نرم افزار ریپ دی وی دی به فرمت های معروف - WinX DVD Ripper Platinum 8.0.0.161

ریپ یا کپی کردن DVD ها همیشه جز موزلات برای کسانی بوده که با این موضوع سرو کار دارند بخصوص Rip کردن دی وی های رمز گزاری شده اند. WinX DVD Ripper Platinum میتواند به سادگی تمامی اطلاعات یک دی وی دی را به بیشتر فرمت های مختلف و محبوب در بیاورد فرمت هایی نظیر: AVI, MOV, FLV, WMV, MPEG, MP4, 3GP, etc. What's more همچنین توانایی برای ریپ کردن انواع دی وی دی (مثل ریپ کردن DVD های رمز گزاری شده اند) برای استفاده در دستگاه هایی مثل Sony PSP, Apple iPhone, iPod, iPad, iTouch, Apple TV, Zune, Mobile phone و غیره...



نرم افزار WinX DVD Ripper پردازنده های چند هسته ای را پشتیبانی میکند و همپنین کاملا با نسخه های مختلف ویندوز سازگار است. شرکت سازنده تضمین میکند که WinX DVD Ripper Platinum پر سرعت ترین نرم افزار در نوع خود است که در بازار وجود دارد که در کنار کار تبدیل کردن DVD به فرمت های معمولی 1:1 کپی DVD شما را قار میسازد تا از نسخه اصلی دی وی دی خود همراه با فیلم، صدا و زیرنویس در 5 دقیقه کپی بگیرید که این بسته به سرعت CPU و DVD DRIVER شما دارد.



WinX DVD Ripper Platinum به صورت کامل از دی وی دی های معمولی، دی وی دی های محافظت شده CSS، Sony ArccOS DVD و تمام DVD های 1-6 موجود پشتیبانی میکند. همچنین ما بسیار خرسندیم که به شما بگوییم WinX DVD Ripper Platinum یک نرم افزارمنحصر به فرد است که دی وی دی ها را با آخرین تکنولوژی رمزگشایی میکند نظیر: Transformers 2, Star Trek 2009, The Dark Knight, UP, WALL-E, The Proposal, District 9 و غیره...

قابلیت ها

توانایی ریپ کردن دی وی دی ها، استخراج صدا، تهیه اسکرین شات، امکان کنترل کامل کاربر بر کیفیت و یا سایز فیلم خروجی با تنظیمات بیشتر.



تکنولوژی پیشرفته

ساخته شده با یک موتور قدرتمند و سریع، پشتیبانی از CPU های چند هسته ای، شناسایی و اتصال به دستگاه های قابل حمل، هماهنگی کامل با نسخه های مختلف ویندوز

آسان و سریع

WinX DVD Ripper Platinum با یک کلیک شروع به ریپ کردن میکند و چه برای کاربران با تجربه و یا تازه کار به راحتی قابل استفاده است و ما تضمین میکنیم که این نرم افزار به تنهایی بیشترین سرعت را برای ریپ کردن را داراست.

ویژگی های کلیدی نرم افزار ریپر دی وی دی به فرمت های معروف