cortex-A78 با فرکانس ۲.۸۰ گیگاهرتز و چهار هسته‌ی کوچک از نوع Cortex-A55 با فرکانس ۲٫۲ گیگاهرتز (اگزینوس ۲۱۰۰) سیستم‌عامل/رابط کاربری اندروید ۱۱ / Oxygen OS 11 اندروید ۱۱ / One UI 3.1 ظرفیت باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت سرعت شارژر ۶۵ وات ۲۵ وات شارژر درون جعبه دارد ندارد مدت زمان شارژ حدودا ۳۰ دقیقه حدودا ۶۸ دقیقه

مقایسه‌ی دوربین وان‌پلاس ۹ پرو با گلکسی S21 اولترا

اما در بخش دوربین دو شرکت کاملا رویه‌ی متفاوتی را در پیش گرفتند. تمایل سامسونگ به عکاسی از راه دور و استفاده از دوربین اصلی بسیار قدرتمند و در عین حال اهمیت کم به دوربین فوق عریض و از طرفی ترجیح وان‌پلاس به استفاده از یک دوربین اصلی خوب و کارآمد، دوربین تله‌فوتوی معمولی و در عوض دوربین فوق عریض بسیار قدرتمند بود.

وان‌پلاس از زمانی که پرچم‌داران سری ۸ خود را راهی بازار کرد توانست در بخش عکاسی با گوشی تا حدودی خود را در جمع بزرگان قرار دهد و این روند را با همکاری شرکت هسل‌بلاد در سری ۹ تا حد زیادی بهبود بخشید. برای وان‌پلاس ۹ پرو از یک دوربین اصلی با سنسوری به بزرگی ۴۸ مگاپیکسل استفاده شده که در کنار آن یک دوربین مونوکروم، یک دوربین تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال قرار گرفته‌اند. گل سرسبد این مجموعه هم که عملکردی نزدیک به دوربین اصلی دارد، سنسور ۵۰ مگاپیکسلی فوق عریض است.

در طرف مقابل گلکسی S21 اولترا را با سنسور اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی در اختیار داریم که اینبار به لطف یک سنسور مخصوص فوکوس خودکار به نسبت گلکسی S20 اولترا عملکرد بهتری دارد. در کنار این دوربین اما یک دوربین تله‌فوتو با امکان بزرگ‌نمایی ۳ برابری و یک دوربین پریسکوپی با امکان بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری اپتیکال قرار گرفته‌اند. به لطف همین دوربین پریسکوپی است که S21 اولترا می‌تواند به صورت دیجیتال تا ۱۰۰ برابر روی سوژه‌ها زوم کند. این مجموعه اما با یک دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی کامل می‌شود که عملکرد آن به نسبت قبل با پیشرفت خاصی همراه نبوده.

شما عزیزان می‌توانید جزئیات مربوط به مشخصات فنی دوربین این دو گوشی را در جدول زیر مشاهده کنید.

نام گوشی وان‌پلاس ۹ پرو گلکسی S21 اولترا ۵G دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1٫۸ – لنز ۲۳ میلی‌متری – فوکوس خودکار چند جهته – بهره‌مندی از لرزشگیر اپتیکال ۱۰۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1٫۸ – لنز ۲۴ میلی‌متری – بهره‌مندی از لرزشگیر اپتیکال دوربین فوق عریض ۵۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2٫۲ – لنز ۱۴ میلی‌متری ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2٫۲ – لنز ۱۳ میلی‌متری – پشتیبانی از Super Steady در ضبط ویدیو – پوشش زاویه‌ی ۱۲۰ درجه‌ای دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2٫۴ و امکان بزرگ‌نمایی ۳ برابری به صورت اپتیکال – لنز ۷۷ میلی‌متری ۱۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/4٫۹ – لنز ۲۴۰ میلی‌متری – بهره‌مندی از لرزشگیر اپتیکال – زوم ۱۰ برابری اپتیکال دوربین تله‌فوتو دوم ندارد ۱۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2٫۴ – لنز ۷۰ میلی‌متری – بهره‌مندی از لرزشگیر اپتیکال – زوم ۳ برابری اپتیکال سایر سنسورها ۲ مگاپیکسلی مونوکروم با گشودگی دیافراگم f/2٫۴ سنسور لیزری فوکوس خودکار دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2٫۴ – فیلم‌برداری با وضوح ۱۰۸۰P و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ۱۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2٫۲ – فیلم‌برداری با وضوح ۴K و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه و ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه کیفیت فیلم‌برداری ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه – ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه – ۴K با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه – ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه – ۷۲۰P با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه

