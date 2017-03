دانلود Crusader Kings II Monks and Mystics برای PC - بازی پادشاهان جنگ های صلیبی 2

- ریلیز CODEX

Crusader Kings II Monks and Mystics بازی جدیدی در سبک استراتژیک می باشد که در سال 2017 توسط Paradox Development Studio ساخته و برای کامپیوتر عرضه شده است. بازی شما هستیم در معرفی DLC جدیدی با نام Monks and Mystics ، برای بازی محبوب و پرطرفدار Crusader Kings II مخصوص طرفداران سری بازی های استراتژیک. برای قرن‌هایی طولانی، کلیسای اروپا مأموریتی ترسناک و مهم را بر عهده داشته است. همواره آنان در تلاش بوده‌اند تا قدرت را در مسیر درست خود استفاده کنند، در دورانی از همین تاریخ، فرقه‌ای جدید و مرموز، راه خدا و اهداف اصلی دین رو زیر سوال برده و در این میان گروهی از بزرگان این مسائل را به چالش کشانده‌اند. در Monks and Mystics، کاراکتر شما می‌تواند در روشنگری دینی و کشف راه‌های جدید در این زمینه قدم بردارد. شما می‌‌توانید با پیوستن به جوامع مقدس یا عهد اخوت‌های مخفیانه، اهداف خود را در مسیر درست قرار داده و در یکی از بهترین بازی‌های استراتژیکی تاریخی نقش خود را به نحو احسن به اجرا بگذارید.

حداقل سیستم مورد نیاز :



OS: Windows 7

Processor: Intel® Pentium® IV 2.4 GHz or AMD 3500

Memory: 2 GB RAM

Hard Disk Space: 2 GB

Video Card: NVIDIA® GeForce 8800 or ATI Radeon® X1900, 512mb Graphics Memory Required

DirectX®: 9.0c

Sound: Direct X-Compatible Sound Card

Additional: 3-Button Mouse And Keyboard