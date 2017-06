نرم افزار مدیریت دانلود IDM نهایی - Internet Download Manager 6.28 Build 8 Final

دانلود فیلم، موزیک و دیگر فایل ها از اینترنت یکی از پرکاربردترین استفاده هایی است که کاربران از اینترنت می کنند. در دانلود فایل سرعت تبادل اطلاعات برای کاربر مهم است و اگر شما هم از این کاربران باشید حتما نام نرم افزار Internet Download Manager را شنیده اید ؛ این نرم افزار یکی از محبوب ترین نرم افزار های مدیریت دانلود در اینترنت می باشد و کاربران با این نرم افزار قادر خواهند بود تا فایل های خود را به راحتی و با حداکثر سرعت ممکن دانلود کرده و در دسته بندی های مختلف مدیریت کنند. افزایش سرعت دانلود در نرم افزار IDM با الگوریتم خاصی صورت می گیرد که فایل دانلود را به چند قسمت مختلف تقسیم کرده و شروع به دانلود هر قسمت می کند که به واقع سرعت دانلود را افزایش می دهد که به گفته ی سازنده ی این نرم افزار قادر است تا 5 برابر سرعت دانلود شما را بیشتر کند. معمولا دانلود ویدئو از سایت های اشتراک ویدئو کار سختی است که نرم افزار های بخصوصی را نیاز دارند؛ ولی با این نرم افزار شما به راحتی و تنها با ورود به صفحه ی پخش ویدیو می توانید لینک دانلودی که این نرم افزار به صورت اتوماتیک میسازد را دریافت و ویدیو را دانلود کنید،

این نرم افزار از تمام سایت های اشتراک ویدئو از جمله YouTube, Google Video, MySpaceTV و .... پشتیبانی کاملی به عمل می آورد. از امکانات جالبی که در این نرم افزار تهیه شده است می توان به امکان تنظیم زمان برای دانلود اشاره کرد که برای کاربران ایرانی بسیار کاربرد دارد؛ برای مثال شما به راحتی می توانید نرم افزار را برای ساعتی خاص تنظیم کنید تا دانلود فایل های شما در آن زمان انجام گیرد و پس از دانلود اینترنت قطع شود، از دانلود منیجر خارج شود و یا رایانه شما را خاموش کند که کاربرد فراوانی برای کاربرانی دارد که امکان دانلود رایگان شبانه برای آنها از طرف شرکت ارایه کننده ی اینترنت وجود دارد.

از دیگر قابلیت های این نرم افزار می توان به امکان آپدیت آسان و سریع آن اشاره کرد که هر بار بررسی می کند که آیا نسخه ی جدید برای نرم افزار ارایه شده است یا خیر و در صورت ارایه با کسب اجازه از شما برای آپدیت اتوماتیک و سریع نرم افزار اقدام می کند. شما می توانید هم اینک آخرین نسخه این نرم افزار را از وب سایت دانلود رایگان دریافت و از دانلود خود لذت ببرید.

در نرم افزار IDM به صورت خودکار موضوع بندی برای فایل های دانلودی شما ایجاد می کند که مدیریت فایل ها آسان تر شود و در کنار آن شما می توانید دسته بندی های خاص و ویژه برای خودتان ایجاد کنید تا فایل های خاص در محل خاصی دانلود و ذخیره شوند.

سازگاری نرم افزار IDM با اکثر مرورگر های اینترنت شامل Internet Explorer, MSN Explorer, AOL, Netscape Communicator, Netscape 6, Netscape 7, Mozilla, Mozilla Firefox, Mozilla Firebird, Opera, NetCaptor, UltraBrowser, Slim Browser, Avant Browser, MyIE2, Optimal Desktop, Ace Explorer, Advanced Browser, 27 Tools-in-1 Wichio Browser, WindowSurfer, 550 Access Browser, FineBrowser Freeware, Kopassa Browser, Fast Browser Pro, Enigma Browser, GoSuRF, K-Meleon, Smart Explorer, The Off By One Web Browser, Smartalec Voyager, CrystalPort AppCapture, The Family Browser, XANA Web Browser, Bluto, AutoSurf, 32bit Web Browser, BrowseMan, WrestlingBrowser و ... این نرم افزار را به یک نرم افزار فوق العاده محبوب بدل کرده است.

این نرم افزار از تمام پروتکل های اینترنت که قابلیت دانلود در آنها وجود دارد پشتیبانی به عمل می آورد که شامل HTTP, FTP, HTTPS و MMS می باشد و یکی از دیگر نقاط قوت این نرم افزار محسوب می شود. از دیگر نکات قابل توجه این نرم افزار می توان به پشتیبانی آن از زبان های متخلف اشاره کرد که شامل Albanian, Arabic, Azerbaijan, Bosnian, Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Farsi, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Lithuanian, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Thai, Turkish و Uzbek می باشد و زبان فارسی باعث شده تا این نرم افزار در ایران به یکی از پرکاربرد ترین نرم افزار های مدیریت دانلود تبدیل شود.

قابلیت ها و امکانات اصلی نرم افزار IDM

سازگاری با تمام مرورگر های موجود در اینترنت از جمله موزیلا فایر فاکس، اینترنت اکسپلورر و ....

امکان دانلود فایل با کلیک بر روی لینک دانلود در مرورگر که سرعت شما را بهبود خواهد بخشید

پشتیبانی از تمام پروتکل های دانلود شامل HTTP ، FTP، HTTPS و MMS

بهترین الگوریتم برای افزایش سرعت دانلود از طریق چند تکه کردن فایل دانلودی

امکان دانلود ویدیو های آنلاین با فرمت FLV از سایت های اشتراک ویدیو شامل YouTube ، MySpaceTV ، Google Video و ...

امکان دسته بندی فایل های دانلودی برای مدیریت آسان فایل ها

پشتیبانی از اکثر زبان های زنده ی دنیا به خصوص زبان شیرین فارسی

پشتیبانی از انواع بسیاری از سرور های پروکسی

امکان آپدیت سریع و آسان نرم افزار

آموزش کرک کردن برنامه (عدم درخواست سریال نامبر) فایل Setup.exe را اجرا کرده و برنامه را نصب کنید. بعد از نصب از بخش system tray ویندوز (کنار ساعت ویندوز) روی برنامه کلیک راست کرده و بر روی Exit کلیک کنید. فایل Patch.exe موجود در فولدر Patch را در محل نصب برنامه "C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager" کپی کرده و اجرا کنید. وبه دلخواه یک نام کاربری وارد کنید و گزینه Patch رو کلیک کنید . برنامه کرک شده و دیگر از شما درخواست سریال نامبر نخواهد کرد.