همانطور که مشاهده کردید، جز دوربین فوق عریض، در سایر بخش‌ها، حداقل روی کاغذ نماینده‌ی سامسونگ است که دست بالا را دارد. اما خب با هزینه‌ی ۱۵۰ میلیون دلاری در طول مدت ۳ سال و همکاری با شرکت هسل‌بلاد، وان‌پلاس نیامده که قافله را در عمل هم به‌سادگی به رقیب خود ببازد.

شرکت چینی اولین شرکتی است که محصول خود را به سنسور سفارشی سونی تحت عنوان IMX789 مجهز می‌کند. همچنین هم این محصول و هم مدل استاندارد آن از سنسور IMX766 سونی با لنز مایع برای دوربین فوق عریض بهره می‌برند تا هرگونه اعوجاج که در تصاویر ثبت شده با دوربین فوق عریض وجود دارند و آن را از حالت طبیعی خارج می‌سازند از بین بروند. اما می‌پردازیم به بررسی عملکرد دو گوشی در دنیای واقعی تا ببینیم آیا وان‌پلاس ۹ پرو می‌تواند رقیب خوبی در عکاسی برای گلکسی S21 اولترا باشد یا خیر.

مقایسه‌ی دوربین وان‌پلاس ۹ پرو با گلکسی S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس

عکاسی در نور روز با دوربین اصلی

تصویر شماره ۱

تصویر شماره ۲

تصویر شماره ۳

تصویر شماره ۴

عکاسی در نور روز و شب با دوربین تله‌فوتو

تصویر شماره ۱

تصویر شماره ۲

تصویر شماره ۳

عکاسی پرتره

تصویر شماره ۱

تصویر شماره ۲

عکاسی در نور شب

تصویر شماره ۱

تصویر شماره‌ی ۲

تصویر شماره ۳

تصویر شماره‌ی ۴

تصویر شماره‌ی ۵

تصویر شماره‌ی ۶

عکاسی با دوربین سلفی

تصویر شماره‌ی ۱

تصویر شماره‌ی ۲

تصویر شماره‌ی ۳

عکاسی با دوربین فوق عریض

تصویر شماره‌ی ۱

تصویر شماره‌ی ۲

تصویر شماره‌ی ۳

تصویر شماره‌ی ۴

تصویر شماره‌ی ۵

همانطور که مشاهده کردید، در حالی که وان‌پلاس ۸ و ۸ پرو نشان دادند وان‌پلاس هم می‌تواند گوشی‌های خوبی در زمینه‌ی عکاسی تولید کند و این موضوع را به شکل بهتری در پرچم‌داران سری ۹ شرکت هم شاهد بودیم، اما دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی اصلی و دوربین‌های تله‌فوتوی گلکسی S21 اولترا با قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰ و ۳ برابری اپتیکال و همچنین ۱۰۰ برابری دیجیتال، به این سادگی‌ها در مقابل هر گوشی هوشمندی متحمل شکست نمی‌شوند. همانطور که در عکاسی با دوربین فوق عریض و یک سری تصاویر ماکرو، زور نماینده‌ی خوب سامسونگ به وان‌پلاس ۹ پرو نرسید.

در سایر بخش‌ها نظیر نمایش جزئیات، محدوده‌ی دینامیکی، عملکرد خوب در محیط‌های کم‌نور، پرتره (یکی از نقاط ضعف‌های عجیب وان‌پلاس ۹ پرو در تشخیص سوژه از پس‌زمینه) و عکاسی با دوربین سلفی، نه با اختلاف خیلی زیاد اما محسوس، گلکسی S21 اولترا توانست بهتر ظاهر شود. بنابراین برخلاف سایر بررسی‌ها بین پرچم‌داران که معمولا در نهایت انتخاب گوشی بهتر بسیار سخت می‌شود، در این بررسی می‌توانیم به جرئت بگوییم شکست گلکسی S21 اولترا کاری نیست که وان‌پلاس بتواند در حال حاضر با پرچم‌دارهای خود انجام دهد. البته این در صورتی است که برای کاربران، قابلیت‌های بیشتر گلکسی S21 اولترا ارزش پرداخت ۱۳۰ دلار بیشتر را داشته باشد.

