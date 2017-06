چگونه فهرست مخاطبان را از آیفون به گوشی اندرویدی منتقل کنیم؟

روزی روزگاری برای انتقال «فهرست مخاطبان» (Contact List) باید زمان زیادی را برای تایپ کردن تک‌تک اسم‌ها و شماره‌ها صرف می‌کردیم. اما خوشبختانه با ظهور موبایل‌های هوشمند، چنین کاری بسیار راحت و در زمان کم انجام‌پذیر است. در ادامه با دیجی‌کالا مگ همراه باشید تا نحوه‌ی انتقال فهرست مخاطبان از آیفون به گوشی اندرویدی را با هم مرور کنیم.

روش اول: همگام‌سازی فهرست مخاطبان با اکانت گوگل

اولین‌کاری که برای استفاده از گوشی اندروید باید انجام دهید، باز کردن حساب کاربری گوگل است. اگر هنوز چنین اکانتی ندارید، می‌توانید به صفحه‌ی اصلی سایت گوگل بروید و روی گزینه‌ی create account کلیک کنید. از طریق موبایل می‌توانید چنین کاری انجام دهید ولی از طریق کامپیوتر دسکتاپ راحت‌تر است. بعدازاینکه چنین اکانتی ساختید، آیفون‌تان را بردارید و بعد از باز کردن «تنظیمات» (Setting) به‌ترتیب روی Mail ،Contacts و Calendars کلیک کنید. اینجا جایی است که می‌توانید اکانت گوگل خود را وارد کنید. روی Add Account کلیک کنید، گزینه‌ی Gmail را انتخاب کرده و مشخصات اکانت گوگل را وارد کنید.

آیفون از شما خواهد پرسید که می‌خواهید چه قسمتی از اکانت گوگل با موبایل «همگام‌سازی» (Sync) بشود. مطمئن شوید که گزینه‌ی «فهرست مخاطب» (Contact) تیک خورده باشد. در این مرحله، گوشی اندروید و آیفون شما شروع به همگام‌سازی خواهند کرد. اگر تعداد مخاطبان زیادی داشته باشید این مرحله کمی تا قسمتی طول می‌کشد. فقط مطمئن باشید که در طول اجرای این کار به اینترنت متصل باشید.

این نکته را در نظر داشته باشید که آیفون در زمان اتمام همگام‌سازی چیزی را اعلام نمی‌کند. برای دیدن پیشرفت کار، می‌توانید از طریق دسکتاپ به سایت Google Contacts بروید و بعد از واردکردن اکانت گوگل، فهرست مخاطبان همگام‌سازی شده را رویت کنید. بعدازاینکه کار تمام شد، در گوشی اندروید با اکانت گوگل وارد شوید تا بتوانید فهرست مخاطبین آیفون خود را در گوشی اندرویدی‌تان ببینید.

روش دوم: انتقال به‌وسیله iCloud

اگر iCloud استفاده می‌کنید، در زمان کمی می‌توانید فهرست مخاطبین را منتقل کنید. در آیفون، روی Settings کلیک کنید، گزینه‌ی Mail، Contacts و Calendars را انتخاب، سپس به قسمت Accounts بروید که در آنجا گزینه‌ی iCloud را می‌توانید ببینید. بعد از انتخاب iCloud، تیک گزینه‌ی Contacts را بزنید. بعدازاین کار، آیفون از شما می‌خواهد که فهرست مخاطبین آیفون با iCloud، «ادغام» (Merge) بشود.

بعد از این‌که این روند تمام شد، به سایت icloud.com رفته و با واردکردن Apple ID، گزینه‌ی Contacts را انتخاب کنید. سپس به گوشه‌ی چپ و پایین رفته و Select All را کلیک کنید. بعد از این‌که تمام مخاطبان انتخاب شدند بر گزینه‌ی Export vCard کلیک کنید. به سایت gmail.com بروید و بعد از انتخاب Mail بر Contacts کلیک کنید. سپس به ترتیب گزینه‌های More ،Import‌ و Choose File را کلیک کرده و فایل vCard را که پیش‌از‌این ذخیره کردید انتخاب کنید. وقتی‌که کار تمام شد، Gmail لیست مخاطبین اضافه‌شده را نشان می‌دهد. البته امکان دارد بعضی از مخاطبین از پیش وجود داشته باشند که برای حذف آن‌ها بر More کلیک و Find & Merge Duplicates را انتخاب کنید.

روش سوم: انتقال به‌وسیله‌ی iTunes

به‌غیراز راه‌های بالا، می‌توانید با استفاده از برنامه‌ی iTunes هم این انتقال را انجام بدهید. ابتدا آیفون را به سیستم متصل کنید و بعد از باز کردن برنامه‌ی iTunes، روی گزینه‌ی iPhone در گوشه‌ی راست بالای برنامه کلیک کنید.

بعدازاین Info را انتخاب و تیک گزینه‌ی Sync Contacts with را انتخاب کنید. سپس در بین گزینه‌های پیشنهادی Google Contacts را انتخاب کرده و مشخصات اکانت گوگل را وارد کنید. بعد از این‌که همگام‌سازی به پایان رسید، می‌توانید در گوشی اندرویدی مخاطبین اضافه‌شده را مشاهده کنید.

البته به‌غیراز این راه‌ها، برنامه‌های متنوع زیادی وجود دارند که همین کار را انجام می‌دهند. ولی در این آموزش تلاش ما بر این بود که بدون برنامه‌های جانبی و به‌سادگی هرچه‌تمام‌تر چنین کاری را انجام بدهید.

منبع: Android Authority

منبع متن: digikala